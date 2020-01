vision tools investiert in neue Klasse von Hochleistungsprojektoren

Intelligente Ideen und immer neue Techniken ermöglichen auch in der AV-Branche die Entwicklung zunehmend kleinerer und leistungsstärkerer Geräte.

Das ist besonders gut an dem neuen Laser Projektor PT-RQ50K von Panasonic zu beobachten. Dieser hellste Projektor im Portfolio verfügt über eine Leistung von 50.000 Lumen und ist, weltweit erstmalig, im Single-body untergebracht. Mit einer Grundfläche von 1.070 x 720 mm und einer Höhe 445 mm ist dieses Gerät nur unwesentlich größer als der PT-RQ32K, verfügt jedoch über die fast doppelte Leistung. Mit diesen Voraussetzungen für eine einfache Installation, der nativen 4K-Auflösung und des Einsatzes der Solid Shine Laser-Phosphor Technologie für die von Panasonic Projektoren bekannten exzellenten Bildqualität, ist der Bolide (126 kg) für große Veranstaltungsstätten, Events, Sportveranstaltungen, Showbühnen und Projektions-Mapping prädestiniert.

Stephan Schlüter, Geschäftsführer der vision tools rental and distributions gmbh sagt dazu: ?Die Vorteile dieses Projektors sind sehr deutlich. Das betrifft den Transport und vor allem die schnelle Installation dieser hohen Lichtleistung, bei der früher mindestens zwei Geräte positioniert, verkabelt und präzise eingerichtet werden mussten. Außerdem vervollständigt dieses Gerät unsere bereits bestehende und sehr bewährte Panasonic Projektoren Range, die bei 5.000 Lumen beginnt und mit dem PT-RQ50K dann bei 50.000 Lumen endet.? Weiter fügt er hinzu: ?Wer in Zukunft große Veranstaltungen mit hochwertiger, leistungsstarker und rentabler Projektionstechnik ausstatten will, wird sich für den PT-RQ50K entscheiden. Deshalb haben wir ihn für den Verkauf und die Vermietung in unser Portfolio aufgenommen?.

Auch die weiteren Features erleichtern den praktischen Einsatz. Dazu zählen u. a. Edge Blending, Warping und Lens Memory. Außerdem HDR, 24/7 Betrieb und die Möglichkeit der 360° Installation. Ein weiteres Feature ist eine NFC-Schnittstelle mit der das Basis-Setup des Geräts per Handy und einer entsprechenden App vorgenommen werden kann, ohne den Projektor dafür einschalten zu müssen.

Die vision tools rental and distributions gmbh ist eines der führenden Unternehmen für audiovisuelle technische Ausstattung in Europa mit einem langjährigen globalen Netzwerk zu Produzenten und Dienstleistern. Das Produktportfolio umfasst u. a. Projektoren, Displays, Kamera- und Regietechnik, Medienserver und LED-Bildflächen für den In- und Outdoorbetrieb.

Das Unternehmen beschäftigt gegenwärtig 50 Mitarbeiter und ist an 4 Standorten vertreten. In Hamburg, Königsreihe 12, ist seit 1997 der Firmensitz. Von hier aus, und von den Standorten in Weiterstadt bei Frankfurt und Amsterdam in den Niederlanden, wird der Versand und die Abholung des Mietmaterials nach Deutschland und in die europäischen Nachbarländer organisiert. Seit 2018 ist vision tools zusätzlich mit einer Niederlassung in Hilden bei Düsseldorf vertreten, von welcher der gesamte Großhandel/Verkauf abgewickelt wird.

Mehr unter www.visiontools.de