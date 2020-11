VIVOTEK COVID-19 Zutrittskontrolle für den Einzelhandel

Die Beobachtung des Kundenstroms in einem Geschäft kann herausfordernd sein. Besondere Krisensituationen wie die momentane COVID-19-Pandemie erfordern eine akkurate Kontrolle der Personen in Ihrem Kundenbereich. Der leistungsfähige Personenzähler VIVOTEK Crowd Control ermöglicht eine präzise Erfassung des Kundenflusses mit Echtzeit-Daten. Verwenden Sie diese intelligente Überwachungskamera, um in Krisenzeiten mit Hilfe eines Ampelsystems die Personenzahl zu regulieren und Sicherheit zu schaffen.

Die VIVOTEK Personenzähler Lösung überzeugt mit technischen Features

Die VIVOTEK Crowd Control Lösung ist ein erstklassiges IP-Überwachungssystem. Die moderne und zuverlässige Sicherheitskamera mit 3D VIVOTEK Tiefentechnologie ermöglicht eine Personenzählung mit bis zu 98% Zählgenauigkeit. Diese Netzwerkkamera mit LAN-Schnittstelle zeichnet Echtzeit-Daten auf und stellt diese als akkurate Analyse zur Verfügung. Dabei beachtet sie Zählungen in zwei verschiedenen Besucherstrom-Richtungen, und lässt sich nicht beeinflussen von Schatten oder Reflexionen. Diese smarte Kamera unterscheidet präzise zwischen Erwachsenen und Kindern als auch zwischen Einzelpersonen und Gruppen. Zusätzlich können nicht-menschliche Objekte, wie Einkaufswagen oder Haustiere, identifiziert werden.

VIVOTEK Crowd Control Bundle

Als Lösung zur Erkennung von Besucherströmen empfehlen wir das VIVOTEK CCS-1C-4FD60TM-EU Crowd Control Bundle (Art.-Nr. 21.19.3806), bestehend aus People Counting Camera, NVR, PoE Switch und 4x Fixed Dome Kamera.

Die SECOMP GmbH wurde 1988 von Michael Taraba und Gunther Schroff gegründet, um sich als kompetenter Partner für hochwertige Produkte aus den Bereichen IT-Zubehör und Vernetzungstechnik für professionelle Anwender zu etablieren.

Heute zählen wir in diesen Bereichen zu den führenden europäischen Anbietern und bieten ein umfassendes Produktsortiment bestehend aus IT-Zubehör, Netzwerktechnikprodukten, Überwachungssystemen, USV & Stromversorgungen, Unterhaltungselektronik-Zubehör, 19?-Schränken & Zubehör sowie LED Lichttechnik an.

Neben der Distribution und dem Katalogversandgeschäft ist der stationäre Handel mit Fachmärkten in Ettlingen und Mannheim sowie der Internethandel in Deutschland, Österreich, Frankreich, Tschechien und den Niederlanden fester Bestandteil unserer Vertriebsstrategie.

Am Standort Ettlingen sind ca. 100 Mitarbeiter beschäftigt. Die gesamte Firmengruppe, bestehend aus der SECOMP GmbH, den Tochterunternehmen in Frankreich und der Niederlande, und ihrer in der Schweiz ansässigen Schwesterfirma, der SECOMP AG, mit ihren Tochterfirmen in Liechtenstein und der Tschechischen Republik erwirtschaftet mit ca. 170 Beschäftigten einen konsolidierten Jahresumsatz von ca. 100 Mio. ?.

Die Kompetenz unserer Mitarbeiter, eine durchgängige kompromisslose Qualitätssicherung sowie eine 30jährige Markterfahrung machen uns zu einem zuverlässigen Partner für die Distribution, den Handel, Systemintegratoren, Industrie und Verwaltung.