Vizetto Inc. sammeltüber 3 Millionen US-Dollar in einer überzeichneten Seed-Finanzierungsrunde ein

Die eingesammelten Mittel sollen für die Weiterentwicklung von Reactiv SUITE, dem führenden Tool für weltweit verteiltes Remote-Teamwork, verwendet werden

– Vizetto Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2790835-1&h=522827204&u=http s%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2790835-1%26h%3D41807052 00%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvizetto.com%252F%26a%3DVizetto%2BInc.&a=Vizetto+Inc .) , das Unternehmen, das die Art und Weise, wie die Welt miteinander kommuniziert, verändert, gab heute bekannt, dass es eine überzeichnete Seed-Finanzierungsrunde, die gemeinsam von OW Toad, Florida Funders (https://c21 2.net/c/link/?t=0&l=de&o=2790835-1&h=1519059167&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Fl ink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2790835-1%26h%3D763204773%26u%3Dhttps%253A%252F%25 2Fwww.floridafunders.com%252F%26a%3DFlorida%2BFunders&a=Florida+Funders) und der Hudson Valley Equity Group (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2790835-1&h=3720 006572&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2790835-1%2 6h%3D3480965326%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fhudsonvalleyequity.com%252F%26a%3DHuds on%2BValley%2BEquity%2BGroup&a=Hudson+Valley+Equity+Group) geleitet wurde, mit 3 Millionen US-Dollar abschließen konnte. Darüber hinaus waren auch eine Vielzahl von Familienunternehmen und strategischen konzerngebundene Investmentfonds an der Finanzierungsrunde beteiligt.

“Die Tatsache, dass unsere Seed-Finanzierungsrunde überzeichnete war, und die positiven Reaktionen, die Investoren und Partner im Hinblick auf unsere Produkte erhalten, sind ein klarer Beleg dafür, dass das Unternehmen mit seinen auf lange Sicht angelegten Vorstellungen und mit den Grundsätzen, mit denen es einmal gegründet wurde, richtig lag”, sagte Av Utukuri, CEO und Gründer von Vizetto Inc. “Reactiv SUITE hat jetzt die Chance, für Unternehmen die Lösung zu sein, um weltweit aktiv zu werden und Geschäfte zu machen, Reisekosten zu sparen und es den Mitgliedern ihrer Arbeitsteams zu ermöglichen, produktiv zu sein, ohne dass sie bei den auf absehbare Zeit geltenden Sicherheitsbeschränkungen Kompromisse machen müssen.”

Vizetto Inc. wird die Geldmittel in erster Linie für die Weiterentwicklung von Reactiv SUITE (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2790835-1&h=2573371347&u=http s%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2790835-1%26h%3D19900781 66%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvizetto.com%252Freactiv%252F%26a%3DReactiv%2BSUITE& a=Reactiv+SUITE) verwenden, bei der es sich um das führende Tool handelt, mit dem die Art und Weise, wie Präsentationen durchgeführt werden, völlig neu gestaltet wird und mit der Teamwork auch aus der Ferne, egal wo man sich auf der Welt befindet, möglich ist. Reactiv SUITE revolutioniert die Art und Weise, wie Profis ihre Ideen vorstellen können, und sie macht es möglich, dass ein passives Publikum zum aktiven Teilnehmer wird und sich als ein Team miteinander austauschen kann. Dieses Tool verändert die tagtäglichen Meetings so, dass sie im ganzen Unternehmen zu mehr Einbindung und zu mehr Produktivität führen.

“Wir haben gerade alle Probleme mit räumlich getrennten Treffen und Präsentationen. Und viele können keine wichtigen Dokumente unterschreiben oder sie verwenden irgendwelche, mit heißer Nadel gestrickten Notlösungen, die alles andere als sicher sind. Reactiv SUITE bietet für all das eine Lösung und verschwendet nicht deine Zeit”, so die international gefeierte kanadische Autorin Margaret Atwood, die auch eine strategische Investorin und Beraterin ist. “Kreativ sein, sich treffen, etwas präsentieren, erläutern, Ergänzungen machen, etwas spontan präzisieren, Schlussfolgerungen ziehen – all diese Möglichkeiten hat man direkt vor sich. Du hast einfachen Zugang, kannst Inhalte verändern und mit anderen besprechen und Ideen aus allen möglichen Medien ziehen und man kann auch im Handumdrehen etwas unterschreiben und sicher umsetzen. Das ist ein echter Gamechanger und es spart Energie – deine Energie, die Energie der Welt. Für das neue Zeitalter, in dem wir uns jetzt befinden, und für die vermutlich völlig andere Welt, auf die wir uns gerade zubewegen, ist es entscheidend. Da führt kein Weg zurück.”

Die Umgebung von Reactiv SUITE befindet sich seit fast vier Jahren in der Entwicklung und es wurden dafür bereits zahlreiche Patente eingereicht. Dazu gehören STAGE (das die Art und Weise, wie man eine Geschichte erzählt, verändert), SCRIBBLE (das die Ideenfindung und das Brainstorming neu erfindet) und HUDDLE (das völlig neue Wege aufzeigt, wie man virtuell zusammenarbeitet). Diese Tools zusammen bieten einen völlig neuen Ansatz für das gemeinsame Arbeiten, durch den einfache Videokonferenzen antiquiert und primitiv wirken. In dem globalen Umfeld von heute werden mehr denn je neue Ansätze dafür benötigt, wie wir unsere Ideen ausdrücken und uns mit Menschen rund um den Globus austauschen, damit wir unseren Geschäften nachgehen können.

Vizetto Inc. wird das eingesammelte Geld auch für die Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter für den Vertrieb und die Produktentwicklung von Reactiv SUITE bis 2021 einsetzen. Zudem soll der Betrieb mit der Eröffnung einer neuen Niederlassung auch in Florida aufgenommen werden.

“Vizetto passt perfekt in das Investment-Portfolio von Florida Funders, weil es sich um die aktuelle Marktnachfrage nach einer Plattform für Unternehmen kümmert, die nahtlos funktioniert, in Echtzeit arbeitet und Menschen einbezieht und so für den Austausch in der gesamten Organisation sorgt – etwas, das wir bei anderen Plattformen für die Fern-Kommunikation während der COVID-19-Pandemie als problematisch erlebt haben”, sagte Tom Wallace, geschäftsführender Gesellschafter bei Florida Funders, einem hybriden Risikokapitalunternehmen, das Startkapital bereitstellt. “Reactiv SUITE ist als Lösung ideal und Florida, als die nächste Drehscheibe für Start-up-Unternehmen, bietet Vizetto eine einmalige Gelegenheit, sich mit großen Unternehmen zusammenzutun, die ihren Sitz in dem Bundesstaat haben und die diese Plattform dringend benötigen.”

Thomas Schneck von Hudson Valley Equity sagte dazu: “Reactiv SUITE ist die einzige Plattform, bei der ich bisher erlebt habe, dass sie einem das Gefühl gibt, im selben Raum zu sein, obwohl mein Team nur virtuell da ist. Ich kann Inhalte und Informationen mühelos einbringen, besprechen, darüber streiten und ergänzen. Und ich kann meine Botschaft so klar und nachdrücklich übermitteln, als würde ich sie von Angesicht zu Angesicht aussprechen. Es gibt am Markt kein anderes Produkt wie dieses.”

Reactiv SUITE wird bereits über einen weltweiten Channel-Partner vertrieben und es befindet sich für die globale Einführung bei einer Vielzahl von Fortune-500-Unternehmen in der Testphase.

Informationen zu Vizetto Inc.

Vizetto Inc. ist ein kanadisches Unternehmen und Entwickler der Reactiv SUITE Software. Diese Software-Umgebung verändert vollkommen die Art und Weise, wie Menschen Inhalte präsentieren, sie bezieht ein passives Publikum ein, um es zu einer aktiven Teilnahme zu bewegen, und sie ermöglicht Teamwork – für jeden an jedem Ort.

Informationen zu Florida Funders

Florida Funders ist ein hybrider Risikokapital-Fonds und eine Investment-Plattform für Startkapital. Geführt wird das Unternehmen von einem Team aus Investoren, Innovatoren und Führungskräfte aus dem oberen Management, die Florida vom Sunshine State zum Startup State umbauen wollen. Wir treiben Investitionen voran, indem wir unsere Investoren-Community, unser Partner-Netzwerk und eine einzigartige Plattform, die Transparenz bietet, die Kommunikation fördert und strategische Beziehungen stärkt, zum Einsatz bringen. Weitere Informationen zu Florida Funders finden Sie unter http://www.floridafunders.com . Bleiben Sie auf dem Laufenden mit aktuellen Nachrichten von Florida Funders auf Facebook, Twitter und LinkedIn.

Pierrick Vauvelle, +1 (905) 766-0068, E-Mail: info@vizetto.com, Homepage: https: //c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2790835-1&h=4093070559&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2F c%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2790835-1%26h%3D1722532907%26u%3Dhttp%253A%25 2F%252Fwww.vizetto.com%252F%26a%3Dwww.vizetto.com&a=www.vizetto.com

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133138/4585452 OTS: Vizetto

Original-Content von: Vizetto, übermittelt durch news aktuell