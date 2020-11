Vizsla erbohrt 18,15 m mit 457 g/t Silberäquivalent in der New Zone entlang des Erzgangs Corden del Oro in Panuco, Mexiko

Vizsla Resources Corp. (TSX-V: VZLA) (OTCQB: VIZSF) (Frankfurt: 0G3) (?Vizsla? oder das ?Unternehmen? – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-resources-corp/) veröffentlicht die ersten Ergebnisse aus dem Prospektionsgebiet Aguita Zarca auf dem Erzgang Corden del Oro des Silber-Gold-Projekts Panuco (?Panuco? oder ?Projekt?) in Mexiko. Diese Ergebnisse stammen aus der ersten Bohrung, die eine Reihe eng beieinander liegender Gänge in einem neuen Zielgebiet mit oxidierter Vererzung überprüfte, die knapp unter der Oberfläche beginnt.

Die wichtigsten Bohrergebnisse

CO-20-13

457 g/t Silberäquivalent (117,9 g/t Silber und 3,71 g/t Gold) über 18,15 m Bohrlänge ab 60,15 m einschließlich, 208 g/t Silberäquivalent (243,8 g/t Silber und 10,49 g/t Gold) über 5,95 m Bohrlänge ab 61,55 m.

Hinweis: Alle Zahlen sind gerundet und die Mächtigkeiten entsprechen Bohrungslängen. Die wahren Mächtigkeiten werden auf 67 % der Bohrungslängen geschätzt. Das Silberäquivalent wird unter Verwendung der folgenden Formel berechnet: Silberäquivalent = ((Au_ g/t × 52,48) + (Ag_g/t × 0,5289) /0,5627). Für die Silberäquivalentberechnung sind die Metallpreisannahmen: $17,50 g/t Silber, $1.700 g/t Gold. Für die Metallausbringung werden basierend auf ähnlichen Lagerstättenarten folgende Raten angenommen: 96 % für Gold und 94 % für Silber. Das Unternehmen veröffentlicht die Ergebnisse auf Silberäquivalentbasis, da die Vererzung auf dem Projekt Panuco insgesamt silberdominant ist.

Michael Konnert, President und CEO der Vizsla, kommentierte: ?Das Bohren in einer so mächtigen Zone mit Gangbildung im Prospektionsgebiet Aguita Zarca ist ein weiterer wichtiger Schritt vorwärts für das Projekt Panuco. Diese neue Zone befindet sich mehr als 5 km östlich unserer ersten Entdeckung in Napoleon und auf dem noch nie zuvor abgebohrten Erzgangkorridor Cordon del Oro. Die Zone Aquita Zarca hat ein erhebliches Größenpotenzial mit einer Streichlänge von 400 m und Vererzung an der Oberfläche sowie mehreren eng beieinanderliegenden Gängen. 2020 war ein unglaublich erfolgreiches Jahr und das Unternehmen arbeitet weiterhin aggressiv an der Erschließung von Panucos Potenzial. Dies ist ein klarer Beweis dafür, dass Bohrungen den nur wenig erkundeten Bezirk Panuco erschließen können. Vizsla hat im gesamten Bezirk fünf Bohrgeräte im Einsatz und ist für ein noch aggressiveres Jahr 2021 finanziert.?

Aguita Zarca – Einzelheiten der Bohrungen

Das Prospektionsgebiet Aguita Zarca wurde Mitte dieses Jahres mittels detaillierter Geländekartierungen und übertägiger Probenahmen entlang des Erzgangkorridors Cordon del Oro definiert. Das Prospektionsgebiet befindet sich nur 1.300 m westsüdwestlich der Aufbereitungsanlage El Coco und Mine der San Carlos, liegt jedoch um 160 m höher. Es liegt entlang des Trends Cordon del Oro, der über große Entfernungen mächtige Erzgänge aufweist, und das Unternehmen ist der Ansicht, dass es sich um eine weniger erodierte Version des angrenzenden Erzgangkorridors Animas handelt. Auf dem Trend wurde bisher noch nie gebohrt und er beherbergt mehrere kleine Abbaustätten.

Die Vererzung wurde an der Oberfläche über eine Streichlänge von mehr als 400 m beprobt und enthält oberhalb der Bohrstelle einen durchgehenden Schlitzprobenabschnitt von 18,85 mit einem Silberäquivalent von 197 g/t der in beide Richtungen offen ist. Das Ziel ist besonders interessant, da es an einer großen Biegung im Korridor von Corden del Oro auftritt, wo sich mehrere Gänge von der Hauptstruktur in einen breiten Gangkorridor aufspalten. Darüber hinaus deuten die etwas stärker ausgeprägten Texturen in den Gängen, die goldreiche Vererzung und die höhere Lage im Vergleich zum Erzgang Animas darauf hin, dass die Hauptvererzungszonen in der Tiefe unterhalb der aktuellen Bohrungen vorkommen können.

Die Bohrung CO-20-13 zielte auf den Erzgang Aguita Zarca und durchteufte Abbaubereiche am Hauptgang von 21 bis 25,5 m Bohrlänge, anschließend einen mächtigen Korridor mit Gangbildung von variabler Intensität, bekannt als Pinito-Gang, und schließlich in der Tiefe den Erzgang Aguita Zarca .

Nachfolgebohrungen wurden von derselben Bohrplattform nach Osten und Westen niedergebracht. Das Bohrgerät wurde danach bewegt, um vom Hangenden zurück das Liegende des Hauptgangs zu bohren. Diese Bohrungen haben, wie Bohrung CO-20-13, ähnliche Gänge und Alterationserscheinungen durchteuft. Das Unternehmen bereitet Bohrplattformen vor, um signifikantere Step-out-Bohrungen nach Südosten und Nordwesten zu ermöglichen.

Die Bohrungen CO-20-08 bis CO-20-12 im Gebiet Mojocuan wurden fertiggestellt und es wurden keine signifikanten Abschnitte gemeldet.

Die Struktur Cordon del Oro ist eine große nach Nordwesten streichende Verwerfungszone, die steil bis mäßig nach Nordosten einfällt und die Westseite des Animas-Refugio-Grabens bildet. Die Verwerfung wurde über eine Streichlänge von kartiert und ihre Mächtigkeit variiert zwischen 8 und 40 m. Innerhalb der Verwerfungszone wurden zu verschiedenen Zeiten Quarzgänge abgelagert, und einige davon wurden durch spätere Bewegung entlang der Verwerfung brekziert. Zusätzlich zu den Hauptgängen in der Verwerfungsebene gibt es eine Reihe divergierender Gänge im Hangenden – wie der Gang Aguita Zarca – und divergierende Auftrümerungen – wie die Gangzone Pintos-, dort wo Biegungen im Haupttrend sind.

Die Gänge sind hauptsächlich weißer bis lokal grauer Quarz mit einer massigen Textur bis lokal gebändert, die normalerweise in einem Rhyolith-Tuff beherbergt sind, der in einigen Bereichen knapp über dem Kontakt mit einer Granodiorit-Intrusion liegt. Die Gänge sind oft weißer bis grauer Quarz, der brekziöse Rhyolithklasten enthält und unterschiedliche Mengen an disseminierten Pyrit mit geringeren Mengen Zinkblende oder Bleiglanz aufweist. Im Bereich der Bohrung CO-20-13 wurde der größte Teil des Sulfids oxidiert, wobei Hämatit in mäßigen bis zu großen Mengen zusammen mit variablen Mengen Mangan zurückblieb.

Über das Panuco-Projekt

Vizsla hat eine Option auf den Erwerb von 100 % des neu konsolidierten 9.386,5 Hektar umfassenden Bezirk Panuco im Süden von Sinaloa, Mexiko, in der Nähe der Stadt Mazatlán. Die Option ermöglicht den Erwerb von über 75 km der gesamten Länge des Erzganges, einer Mühle mit einer Kapazität von 500 pro Tag, 35 km an untertägigen Abbaubereichen, Bergehalden, Straßen, Strom und Genehmigungen.

Der Bezirk beherbergt epithermale Silber- und Goldlagerstätten mit mittlerer bis geringer Sulfidierung, die mit siliziumhaltigem Vulkanismus und Krustendehnung im Oligozän und Miozän in Zusammenhang stehen. Bei den Wirtsgesteinen handelt es sich hauptsächlich um kontinentales Vulkangestein, das mit der Tarahumara-Formation in Zusammenhang gebracht wird.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Bohrkern- und Gesteinsproben wurden an ALS Limited in Zacatecas, Zacatecas, Mexiko und in North Vancouver, Kanada, zur Probenvorbereitung und zur Analyse im ALS-Labor in North Vancouver verschickt. Die ALS-Einrichtungen in Zacatecas und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Silber und unedle Metalle wurden mittels eines Aufschlusses mit vier Säuren und anschließendem ICP-Verfahren analysiert, und Gold wurde in einer 30-Gramm-Brandprobe mittels Atomabsorptionsspektroskopie (?AA”) analysiert. Gehalte von Silber, Blei und Zink über dem Analysengrenzwert wurden mittels eines Aufschlusses in vier Säuren und anschließendem AA-Verfahren erneut analysiert.

?Kontrollproben, die aus zertifizierten Referenzproben, Duplikaten und Blindproben bestanden, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und als Teil des Qualitätssicherung-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Qualifizierte Person

Die Veröffentlichung der technischen oder wissenschaftlichen Informationen durch das Unternehmen in dieser Pressemitteilung wurde von Stewart Harris, P.Geo. , einem unabhängigen Berater des Unternehmens, geprüft und genehmigt. Stewart Harris ist gemäß den Bestimmungen des National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person.

Beauftragung

Das Unternehmen hat Kelly Cross 5.953 Stammaktien zu einem Preis von 1,43 CAD pro Aktie gemäß der am 28. August 2020 geschlossenen Prospektionsvereinbarung ausgegeben, die in der Pressemitteilung vom 28. Oktober 2020 bekannt gegeben wurde.

