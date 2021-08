Vizsla nimmt Bohrungen in Panuco wieder auf

Vizsla Silver Corp. (TSX-V: VZLA) (OTCQB: VIZSF) (Frankfurt: 0G3) („Vizsla“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-corp/ ) freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrungen auf seinem Vorzeige-Silber-Gold-Grundstück Panuco (das „Grundstück“) in Sinaloa, Mexiko, wieder aufgenommen wurden. Die Exploration vor Ort wurde am 26. Juli 2021 aufgrund eines erhöhten COVID-19-Risikos in der örtlichen Gemeinde vorübergehend ausgesetzt.

Präsident und CEO, Michael Konnert, erklärte: „Nach einem stetigen Rückgang der aktiven Fallzahlen in der Umgebung des Projekts und einer gründlichen Überprüfung der aktuellen staatlichen und bundesstaatlichen Daten hat sich das Unternehmen entschlossen, die Explorationsaktivitäten früher als bisher angekündigt wieder aufzunehmen. Wir freuen uns sehr darauf, zu unserem vollständig finanzierten, über 100.000 Meter umfassenden Bohrprogramm zurückzukehren, das letztendlich als Grundlage für unsere erste Projektressource im ersten Quartal 2022 dienen wird. Unsere oberste Priorität bleibt jedoch die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, ihrer Familien und Gemeinden. Wir werden die Fallzahlen bei COVID-19 weiterhin genau beobachten und unseren Plan zur Wiederaufnahme der Arbeit entsprechend anpassen.”

Zusammenfassung des Stufenplans zur Wiederaufnahme der Arbeit:

25. August

Das Unternehmen wird die Bohrungen mit zwei Bohrgeräten im Napoleon-Ressourcengebiet wieder aufnehmen, wobei ein Gerät lokale Step-Outs außerhalb der Napoleon-Entdeckungszone erprobt und sich das andere auf Infill-Bohrungen konzentriert.

Das Personal vor Ort wird zunächst auf ein Minimum beschränkt sein, hauptsächlich um die Kernhütte zu betreiben und die laufenden COVID-19-Protokolle von Vizsla zu erleichtern, einschließlich Temperaturkontrollen, Verwendung von Masken, Distanzierung und Tests.

30. August

Das Unternehmen rechnet damit, vier weitere Bohrgeräte hinzuzufügen, drei im Tajitos-Ressourcengebiet und eines in Napoleon.

Wiederaufnahme der Aktivitäten zur Erkundung der Oberfläche, zur Kartierung und zum Bau von Pads.

2. September

Programm wird voraussichtlich wieder die volle Kapazität erreichen (zehn Bohrgeräte)

Weitere Einzelheiten zu den kurzfristigen Zielen des Unternehmens und dem Explorationsprogramm 2021 sind in der Pressemitteilung vom 19. August 2021 zu finden.

Über Vizsla Silver

Vizsla ist ein Junior-Mineralienexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines Vorzeigeprojekts Panuco, das sich zu 100 % in seinem Besitz befindet, in Sinaloa, Mexiko, konzentriert. Bis heute hat Vizsla bei Panuco über 75.000 Meter an Bohrungen durchgeführt, die zur Entdeckung mehrerer neuer hochgradiger Adern führten. Mit einem laufenden, vollständig finanzierten Bohrprogramm über 100.000 m arbeitet das Unternehmen aktiv auf die Bereitstellung einer ersten Projektressource im ersten Quartal 2022 hin, während es gleichzeitig die Erkundung des beträchtlichen Aufwärtspotenzials fortsetzt, das in diesem Gebiet noch vorhanden ist.

Kontaktinformationen: Für weitere Informationen und um sich in die Mailingliste einzutragen, wenden Sie sich bitte an:

Michael Konnert, Präsident und CEO

Tel: (604) 364-2215

E-Mail: info@vizslasilver.ca

Website: www.vizslasilvercorp.ca

In Europe:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

