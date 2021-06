Vizsla schließt Bought-Deal-Finanzierung über 69 Millionen CAD$

Vizsla Silver Corp. (TSX-V: VZLA) (OTCQB: VIZSF) (Frankfurt: 0G3) („Vizsla“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass es sein zuvor angekündigtes Kaufangebot von 27.600.000 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 2,50 C$ pro Einheit für einen Gesamtbruttoerlös von 69.000.000 C$ abgeschlossen hat, was die vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption der Underwriter für 3.600.000 Einheiten (das „öffentliche Angebot“) beinhaltet.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie, ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens bis zum 3. Dezember 2022 zu einem Preis von 3,25 C$.

Das öffentliche Angebot wurde von Canaccord Genuity Corp. als Lead Underwriter und Sole Bookrunner sowie von PI Financial Corp., Clarus Securities Inc. und Sprott Capital Partners LP (die „Underwriter“) durchgeführt. Als Gegenleistung für die von den Konsortialbanken im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot erbrachten Dienstleistungen zahlte die Gesellschaft bei Abschluss des öffentlichen Angebots an die Konsortialbanken eine Barprovision in Höhe von 6 % des im Rahmen des öffentlichen Angebots erzielten Bruttoerlöses, mit Ausnahme der Verkäufe im Rahmen des öffentlichen Angebots an die President–s List der Gesellschaft (die „President–s List“), für die die Gesellschaft eine Barprovision in Höhe von 3 % zahlte. Als weitere Gegenleistung für die von den Konsortialbanken im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot erbrachten Dienstleistungen emittierte das Unternehmen bei Abschluss Makler-Warrants an die Konsortialbanken, die jederzeit bis zum 3. Dezember 2022 ausgeübt werden können, um jene Anzahl an Stammaktien des Unternehmens zu erwerben, die 6 % der im Rahmen des öffentlichen Angebots verkauften Einheiten entspricht (3 % in Bezug auf die President–s List), zu einem Ausübungspreis von 2,50 C$.

Das öffentliche Angebot wurde gemäß einem Prospektnachtrag vom 28. Mai 2021 zum Kurzprospekt des Unternehmens vom 1. Dezember 2020 in allen Provinzen Kanadas (mit Ausnahme von Quebec), in den Vereinigten Staaten auf Basis einer Privatplatzierung gemäß einer Befreiung von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) und den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen sowie in anderen Gerichtsbarkeiten außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten auf Basis einer Befreiung durchgeführt. Das öffentliche Angebot steht noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die „TSX-V“).

Der Nettoerlös des öffentlichen Angebots wird dazu verwendet werden, die Exploration und Erschließung des unternehmenseigenen Projekts Panuco voranzutreiben, Optionszahlungen zu leisten und potenzielle zukünftige Akquisitionen zu verfolgen sowie für das Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke, wie im Prospektnachtrag beschrieben.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch findet ein Verkauf der Wertpapiere in einer Jurisdiktion statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden weder nach dem U.S. Securities Act noch nach den Wertpapiergesetzen der U.S.-Bundesstaaten registriert und dürfen in den U.S.A. nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsvorschriften des U.S. Securities Act und der anwendbaren bundesstaatlichen Wertpapiergesetze vor.

Nicht vermittelte Privatplatzierung

Darüber hinaus freut sich das Unternehmen bekannt zu geben, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die „Privatplatzierung“) von bis zu weiteren 1.660.000 Einheiten des Unternehmens (die „Privatplatzierungseinheiten“) zu einem Preis von 2,50 C$ pro Privatplatzierungseinheit für einen Bruttoerlös von insgesamt 4.150.000 C$ arrangieren wird. Jede Privatplatzierungseinheit wird im Wesentlichen zu denselben Bedingungen wie die im Rahmen des öffentlichen Angebots emittierten Einheiten emittiert und besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie ist ein „Private Placement Warrant“). Jeder Privatplatzierungs-Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens innerhalb von 18 Monaten ab dem Abschluss der Privatplatzierung zu einem Preis von 3,25 C$.

Der Nettoerlös der Privatplatzierung wird dazu verwendet werden, die Exploration und Erschließung des unternehmenseigenen Projekts Panuco voranzutreiben, Optionszahlungen zu leisten und potenzielle zukünftige Akquisitionen zu verfolgen sowie für das Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke.

Um die kontinuierliche Unterstützung der Wachstumspläne des Unternehmens zu demonstrieren, wird erwartet, dass Insider des Unternehmens, einschließlich bestimmter Directors und Officers, an der Privatplatzierung teilnehmen. Eine solche Beteiligung wird als Transaktion mit verbundenen Parteien im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“) betrachtet. Die Transaktion mit nahestehenden Personen wird gemäß den Ausnahmeregelungen in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 von den Erfordernissen der Zustimmung der Minderheiten, des Informationsrundschreibens und der formalen Bewertung ausgenommen sein, da weder der Marktwert der im Rahmen der Privatplatzierung auszugebenden Bruttowertpapiere noch die von den Insidern zu zahlende Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen wird.

Die Privatplatzierung unterliegt der Genehmigung durch die TSX-V.

Tectonic Advisory Partners fungierte als Berater von Vizsla in Bezug auf die Privatplatzierung (Transaktionen von Tectonic Securities werden durch Ecoban Securities Corporation ausgeführt).

Über das Panuco-Projekt

Vizsla hat eine Option auf den Erwerb von 100% des neu konsolidierten 9.386,5 Hektar großen Panuco-Distrikts im südlichen Sinaloa, Mexiko, in der Nähe der Stadt Mazatlán. Die Option ermöglicht den Erwerb von über 75 Kilometern Gesamtausdehnung der Adern, einer 500-Tonnen-pro-Tag-Mühle, 35 Kilometern Untertagebau, Abraumanlagen, Straßen, Strom und Genehmigungen.

Der Bezirk enthält epithermale Silber- und Goldlagerstätten mit mittlerer bis geringer Sulfidierung, die mit siliziumhaltigem Vulkanismus und Krustenerweiterung im Oligozän und Miozän in Zusammenhang stehen. Das Muttergestein ist hauptsächlich kontinentales Vulkangestein, das mit der Tarahumara-Formation korreliert.

Kontaktinformationen: Für weitere Informationen und um sich in die Mailingliste einzutragen, wenden Sie sich bitte an:

Michael Konnert, Präsident und Chief Executive Officer

Tel: +1(604) 838-4327

E-Mail: michael@vizslasilver.ca

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

BESONDERER HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „anpeilen“, „planen“, „prognostizieren“, „können“, „würden“, „könnten“, „planen“ und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: die beabsichtigte Verwendung des Nettoerlöses aus dem Offering, den Abschluss der Privatplatzierung, den Erhalt der endgültigen TSX-V-Genehmigung und die Erschließung des Projekts Panuco, einschließlich der Bohraktivitäten und der zukünftigen Mineralexploration, -erschließung und -produktion.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die zukünftige Mineralienproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Vizsla, das zukünftige Wachstumspotenzial von Vizsla und seines Unternehmens sowie auf zukünftige Explorationspläne beziehen, basieren auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf den Erfahrungen des Managements und dessen Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Silber, Gold und anderen Metallen; keine Eskalation des Schweregrades der COVID-19-Pandemie; Explorations- und Erschließungskosten; die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten; die Fähigkeit von Vizsla, auf sichere und effektive Weise zu arbeiten und die Fähigkeit, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Aussagen spiegeln Vizslas derzeitige Ansichten in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und Vizsla hat Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Abhängigkeit des Unternehmens von einem einzigen Mineralienprojekt; die Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in Mexiko; Verzögerungen bei der Regulierung, Zustimmung oder Genehmigung; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Mineralienressourcen und -reserven; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung zur Deckung aller Risiken auf einer wirtschaftlich angemessenen Basis oder überhaupt zu erhalten; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Versäumnis, einen ausreichenden Cashflow aus dem Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unbekannte, die allen Bergbauprojekten inhärent sind, einschließlich der Ungenauigkeit von Reserven und Ressourcen, der metallurgischen Ausbeute und der Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten über Eigentumsrechte an Grundstücken, insbesondere an unerschlossenen Grundstücken; Gesetze und Verordnungen, die die Umwelt, Gesundheit und Sicherheit regeln; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, mit den Auswirkungen von COVID-19 umzugehen und diese zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von COVID-19 auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten in Verbindung mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden und den handwerklichen Bergarbeitern; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; die spekulative Natur der Exploration und Erschließung, einschließlich des Risikos abnehmender Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität der Aktienmärkte; Interessenkonflikte bei bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten; und die Faktoren, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ in Vizsla–s Management Discussion and Analysis identifiziert wurden. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen eine unangemessene Sicherheit beizumessen. Obwohl Vizsla versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Vizsla beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen in den Umständen oder anderen Ereignissen, die solche Aussagen oder Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.