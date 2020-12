Vizsla setzt Erweiterung des Panuco-Bezirks mit neuen Bohrzielen für 2021 fort



Vancouver, British Columbia (17. Dezember 2020) – Vizsla Resources Corp. (TSX-V: VZLA) (OTCQB: VIZSF) (Frankfurt: 0G3) (Vizsla oder das Unternehmen – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-resources-corp/) freut sich, auf den Bohrerfolgen der letzten sechs Monaten mit zusätzlichen Ergebnissen bei über- und untertägigen Probenahmen aufbauen zu können, was im Jahr 2021 neue Bohrziele auf dem Silber-Gold-Projekt Panuco in Mexiko (Panuco“ oder das Projekt“) liefern wird.

Probenahme-Highlights

Aguita Zarca

– 3.042 g/t Silberäquivalent (2.090,8 g/t Silber und 11,55 g/t Gold) über 1,0 m wahre Mächtigkeit und

– 1.304 g/t Silberäquivalent (723,0 g/t Silber und 6,7 g/t Gold) über 1,2 m wahre Mächtigkeit

El Batel

– 456 g/t Silberäquivalent (263,7 g/t Silber und 2,23 g/t Gold) über eine wahre Mächtigkeit von 2,9 m

La Bomba

– 368 g/t Silberäquivalent (315,0 g/t Silber und 0,77 g/t Gold) über 4,1 m wahre Mächtigkeit einschließlich;

– 958 g/t Silberäquivalent (892,0 g/t Silber und 1,28 g/t Gold) über 1,3 m wahre Mächtigkeit

Huaco

– 275 g/t Silberäquivalent (225,5 g/t Silber und 0,67 g/t Gold) über 10,5 m wahre Mächtigkeit einschließlich;

– 473 g/t Silberäquivalent (370,7 g/t Silber und 1,34 g/t Gold) über 4,0 m wahre Mächtigkeit

Hinweis: Alle Zahlen sind gerundet. Das Silberäquivalent wird unter Verwendung der folgenden Formel berechnet: Silberäquivalent = ((Au_ g/t × 52,48) + (Ag_g/t × 0,5289) /0,5627). Die Metallpreisannahmen: $17,50/Unze Silber, $1.700/Unze Gold. Für die Metallausbringung werden basierend auf ähnlichen Lagerstättenarten folgende Raten angenommen: 96 % für Gold und 94 % für Silber. Das Unternehmen veröffentlicht die Ergebnisse auf Silberäquivalentbasis, da die Vererzung auf dem Projekt Panuco insgesamt silberdominant ist.

2020 war für Vizsla ein transformatives Jahr mit mehreren Entdeckungen im gesamten Panuco-Bezirk. Das Unternehmen hat bis zum 5. Dezember Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 27.400 m niedergebracht und konzentriert sich auf die Erweiterung der vererzten Zonen in Napoleon, Papayo, Tajitos und unsere neue Entdeckung in Aquita Zarca. Wichtige Updates zu diesen Zonen werden veröffentlicht, sobald sie im Januar 2021 verfügbar sind, kommentierte Michael Konnert, President und CEO von Vizsla. Vizsla hat weitere neue Gänge entdeckt und die Probenahme auf die vierzehn Kilometer Breite des Projekts ausgedehnt. Diese Ziele werden in unser erweitertes Bohrprogramm für 2021 aufgenommen. Panuco ist wirklich eine Chance von Bezirksgröße mit dem einzigartigen Vorteil, dass eine Aufbereitungsanlage einen schnellen Weg von der Entdeckung zur Produktion bietet.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54774/VZLA_DE.001.png

Abbildung 1: Draufsicht Panuco-Bezirk mit Korridor der großen gänge in Gelb, aktuellen Bohrgebieten in Weiß und ausgewählten vorrangigen Zielen für 2021 in Schwarz.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54774/VZLA_DE.002.jpeg

Tabelle 1: Tabelle mit 122 bekannten Prospektionsgebieten in Panuco, aufgelistet nach Explorationsphase.

Panuco – Explorationsstrategie

Die Konsolidierung des gesamten Bezirks hat Vizsla eine Reihe bedeutender Vorteile gegenüber frühen Explorern auf Panuco verschafft. Zum ersten Mal können ganze Gangtrends unabhängig von internen Claim-Grenzen kartiert und beprobt werden, es wird ein zusammenhängendes regionales geologisches Verständnis gebildet, es können Vergleiche zwischen Zielen auf der gesamten Liegenschaft gezogen und vor allem Ziele im gesamten Bezirk bewertet und priorisiert werden.

Das Explorationsteam ist in Gruppen für die Übertagekartierung/Probenahme, Untertagekartierung/Probenahme und eine große Bohrmannschaft unterteilt worden. Die Ziele bewegen sich durch sechs Phasen;

1. Identifiziertes Ziel – Eine Gelegenheit, die auf Karten gefunden, interpretiert oder von lokalen Bergleuten vorgestellt wurde.

2. Erste Prospektionsarbeiten – Besichtigung durch Vizslas Geologen und erste Probenahme sowie erste Beobachtungen.

3. Detaillierte Kartierung – detaillierte Kartierungen und systematische Beprobung des Ziels wurden abgeschlossen.

4. Bohrungen – die Bohrarbeiten auf dem Ziel wurden abgeschlossen.

5. Fortgeschrittene Bohrungen – Step-out-Bohrungen wurde niedergebracht, um die Ausdehnung des Ziels zu verstehen.

6. Ressourcenbohrungen – ein wirtschaftlicher Erzkörper mit 5 bis 30 Millionen Unzen Silberäquivalent wird als wahrscheinlich angesehen, und es wird systematisch gebohrt.

Vizsla hat 122 Ziele im gesamten Panuco-Bezirk identifiziert und 91 dieser Ziele erkundet. In jeder Phase des Explorationsprozesses werden die Ziele hinsichtlich Größenpotenzial, Gehaltspotenzial und Priorisierung bewertet – wobei die größten und wirtschaftlichsten Ziele in die nächste Explorationsphase übergehen.

Im Jahr 2020 führte dies dazu, dass auf 18 Zielen gebohrt wurde, von denen sich fünf in der Phase der fortgeschrittenen Bohrungen oder in der Phase der Ressourcenbohrungen befinden.

Der methodische Ansatz hat es dem Unternehmen ermöglicht, in einem großen, schlecht erkundeten Gebiet schnell Erfolge zu erzielen. Dieser Prozess wird auch 2021 fortgesetzt, da das Unternehmen darauf zielt, in Panuco bekannte vererzte Zonen zu erweitern und neue Erzkörper zu entdecken.

Details zur Probenahme

Der Gang Aguita Zarca ist die nördlichste Gangabzweigung in der gesamten Zone Aquita Zarca am Gangkorridor Cordon del Oro. Der Gang wurde über 250 m kartiert, ist durchschnittlich 1,5 m mächtig, an der breitesten Stelle bis zu 3 m. Vor Kurzem bekannt gegebene Bohrungen in diesem Gebiet zielten auf das westliche Ende dieses Ganges und durchteuften eine starke Vererzung im Hauptgang Cordon del Oro und im unmittelbaren Hangenden. Weitere Bohrungen sind im Osten erforderlich, wo an der Oberfläche entnommene Proben 3.042 g/t Silberäquivalent (2.090,8 g/t Silber und 11,55 g/t Gold) über 1,0 m enthielten.

El Batel ist eine neue Gangzone im äußersten Nordosten der Liegenschaft. Sie wurde über 120 m kartiert, wobei eine zusätzliche Streichlänge von bis zu 400 m aus den Prospektionsarbeiten gefolgert wird. Der Gang ist durchschnittlich 2,5 m mächtig. Der Gang scheint von einem niedrigeren Gehalt in Aufschlüssen auf den Hügeln zu einem hohen Gehalt in tieferen Lagen überzugehen, in denen Kleinbergbau betrieben wurde.

La Bomba ist ein untertägiges Ziel auf dem Gangkorridor Animas. Die Untertagemine wird für einen sichereren Zugang saniert. Durch detaillierte Kartierungen und Probenahmen wurde eine 200 m lange Zone mit einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 2 m und einer maximalen Mächtigkeit von bis zu 7 m identifiziert. Der Gang scheint in den tiefsten Sohlen der Mine offen zu sein, und es sind Bohrungen geplant, um die Tiefenausdehnungen der Vererzung zu abzugrenzen.

Die Huaco Extension ist ein nach Nordosten streichender Gang, der mit dem Gangkorridor Cinco Senores in Zusammenhang steht. Er war der Ort des alten historischen Bergbaus und weist an der Oberfläche über eine Streichlänge von 130 m hohe Gehalte auf. Der Gang ist durchschnittlich 5 Meter mächtig und an der mächtigsten Stelle bis zu 14 mächtig. Er ist ein ausgezeichnetes Bohrziel entlang der nordöstlichen Erweiterung der historischen Abbaustätten.

Qualifizierte Person

Die Veröffentlichung der technischen oder wissenschaftlichen Informationen durch das Unternehmen in dieser Pressemitteilung wurde von Stewart Harris, P.Geo., einem unabhängigen Berater des Unternehmens, geprüft und genehmigt. Stewart Harris ist gemäß den Bestimmungen des National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person.

Kontaktinformationen: Für weitere Informationen und um sich in die Mailingliste einzutragen, kontaktieren Sie bitte:

Michael Konnert, President and Chief Executive Officer

Tel: (604) 364-2215

E-Mail: michael@vizslaresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

BESONDERE ANMERKUNG ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen“ gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Wenn in dieser Pressemitteilung verwendet, kennzeichnen die Worte antizipieren“, glauben“, schätzen“, erwarten“, Ziel“, planen“, prognostizieren“, können“, „würden“, „könnten“, festlegen“ und ähnliche Worte oder Ausdrücke, vorausblickende Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: die Entwicklung von Panuco, einschließlich der Bohraktivitäten; zukünftige Mineralexploration, Erschließung und Produktion; Explorationsstrategien sowie die Durchführung eines ersten Bohrprogramms.

Vorausblickende Aussagen und vorausblickende Informationen in Bezug auf die zukünftige Mineralproduktion, Liquidität, Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Vizsla, das zukünftige Wachstumspotenzial für Vizsla und sein Unternehmen sowie zukünftige Explorationspläne basieren auf den vernünftigen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf der Erfahrung und Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen durch das Management sowie auf anderen Faktoren basieren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und vernünftig hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen unter anderem hinsichtlich des Preises von Silber, Gold und anderen Metallen; keine Eskalation der Schwere der COVID-19-Pandemie; der Kosten für Exploration und Erschließung, der geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, der Fähigkeit von Vizsla, sicher und effektiv zu arbeiten, und seiner Fähigkeit, eine Finanzierung zu angemessenen Bedingungen zu erhalten, getroffen.

Diese Aussagen spiegeln Vizslas jeweilige aktuelle Ansichten in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider, und basieren notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Management als vernünftig erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele Faktoren, sowohl bekannte als auch unbekannte, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert sind oder sein könnten, und Vizsla hat Annahmen und Schätzungen getroffen, die auf vielen dieser Faktoren basieren oder mit ihnen in Zusammenhang stehen. Zu diesen Faktoren gehören ohne Einschränkung: die Abhängigkeit des Unternehmens von einem Mineralprojekt; die Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken in Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in Mexiko; Verzögerungen bei der Genehmigung, Zustimmung oder Zulassung; Risiken in Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Mineralressourcen und Vorräte; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung zu erhalten, die alle Risiken auf einer kommerziell vernünftigen Basis oder überhaupt abdeckt; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Versagen, einen ausreichenden Cashflow aus dem Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf Projektfinanzierung und Aktienemissionen; Risiken und Unbekannte, die allen Bergbauprojekten inhärent sind, einschließlich der Ungenauigkeit von Reserven und Ressourcen, metallurgischen Rückgewinnungen und Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten um Eigentumsrechte an Grundstücken, insbesondere Eigentumsrechte an unbebauten Grundstücken; Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, die Auswirkungen von COVID-19 zu verwalten und zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von COVID-19 auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten in Verbindung mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; Arbeitnehmerbeziehungen, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit umliegenden Gemeinden und handwerklichen Bergleuten; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Aktiva erfolgreich zu integrieren; die spekulative Natur der Exploration und Erschließung, einschließlich der Risiken abnehmender Mengen oder Qualitäten von Reserven; die Volatilität des Aktienmarktes; Interessenkonflikte zwischen bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für Aktionäre des Unternehmens; Rechtsstreitigkeiten; und die Faktoren, die unter der Überschrift Risikofaktoren“ in Vizslas Management-Diskussion und -Analyse identifiziert wurden. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen unangemessene Sicherheit zuzuschreiben. Obwohl Vizsla versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht vorhergesehen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Vizsla beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese vorausblickenden Aussagen oder vorausblickenden Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die sich auf solche Aussagen oder Informationen auswirken, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!