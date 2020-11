VOGEL gründet Event-Agentur

Die Vogel Communications Group (VCG) glaubt an Live-Kommunikation, ? und startet zum 1.1.2021 die Eventagentur ?Vogel Event Solutions GmbH?. Diese neue Einheit bündelt künftig mehrere, zum Teil seit vielen Jahren bestehende, Veranstaltungskompetenzen. ?Wir wollen unseren Kunden alle Möglichkeiten bieten, Live-Kommunikation als wichtigen Teil ihrer Unternehmenskommunikation zu verwirklichen. Unsere neugeschaffene Eventagentur versammelt alle Kompetenzen, die es für innovative Live-Kommunikation benötigt?, erklärt Matthias Bauer, CEO der VCG.

In der Agentur arbeiten künftig folgende Kompetenzteams: Event-Konzeption und -Umsetzung, Video-Technik, Messe- und Ausstellungsexperten sowie das Team des hauseigenen Kongresszentrums Vogel Convention Center (VCC). Die neuaufgestellte Agentur hat ihren Sitz in Würzburg und bringt neben der operativen Exzellenz von Veranstaltungen weitere Assets aus der Unternehmensgruppe mit: umfangreiches Industrie- und Branchen-Knowhow, Digital- und Marketingkompetenz, Zielgruppenzugang und Reichweite in 14 Branchen.

All diese Expertisen sind wichtig, denn Live-Kommunikation muss künftig mehr denn je als integrativen Bestandteil der Customer Journey verstanden werden. Vogel Event Solutions kann Kunden beraten, in der Konzeption ihrer Live Kommunikation unterstützen und optimal in den Marketing-Mix einbauen.

Fakten zum Hintergrund:

Die VCG veranstaltet alle Arten von Eventformaten für 14 Branchen.

Die Leistungen reichen von Format- und Inhalts-Konzeption, Beratung und Umsetzung von Event-Tec (live, hybrid, digital) bis zur Event-Operation (Organisation und Durchführung von Teilnehmermanagement bis Moderation).

Die hochmoderne Eventlocation Vogel Convention Center begeht 2021 ihr 15jähriges Jubiläum. Das VCC beherbergt (normalerweise!) pro Jahr rund 350 Events und rund 60.000 Besucher*innen.

Das integrierte Videostudio bietet alle Formen von Bewegtbildservices bis zu TV-Formaten und Livestreaming.

Laut einer aktuellen bvik-Studie ist die Live-Kommunikation immer noch der größte Budgetposten im Marketing. 2021 wird von einem Digitalisierungsschub bei virtuellen Events gekennzeichnet sein, genauso wie von der Suche nach der richtigen und planbaren Live-Kommunikationsstrategie.

?Eine exzellente und wirkungsvolle Live-Kommunikation ist der schönste und erfolgreichste Teil in einem umfassenden Kommunikationskonzept. Dabei gilt es das Erlebniszentrum Gehirn für die nachhaltige Wirkung der wichtigsten Unternehmensbotschaften zu nutzen?, erläutert Alexandra Braun, Leitung Event Operations: ?Marken müssen erlebbar werden, ihre Inszenierung und Integration in die Unternehmenskommunikation sind heute unabdingbar.?

Weitere Informationen zur neuen Eventagentur ?Vogel Event Solutions” finden Sie hier.

Vogel Communications Group ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum Vogel Convention Center. Die Publishingbereiche führen 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportale, 300+ Business-Events sowie zahlreiche mobile Angebote und internatio-nale Aktivitäten. Die Print- und Digital-Medien eröffnen den Zugang in 14 Branchen in den fünf Wirtschaftsfeldern Industrie, Automobil, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/ Steuern und B2B-Kommunikation.