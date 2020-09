VOICE Entscheidertalk

Der VOICE ENTSCHEIDERTALK liefert Antworten für eine erfolgreiche digitale Zukunft Europas

Das Programm des VOICE ENTSCHEIDERTALK am 16. September 2020 von 14:00 bis 18:00 Uhr steht. Unter dem Motto: ?Digitales Europa ? Daten, Infrastruktur und Wettbewerb? konzentriert sich die interaktive Dialog-Veranstaltung auf das IT-Geschehen und -Pläne des ?alten Kontinents?.

Folgende Themen werden in jeweils 1-Stunden-Blöcken verhandelt: Cybersecurity, Datenstrategie, offener Wettbewerb sowie Digitale Souveränität und GAIA-X. Nicola Beer (FDP), Vizepräsidentin des EU-Parlaments, und Thomas Jarzombek (CDU), Beauftragter des Bundeswirtschaftsministeriums für Digitale Wirtschaft, und Start-ups werden sprechen. Mit Impulsreferaten und Diskussionsbeiträgen sind unter anderem ebenfalls dabei: Dr. Hans-Joachim Popp, Vorsitzender des VOICE-Präsidiums; Juhan Lepassaar, Executive Director der europäischen Cybersicherheitsbehörde ENISA, Jakub Boraty?ski, Leiter der Cybersecurity & Digital Privacy Unit im Directorate General for Communications Networks, Content and Technology (DG Connect) und Joachim Reichel, CIO der BSH Hausgeräte GmbH. Dazu kommen Vertreter der französischen, belgischen und niederländischen VOICE Partnerverbände Cigref, Beltug, CIO Platform Niederlande.

Diese Persönlichkeiten und Themen erwarten Sie:

Nicola Beer (Vize-Präsidentin EU-Parlament),

Keynote zur drohenden Überregulierung von KI

Thomas Jarzombek (Beauftragter der Bundesregierung)

zur Daten- und Digitalstrategie der Bundesregierung

Juhan Lepassaar (ENISA) und Aglika Klayn (Europol)

zur Cybersecurity-Lage in Europa

Jakub Boraty?ski (DG Connect)

zur Cybersecurity-Strategie der EU

Dr. Hans-Joachim Popp (VOICE Vorsitzender)

zu den Anforderungen der Anwender an Cybersecurity sowie zu offenem Wettbewerb in Europa

Joachim Reichel (CIO BSH)

zur Datenstrategie des größten Hausgeräte-Herstellers Europas

?Wir haben für den VOICE ENTSCHEIDERTALK, den wir gemeinsam mit heise Events veranstalten, eine wirklich spannendes Line Up verschiedener Persönlichkeiten gewinnen können, die sich einer der wichtigsten digitalen Zukunftsfragen in unserer Region stellen und im Detail beleuchten: Wie kann Europa im Konzert der großen globalen Wirtschaftsräume digital mithalten? Für IT- und Digitalentscheider lohnt es sich auf jeden Fall dabei zu sein,? wirbt VOICE-Geschäftsführer Wolfgang Storck für den VOICE ENTSCHEIDERTALK.