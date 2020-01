Voice-over-IP aus einer Hand

DPECIALISTS digitale Audio- und Messsysteme GmbH, Anbieter von Entwicklungsdienstleistungen und Produkten zur digitalen Audiosignalverarbeitung zeigt auf der Embedded World 2020 (Halle 4 Stand K530) in Nürnberg Projektbeispiele aus dem Bereich Voice-over-IP. Neben eigener Hardware lizenziert DSPECIALISTS Software zur Noise-Cancellation, Acoustic- sowie Line-Echo-Cancellation und Datenkomprimierung.

In Gegensprechanlagen und Intercom-Systemen werden sukzessive analoge zwei- und Vierdrahtverbindungen zwischen den Teilnehmern durch IP-Verkabelung ersetzt. Die Digitalisierung bringt zahlreiche Vorteile bzgl. der Flexibilität mit sich. Aber eine IP-basierte Übertragungsstrecke erfordert auch spezielle Algorithmen, um eine ansprechende Sprachqualität sicherzustellen. Neben der Sprachkomprimierung müssen auch schwankende Übertragungsbandbreiten ausgeglichen und Echosignale reduziert werden, die durch die Raumakustik und Leitungsreflexionen entstehen.

Hier setzt DSPECIALISTS an und bietet Lösungen aus einer Hand. Mit dem Frontend-Modul DSPE-592 wird zum Beispiel ist ein besonders kompaktes DSP-Modul für Telekommunikationsaufgaben, das auf dem Analog Devices ADSP-BF592 basiert, geboten. Es kann analoge Audiosignale mit einer Abtastrate von 8 kHz bis zu 96 kHz und 24 Bit verarbeiten. Durch Onboard Flash Memory kann das DSPE-592 als Stand-Alone-System betrieben werden. Außerdem lässt es sich sehr einfach in integrieren. Das DSPE-592 deckt ein breites Spektrum an Embedded Telekommunikations-Aufgaben wie Noice Cancellation, Echo Cancellation, Voice over IP oder Audioübertragung ab. Das Board ist mit Hardware-Treibern und einem Software-Framework ausgestattet. Software für Echo Cancellation und Noise Cancellation ist erhältlich und kann im Bundle mit dem Hardware-Board lizenziert werden.

Neben Hardware- und Software-Komponenten verfügen die Spezialisten aus Berlin auch über die Erfahrung aus zahlreichen Projekten für Einsatzleitzentralen von Feuerwehr und Polizei, Marine und öffentlichen Verkehrsmitteln.

Die DSPECIALISTS Digitale Audio- und Messsysteme GmbH wurde 2003 mit Firmensitz in Berlin gegründet. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und den Vertrieb von Produkten zur digitalen Audiosignalverarbeitung und Messtechnik spezialisiert. Neben zahlreichen kundenspezifischen Projekten entwickelt und vertreibt DSPECIALISTS die Produktfamilie HARVEY®, eine flexible Audio- und Mediensteuerungsmatrix, die in verschiedenen Varianten erhältlich ist.