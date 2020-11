VoltDB kündigt globales Vertriebspartnerprogramm an

Das neue Programm wird OEMs, Wiederverkäufern, TechnologiePartnern und Systemintegratoren in den Bereichen IoT, Finserv und Telekommunikation helfen

https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2981793-1&h=3653010832&u=https%3A%2F%2Fc212. net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2981793-1%26h%3D3412008325%26u%3Dhttps% 253A%252F%252Fwww.voltdb.com%252F%26a%3DVoltDB&a=VoltDB , die führende Datenplattform für Echtzeit-Entscheidungen, kündigte heute ein neues globales Vertriebspartner-Programm (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2981793-1&h=71224 2071&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2981793-1%26h %3D1892976886%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.voltdb.com%252Fproduct%252Fpartners% 252F%26a%3Dglobal%2Bchannel%2Bpartner%2Bprogram&a=globales+Vertriebspartner-Prog ramm) für OEMs, Value-Added Reseller (VARs), TechnologiePartner und Systemintegratoren (Sis) an.

Das Programm ermöglicht es diesen Partnern, die branchenführende Datenplattform von VoltDB zu nutzen, um die Leistungsfähigkeit der schnellen Datenanalyse voll auszuschöpfen und ihre digitalen Transformationen auf die nächste Stufe zu heben.

VoltDB bietet eine bewährte, stabile, skalierbare Datenplattform mit Fähigkeiten, die besonders für Telekommunikationsdienste, Finanzdienstleistungen und industrielles IoT geeignet sind, wo Edge-Processing und andere sich schnell entwickelnde Technologien es unmöglich machen, allein mit veralteter Infrastruktur zu überleben.

“Wir haben in den letzten 18 Monaten einen dramatischen Wandel in der Echtzeit-Datenmanagement-Landschaft erlebt”, erklärte David Flower, CEO von VoltDB. “Immer mehr Organisationen erkennen den Bedarf an Anwendungen, die Entscheidungen treffen und auf Ereignisse reagieren können, sobald sie entstehen. Unser neues Partnerprogramm ist speziell darauf ausgerichtet, Unternehmen dabei zu unterstützen, diese Chance zu nutzen und sich mit einer Technologie abzuheben, die bereits nachweislich einen messbaren Wettbewerbsvorteil bietet.”

Das Programm bietet:

– Bevorzugte Preisgestaltung und exklusive Rabatte – Zugewiesene Test- und Entwicklungslizenzen – Umfassende technische und L1-Support-Schulung mit Zertifizierung – Dedizierte Ressourcen vom VoltDB Customer Success and Partner Team – Vorrangige Unterstützung und Krisenmanagement

VoltDB hat bereits mit Partnern auf der ganzen Welt zusammengearbeitet und kennt deren spezifische Bedürfnisse in Bezug auf architektonisches Design, Vorproduktions- und Best-Practice-Unterstützung, skalierbare Lizenzmodelle, Zusammenarbeit bei Ausschreibungen und kritische Zwischenfälle.

“Unsere Partner setzen VoltDB in einigen der fortschrittlichsten Technologien ein, die man sich vorstellen kann, und erzielen damit bahnbrechende Ergebnisse”, erklärte Michael Holcroft, Director of Global Channel and Customer Success bei VoltDB. “Wir freuen uns, den Weg in die Zukunft mitgestalten zu können, indem wir sicherstellen, dass unsere Kunden bei jedem Schritt auf dem Weg voll befähigt und unterstützt werden.”

Auf unserer https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2981793-1&h=3528785432&u=https%3 A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2981793-1%26h%3D1543968633% 26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.voltdb.com%252Fproduct%252Fpartners%252F%26a%3Dweb site&a=Website können Sie lesen, wie eine Partnerschaft mit VoltDB Ihnen hilft, Ihren Kunden die fortschrittlichsten Lösungen anzubieten.

Informationen zu VOLTDB

VoltDB ermöglicht es globalen Unternehmen, sich von der Analyse großer Datenmengen zu schnellen Datenentscheidungen zu entwickeln und aus anomalen Ereignissen, die über mehrere Ströme schneller Daten erfasst werden, sofort Werte abzuleiten. Die Plattform liefert präzise Entscheidungen, die in weniger als 10 Millisekunden getroffen werden, um die Monetarisierung direkt zu beeinflussen, digitalen Betrug zu verhindern und Initiativen zur digitalen Transformation zu unterstützen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://c212.n et/c/link/?t=0&l=de&o=2981793-1&h=99764705&u=https%3A%2F%2Fwww.voltdb.com%2F&a=V oltDB und folgen Sie uns auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2981793-1&h=169 2911610&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fauthwall%3Ftrk%3Dgf%26trkInfo%3DAQE6I ttw_Jx4RQAAAXXY_zPISrK-RZnYL4XC3wxq2BT1kzPLEzHZSj6wEcsGmQh7x2KXK3QplSa8iEaLRJKFg 2w0FzhrmeOjMk3BCNSGVIiBCiBmDgyGGezfyAhGf0i3V17RTKk%3D%26originalReferer%3Dhttps% 3A%2F%2Fgesweb.prnewswire.com%2F%2FUSES%2FWebForms%2FTemporaryFolder%2F2981793-1 -4%2520(ID-478b8899d7b1)_Proof.html%26sessionRedirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww. linkedin.com%252Fcompany%252Fvoltdb%252F&a=LinkedIn .

