Vom Coaching mit Avataren und den Herausforderungen digitaler HR-Arbeit

Hand aufs Herz:? Wir sind alle gemeinsam ziemlich schnell in die Digitalisierung der täglichen Arbeitsprozesse eingetaucht, aber Optimierungspotential gibt es reichlich. Die time4you hat ihre Onlinereihen für den Mai mit vielen Anregungen und Antworten auf drängende Aufgabenstellungen bei der Verwaltung, Organisation, Weiterbildung und Training konzipiert und freut sich auf den Austausch zwischen den Teilnehmern, innovativen Firmen, Wissenschaftlern sowie IT- und Bildungsexperten.

Es ist gut möglich, dass gleich beim Titel der time4you Veranstaltung am 7. Mai die Frage aufkommt: Muss das sein? Ein Avatar, der Coachingaufgaben übernimmt? Christina Neuhoff wird am 7. Mai um 11 Uhr einen Ausblick auf diese Herausforderung geben. Bei der Zunahme der virtuellen Zusammenarbeit und beim Peer-Learning geht es darum gemeinsam Perspektiven zu entwickeln und Herausforderungen bewältigen. Und ja, Avatare können hier tatsächlich unterstützen.? Mehr Infos und Anmeldung hier.

Vom 7. Mai bis zum 28. Mai 2020 geht es in den time4you Workshops und Webinaren um moderne Trainingsverwaltung mit (teil-)automatisierten Planungshilfen, um E-Learning in der Praxis, um den Einsatz von KI im Unternehmen, die Herausforderung bei Bildungsträgern, Premieren in der Unternehmensbewertung sowie die täglichen Herausforderungen in der? MItarbeiter- und Kundenkommunikation.

Mai-Webinare im Überblick:

Avatar basiertes Team Coaching und Peer Learning

07. Mai 2020, 11:00-11:45 Uhr, Direkt anmelden

HR Digital: Wie moderne Trainingsverwaltung für mehr Freiraum sorgt

07. Mai 2020, 14:00-14:45 Uhr, Direkt anmelden

E-Learning-Trends: innovative Impulse für digitales Lernen

13. Mai 2020, 14:00-14:45 Uhr Direkt anmelden

Quick-Check für Unternehmen ? Wie gut sind Sie aufgestellt?

14. Mai 2020, 11:00-11:45 Uhr, Direkt anmelden

HR Digital ? wie Bildungsanbieter die Digitalisierung meistern

14. Mai 2020, 14:00-14:45 Uhr, Direkt anmelden

E-Learning-Werkstatt: Gamification ? spielerisch zum Lernerfolg

26. Mai 2020, 14:00-14:45 Uhr, Direkt anmelden

Trainig goes digital: Live Online Trainings erfolgreich gestalten

28. Mai 2020, 14:00-14:45 Uhr, Direkt anmelden

Weitere Webinare und Themenworkshops unter www.time4you.de/events

Checklisten unter: www.time4you.de/checklisten

Über die time4you GmbH

Die time4you GmbH communication & learning gehört im deutschsprachigen Raum (Dtl/A/CH) zu den führenden Anbietern von Software und Dienstleistungen für digitale Lernlösungen, Personalentwicklung und Weiterbildung. Das innovative Karlsruher Unternehmen bietet seinen nationalen und internationalen Mittelstands- und Konzernkunden sowie Öffentlichen Einrichtungen und Bildungsanbietern maßgeschneiderte schlüsselfertige High-End-Lösungen auf Basis der IBT? SERVER-Software. Jix ergänzt als KI-Lösung für Conversational-Learning das Produktportfolio. Intelligente digitale Assistenten, dialoggestützte Lernspiele, Interactive-Fiction und Lernbots sind Anwendungen, die mit Hilfe von Jix erstellt werden. Unternehmen und Organisationen wie zum Beispiel Deutsche Telekom AG,? Raiffeisenlandesbanken Österreich, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Landeshauptstadt Düsseldorf, Schweizer Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT), KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V., FEV Group, LBS Gruppe, R+V-Versicherung, Globetrotter AG, Gothaer Versicherung und viele mehr nutzen seit Jahren die Softwarelösungen und Expertise der time4you GmbH. Realisiert werden Lern- und Informationsportale im Intranet und Internet, Produkttrainings, multimediale Lerninhalte, Kompetenz- und Trainingsmanagement, Zertifizierungsprogramme, Seminarverwaltung und Lernmanagementsysteme, internationale Projektarbeit, Corporate Learning und Social Media-Integration.?? time4you ist Mitglied im BITKOM e.V.??????????????????????????????????????????????????????????????????????

Informationen: http://www.time4you.de, http://www.jix.ai