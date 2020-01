Vom fliegenden Pfauenwagen zur bemannten Drohne

Von der Drohnentechnologie und den Möglichkeiten überhaupt, die heute durch den technischen Fortschritt möglich sind, wäre der König sicher als Technikfan, der er war, begeistert gewesen. Allerdings kann heute mithilfe einer Virtual Reality-Brille ein Flug mit dem Pfauenwagen durch die bayerische Geschichte genossen werden.

Technischer Fortschritt gilt als die Quelle von Wohlstand und Wachstum. Neues Wissen gilt es produktiv zu verwerten. Zurück zu den Flugtaxis. Auch in Deutschland heben bereits Lufttaxis ab, zumindest zu Testzwecken. Gerade Taxiflüge in Großstädten scheinen im Visier zu stehen. Nach der Landung können die Akkus getauscht statt geladen werden, was Zeit spart. Für längere Strecken könnten Elektrofahrzeuge immer mehr die Arbeit übernehmen.

Unabdingbarer Bestandteil dieser neuen Technologien sind spezielle Rohstoffe. Elektromobilität braucht unter anderem Kobalt oder Lithium für die Energiespeicherung. Für den Kobaltmarkt wird für 2020 und 2021 aufgrund der steigenden Nachfrage von vielen bereits ein Defizit vorausgesagt. Preislich könnte bis Ende 2021 der Preis für eine Tonne Kobalt auf geschätzte 50.000 US-Dollar ansteigen.

Dies ist für Kobaltunternehmen wie etwa First Cobalt – https://www.rohstoff-tv.com/play/first-cobalt-und-glencore-schliessen-vereinbarung-fuer-neustart-der-raffinerie-ab/ – eine äußerst willkommene Entwicklung. Die Gesellschaft arbeitet zusammen mit Glencore daran, Kobalt in Nordamerika zu produzieren. In Idaho liegt das Kobaltprojekt Iron Creek von First Cobalt. Dazu kommt eine bedeutendes Landpaket im kanadischen Cobalt Camp.

Ein anderer wichtiger Rohstoff der Zukunft ist Lithium. Der Bau der Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge verbraucht mit zunehmender Elektromobilität immer mehr des begehrten Rohstoffs. Besonders hochwertige Lithiumvorkommen gibt es im Lithiumdreieck, wozu auch Gebiete in Argentinien gehören. Dort ist beispielsweise Millennial Lithium – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-99-fuenf-rohstofffirmen-im-ueberblick/ – ansässig. Das Pastos Grandes-Lithiumprojekt sollte für ein erfolgreiches Fortkommen des Unternehmens sorgen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von First Cobalt (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/first-cobalt-corp/ -) und Millennial Lithium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-lithium-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/