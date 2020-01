Vom Hardwaredistributor zum Lösungsanbieter ? Data Respons baut Leistungsportfolio umfassend aus

Die Anforderungen an Systemlösungen sind heute so individuell und komplex wie die Umgebung, in der sie ihre Anwendung finden. Standardlösungen stoßen da schnell an ihre Grenzen. Diese Erfahrung hat auch Data Respons gemacht. Um seinen Kunden noch umfassender zur Seite stehen zu können, hat sich der einstige Hardwaredistributor zum Lösungsanbieter gewandelt. Heute entwickelt die Data Respons Solutions GmbH kundenspezifisch, individuell zugeschnittene Systemlösungen ? von der einfachen Anpassung bis zur komplexen Hardware.

Optimierung und Produktion von kundenspezifischen Lo?sungen

Die von Data Respons speziell für eine Kundenanforderung durchgeführten Optimierungen betreffen in der Regel die Gera?te mit den dazugeho?renden elektronischen und elektrischen Komponenten, das Logikdesign (DSP/CPlD/FPgA), die Mechanik (Geha?use, Mechatronik, Ku?hlung u. a.) sowie das Betriebssystem und die Software.

Die Entwicklung solcher Speziallo?sungen ist eine anspruchsvolle Aufgabe, bei der Entwicklungsabteilungen, Produktionspartner und Komponentenlieferanten in engem Dialog stehen. Auf Basis jahrelanger Erfahrungen unterstützt Data Respons Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen bei der Wahl der passende ?Proven Platform? und führt die erforderliche Vorarbeit für die Optimierung eines Systems in Form von Spezifikationen bis hin zum endgültigen Systemdesign durch. Die Projektleiter von Data Respons ko?nnen dabei die gesamte Leitungsverantwortung fu?r komplette Entwicklungsprojekte oder fu?r Teile davon u?bernehmen.

Um die Anforderungen an ein Kundenprodukt zu spezifizieren, werden Wu?nsche an die Funktionalita?t ebenso einbezogen wie Leistungsfaktoren, Gro?ße, notwendiger Temperaturbereich usw. Neben der Hardware, die von Data Respons individualisiert wird, erweitern die Synergien zu Softwaresparte des Dienstleisters die angebotenen Möglichkeiten.

?Unser Leistungsportfolio reicht von einfach bis komplex, von der Anpassung einer bis zur Optimierung vieler Komponenten, von Standardtechnologie bis zu smarten Lösungen?, so Daniel Fuhrmannek, Marketing Consultant bei der Data Respons Solutions GmbH. ?So können wir unseren Kunden bei Fragen und Problemen in jedem Anwednungsfall schnell und unkompliziert zur Seite stehen.?

Weiterführende Informationen unter https://solutions.datarespons.com/

Data Respons Solutions ist ein unabhängiges Full-Service-Unternehmen und ein führender Anbieter auf dem Embedded Solutions-Markt.

Wir bei Data Respons sind der Meinung, dass eine intelligente Lösung im Inneren beginnt. Wir liefern Produkte, Forschungs- und Entwicklungsleistungen und Embedded Solutions auf sämtlichen Komplexitätsebenen an unterschiedliche Kunden in einem breiten Spektrum von Marktsegmenten.

Ziele und Werte

?Intelligenter? darunter verstehen wir eine Herausforderung, bessere Lösungen zu schaffen! Sie sollen intelligenter sein als das Bestehende, intelligenter als Lösungen oder Produkte von Wettbewerbern, intelligenter sein bei Funktionalität, Technologie und Innovation.

?Innen? kann bedeuten, dass das Offensichtliche mit ?Lösung? gepaart ist ? eine Embedded Solution beinhaltet eine embedded oder integrierte Lösung im Inneren einer Maschine, eines Systems oder eines industriellen Endprodukts. Aber ?innen? heißt auch in den Köpfen vieler unserer Fachleute, es zielt also auf unser Wissen und unsere Erfahrung, die internationales Niveau haben.

Mission

Unsere Mission: ?die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden zu stärken, indem wir die besten Lösungen bieten, die deren Anforderungen erfüllen.? Unsere Mission bewirkt, dass Data Respons mit seinen Kunden zusammenarbeitet, um ein bevorzugter und langfristiger Partner zu werden. Es ist wichtig, dass unsere Kunden die Vorteile von Schnelligkeit, Innovation, Qualität und Verbesserung der Kostenstruktur erleben, denn das ist unser Nutzenversprechen an den Markt.

Das übergeordnete Ziel von Data Respons ist es, unsere Stellung als eines der führenden Unternehmen Europas auf dem Embedded Solutions-Markt weiter auszubauen. Dieses Ziel verfolgen wir, indem wir eine umfassende Auswahl an Standard Embedded Computerprodukten mit umfangreicher Erfahrung bei Leistungen in der technischen Planung und im Projektmanagement verbinden und in wichtigen horizontalen Märkten tätig sind.