Vom Mitarbeiter zum Chef: Jede dritte Führungskraft wird ins kalte Wasser geschmissen

Gestern noch Mitarbeiter, heute schon Vorgesetzter: Wer den

nächsten Schritt auf der Karriereleiter erklimmt und Führungskraft wird, muss

sich auf neue Herausforderungen einstellen. Doch wie werden angehende Chefs in

Deutschland darauf vorbereitet, Personalverantwortung zu übernehmen und ein Team

oder einen kompletten Bereich zu leiten? Die Online-Jobplattform StepStone ist

dieser Frage einmal auf den Grund gegangen und hat 5.000 Fach- und

Führungskräfte befragt. Dabei ist herausgekommen, dass 35 Prozent aller

Vorgesetzen nie ein Führungskräftetraining erhalten haben.

Die meisten Chefs hätten sich ein Coaching gewünscht

Die Analyse zeigt, dass nur wenige Arbeitgeber ihre Mitarbeiter zur

Führungskraft weiterbilden. Gerade einmal 15 Prozent der befragten Chefs geben

an, dass sie im Vorfeld von ihrem Unternehmen auf die neue Rolle vorbereitet

worden sind. Mehr als jeder Dritte erhielt eine entsprechende Fortbildung erst

kurz nach der Beförderung oder sogar erst ein Jahr später. Fast jeder Zehnte hat

auf eigene Kosten eine Weiterbildung besucht. Dass der Karriereschritt von der

Fachkraft zur Führungskraft anspruchsvoll ist und vorbereitet werden sollte,

zeigt die Tatsache, dass acht von zehn Vorgesetzten ein Training rückblickend

als notwendig erachten. “Die Art und Weise, wie Führungskräfte ein Team oder

einen Bereich leiten, hat massiven Einfluss auf die Zufriedenheit und damit auf

die Leistung der Mitarbeiter”, sagt Dr. Anastasia Hermann, Forschungsleiterin

bei StepStone. “Unternehmen werden nur dann erfolgreich sein, wenn sie ihre

Mitarbeiter halten und entwickeln. Führungskräfte nehmen dabei eine

Schlüsselfunktion ein. Allerdings müssen sie frühzeitig von Arbeitgebern

geschult werden, denn nur die wenigsten bringen die nötigen Fähigkeiten von

Beginn an mit.”

Den Schritt zurück wagen nur die wenigsten

Mehr Verantwortung, mehr Arbeit und häufig auch mehr Stress: Eine Beförderung

zur Führungskraft hat in den meisten Fällen einen völlig neuen Arbeitsalltag zur

Folge. 16 Prozent aller Vorgesetzen räumen ein, ihre neue Rolle als Chef nicht

zu mögen. Jeder vierte Vorgesetzte gibt zu, seit der Beförderung schon einmal

Albträume gehabt zu haben, 15 Prozent haben sich schon einmal psychologische

Hilfe gesucht. Immerhin 27 Prozent aller Befragten würden den Schritt zur

Führungskraft am liebsten rückgängig machen. In den seltensten Fällen kehren

Vorgesetzte allerdings tatsächlich in ihre vorherige Rolle als Fachkraft zurück

– neben finanziellen Gründen liegt das vor allem daran, dass sie um ihr Ansehen

im Unternehmen fürchten. “Die Rolle als Führungskraft ist nicht für jeden ein

Traumjob. Unternehmen sollten daher eine Kultur prägen, in der es ganz normal

ist, dass Vorgesetzte auch wieder als Fachkraft arbeiten. Die besten Leistungen

werden immer dann erzielt, wenn ein Job und ein Mensch ideal zusammenpassen”,

sagt Hermann.

Mehr zu diesem Thema und weiterführende spannende Ergebnisse der Studie finden

Sie unter https://www.stepstone.de/wissen/erfolgreich-fuehren/

Aktuelle StepStone Studien und Informationen rund um Karriere, Gehalt,

Recruiting und Arbeitsmarkt finden Sie kostenfrei, übersichtlich und multimedial

aufbereitet unter: www.stepstone.de/wissen

Über die Befragung “Deutschland und seine Chefs”

In der Befragung untersuchte die Online-Jobplattform StepStone die

Zusammenarbeit von Führungskräften und ihren Mitarbeitern. Sie analysierte

dabei, wie Führungskräfte auf ihre Rolle vorbereitet werden, diese im Alltag mit

Leben füllen und wie sie von den Beschäftigten wahrgenommen werden. Für die

Umfrage hat StepStone im dritten Quartal 2019 eine Online-Befragung unter

insgesamt rund 5.000 Fach- und Führungskräften in Deutschland durchgeführt,

darunter waren rund 3.500 Fachkräfte ohne Personalverantwortung und rund 1.500

Führungskräfte.

Pressekontakt:

StepStone Presseteam

presse@stepstone.de

0211/93493-5731/-5529

www.stepstone.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/38447/4512837

OTS: StepStone.de

Original-Content von: StepStone.de, übermittelt durch news aktuell