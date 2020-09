Vom Pigmentüber die Dispersion bis zur Beschichtung – Umfassende Charakterisierung von TiO2

Titandioxid ist ein wichtiges Weißpigment, ein wichtiger Photokatalysator und zeichnet sich durch eine hohe chemische Beständigkeit aus. Es wird in vielfältigen Produkten eingesetzt, z.B. in Batterien, Lebensmitteln, Keramiken, Kunststoffen, Papier, Sonnenschutzformulierungen, Tinten und Wandfarben. Nicht immer ist der Einsatz unumstritten, insbesondere in Hinblick auf TiO2-Nanopartikel. Es besteht die Notwendigkeit einer umfassenden analytischen Charakterisierung der Eigenschaften des reinen TiO2, von beschichteten Partikeln und den späteren Produkten mit TiO2-Anteil. Bei vielen Fragestellungen können Ihnen hier die LUM-Messgeräte helfen. Zahlreiche Referenzen belegen den erfolgreichen Einsatz über mehr als 15 Jahre.

Die Untersuchung von TiO2?als Pulver erfolgt mit dem LUMiReader X-Ray.

Neu im Portfolio der analytischen Messgeräte von LUM ist der optische Einzelpartikelzähler LUMiSpoc, ein Anwendungsbeispiel für die Partikelzählung von TiO2?wird im Webinar aufgezeigt.

Für die In-situ-Charakterisierung von Partikeleigenschaften wie Größenverteilung, Dichte und zur direkten Charakterisierung der physikalischen Formulierungsstabilität von Titandioxidsuspensionen kommen der LUMiSizer und die LUMiReader Messgeräte zum Einsatz, diskutiert anhand von Fallstudien.

Beschichtete Titandioxid-Nanopartikel spielen als Photokalysatoren für den NOx-Abbau aus der Luft eine Rolle. LUMiFrac-Anwender bestimmten die Haftfestigkeit von Beschichtungen mit TiO2-Partikeln auf verschiedenen Substraten, wie z.B. Zement.

?