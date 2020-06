Vom Schnittplatz in den Social Media Kanal

Schon seit der Umstellung der Postproduktion von Final Cut auf Adobe Premiere Pro in 2017 arbeitet Österreichs öffentlich-rechtlicher Sender ORF mit MoovITs Software Helmut.

Helmut4 ist eine Softwarelösung, die in Adobe Premiere Pro Projekte, Templates, Preferences und Profile verwaltet sowie projektbezogene Assets steuert. Arbeitsplatzbezogene Voreinstellungen werden im Hintergrund gesteuert, komplexe Abläufe werden nutzerbezogen individualisiert und standardisiert. Fu?r die Veröffentlichung von Video-Inhalten auf Facebook, Instagram & Co. nutzt der ORF das Social Media Management Tool Swat.io. Über Swat.io koordinieren die Redaktionen alle Social Media Aktivitäten bequem und im Team.

Die Anforderung

Da die Social Media Welt schnelllebig ist und eigens hierfu?r produzierte Videoinhalte schnell an Aktualität verlieren, hat der ORF nach Wegen gesucht, den Prozess der Veröffentlichung von fertiggestelltem Videocontent zu beschleunigen.

Die Lösung

Beide Tools, sowohl Swat.io als auch Helmut4, verfu?gen u?ber die entsprechenden APIs, die eine Integration ermöglichen. In Helmuts Workflowbuilder, der “Streams Engine”, hat MoovIT fu?r den ORF eine verknu?pfende Node erstellt und damit die Verbindung der zwei Tools geschaffen. Das Modul sorgt dafu?r, dass Video-Inhalte mit einem Klick, und immer im richtigen Format (Auflösung, Codec, Seitenverhältnis etc.) auf der jeweiligen Social Media Plattform landen.

Die Implementierung

In der aktuellen Pilotphase wird die Integration vom ORF zunächst fu?r Facebook und Instagram umgesetzt. Mit der Integration der beiden Tools hat der ORF die Möglichkeit, Videoinhalte direkt vom Schnittplatz aus, d.h. aus Premiere Pro in Swat.io hochzuladen und in den Social Media Kanälen zu platzieren. Innerhalb von Swat.io können die ORF Social Media Redakteure die begleitenden Texte, Links etc. abstimmen und nach einer entsprechenden Freigabe dann veröffentlichen.

Zeitaufwändige Zwischenschritte werden von Helmut4 automatisiert, so dass potenzielle Fehlerquellen bei der Zwischenspeicherung wie z.B. die Formatauswahl komplett entfallen. Gleichzeitg ermöglicht Helmut4 den Im- und Export von webbasiertem Video-Content direkt in und aus Adobe Premiere Pro und eröffnet so völlig neue kreative Möglichkeiten.

Die Vorteile auf einen Blick

– Beschleunigte Veröffentlichung von Social Media Videos

– Redaktionelle Abstimmung und Freigabe

– Beru?cksichtigung der Channel-Spezifika (z.B. Codecs, max. Videolänge etc.)

– Keine Notwendigkeit der Zwischenspeicherung

– Strukturierung von Pfaden und Ablageorten

– Vermeidung von Fehlbedienungen und unbeabsichtigtem Löschen

?Die Integration von Helmut4 und Swat.io erleichtert die Arbeit unseres Social Media Teams immens. Videos können direkt aus Helmut4 in Swat.io hochgeladen und daru?ber auf Facebook oder Instagram publiziert werden – ohne lästige Zwischenschritte.?

Zitat Sebastian Blaha, Technischer Leiter, Abteilung fu?r Bearbeitung, ORF

Über MoovIT

MoovIT ist der Video- und IT-Dienstleister fur Broadcast und Industrie.

Das Unternehmen mit Sitz im Kölner Schanzenviertel ist spezialisiert auf die Entwicklung und den Support von Workflows rund um Postproduction, News und Archivierung an der Schnittstelle von Video und IT. MoovIT ist sehr gefragt, wenn es um technische Lösungen fur die Sportberichterstattung geht. Neue Geschäftsfelder für die Industrie werden mit Web-to-Video Lösungen, Lokalisierungen, Remote-Schnittsystemen und Videohosting entwickelt.

Sendeanstalten, Produktionshäuser, Sportveranstalter, Agenturen und die Industrie sind MoovIT-Kunden.

Für sie realisiert MoovIT den WORKFLOW IM FLOW.

Über Swat.io

Swat.io ist die professionelle Social Media Management Suite aus Österreich. Die Marketing Teams von ARD, Burda, Focus.de, ÖBB, ORF, Drei Huchison, ZDF und vielen weiteren haben eines gemeinsam – sie alle vertrauen in Sachen Social Media Management seit Jahren auf unsere etablierte Lösung! Swat.io wurde speziell auf die Bedürfnisse von Social Media Teams entwickelt, welche eine Vielzahl an Kanälen und große Communities auf vielen verschiedenen Plattformen (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram…) betreuen. Swat.io ermöglicht kollaborative Content Planung, Publishing, interne Freigabe-Prozesse, verlässliches Tracking von Benutzer-Interaktionen und effizientes Community Management und Kundenservice auf Social Media.