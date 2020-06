Vom Telekom Dome bis zu den Beueler Stadtsoldaten: 3.000 Prüfungen in vier Tagen an über 80 Orten

Die Industrie- und Handelskammer(IHK) Bonn/Rhein-Sieg zieht ein positives Fazit ihrer schriftlichen Ausbildungsprüfungen. ?Mit Hygiene- und Abstandsregeln und deutlich mehr Prüferinnen und Prüfern haben wir rund 3.000 Prüfungen in vier Tagen an über 80 unterschiedlichen Orten ausgerichtet?, sagt Sven Schnieber, Leiter Prüfungswesen der IHK Bonn/Rhein-Sieg: ?Vor Corona waren es lediglich zehn Prüfungsorte.? Beim Hygienekonzept der IHK zum Schutz der Prüfer und der Prüfungsteilnehmer wurden die Empfehlungen des RKI und die Vorgaben des Landes umgesetzt und beachtet. Die IHK wich deshalb zu durchaus ungewohnten Prüfungsorten aus. Im Foyer und der Rotunde des Telekom Domes wurden an zwei Tagen 191 Auszubildende etwa in den Ausbildungsberufen Fitnesskaufleute, Gesundheitskaufleute oder Automobilkaufleute geprüft. Und die Beueler Stadtsoldaten haben ganz unkompliziert Räumlichkeiten für die Abschlussprüfung zur Verfügung gestellt. Schnieber: ?Wir danken auch allen Partnern in den zahlreichen Berufskollegs und Hotels für dieses tolle Engagement, so dass Plan B in Corona-Zeiten tadellos aufgegangen ist.?

Die ausgewerteten gewerblich-technischen Gesamtergebnisse werden bis zum 30. Juni 2020 und die kaufmännischen Gesamtergebnisse am 15. Juli 2020 im IHK-Online-Portal (www.ihk-bonn.de, Webcode @1600) veröffentlicht. Die Prüfungsteilnehmer können dann sehen, ob sie die Abschlussprüfung bestanden haben. Bei bestandener Prüfung gilt dieser Tag rechtlich als Ausbildungsende. Sofern wegen unzureichender Noten im Schriftlichen eine mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen erforderlich ist, werden die Betroffenen vorab informiert. Diese Prüflinge erhalten dann direkt nach der Ergänzungsprüfung vom Prüfungsausschuss die Mitteilung, ob sie die Prüfung bestanden haben. Schnieber: ?Wir gehen nach jetzigem Stand davon aus, auch diese Prüfungsverfahren bis zum 31. Juli 2020 beenden zu können.? Sollte der Auszubildende die Prüfung nicht bestehen, läuft die Ausbildung bis zum Ende des Ausbildungsvertrages weiter und ist auf Antrag des Auszubildenden zu verlängern.

Weitere Informationen zu den Aus- und Weiterbildungsprüfungen in der Corona-Zeit gibt es unter www.ihk-bonn.de, Webcode @3539. Für Rückfragen steht die Ausbildungshotline der IHK unter Telefon 0228 2284 444 zur Verfügung.