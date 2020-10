Von A(usbildung) bis Z(agreb) – Die Welt als Arbeitsplatz

Der Autor schildert in seinem autobiografisch geprägten Buch von seiner Karriere für das deutsche Auswärtige Amt. Dabei erzählt er nicht nur Anekdoten aus seinem über 40-jährigen Berufsleben, sondern erläutert durch anschauliche Beispiele, wie ein Leben als Diplomat aussehen kann. Seibel zeichnet ein realistische Bild einer Lebensform, die sich nur Menschen in vollem Ausmaß erschließen können, die es selbst miterlebt haben. Denn eine Tätigkeit als Diplomat bedeutet viel mehr, als uneingeschränkt versetzungsbereit zu sein. Insbesondere dann, wenn mitreisende Partner und Kinder existieren. Was heißt es, alle drei bis vier Jahre versetzt zu werden und immer wieder neue soziale Netzwerke aufbauen zu müssen?

Harald Seibel, Jahrgang 1961, absolvierte nach seinem Abitur Anfang der 80er Jahre beim Auswärtigen Amt eine Ausbildung zum Diplomverwaltungswirt an der Fachhochschule des Bundes für Öffentliche Verwaltung. In den Folgejahren führte ihn seine Laufbahn als Diplomat unter anderem an die Botschaften in Tansania, Kamerun, Burkina Faso und Polen. Seit Juli 2018 ist Seibel als Ständiger Vertreter des Botschafters, Leiter des Wirtschaftsreferats und Beauftragter für EU-Fragen an der Botschaft in Zagreb eingesetzt.

"Von A(usbildung) bis Z(agreb)" von Harald Seibel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-13652-6 zu bestellen.

