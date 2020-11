Von den ersten Einstellungen bis hin zur Erstellung eines Assets: TOPdesk erleichtert Einstieg mit Tutorials

ITSM-Tools sollen Anwender dabei unterstützen, die Kommunikation mit Ihren Mitarbeitern und Kunden zu verbessern, Arbeitsabläufe zu koordinieren und den Überblick über Ihr Inventar zu behalten. Jedoch haben neben Einsteigern selbst erfahrene Bearbeiter hin und wieder Fragen, wenn es um die Nutzung des Tools geht. TOPdesk setzt mit seinen Tutorials genau an dieser Stelle an.

Seit Ende Oktober stellt der Anbieter der gleichnamigen Servicemanagement-Software und Experte für Service Excellence eine Vielzahl von Videos bereit, die sich mit Themen wie Einstellungen, Reports und Module der Software beschäftigen. TOPdesk gibt in den Tutorials erste Einblicke in das Tool und erleichtert den Einstieg mithilfe von Schritt für Schritt Anleitungen. Auch für ?alte Hasen?, die vielleicht eine Auffrischung oder neue Impulse benötigen, sind die Videos sehr nützlich. Sie können erfahren, was mit der Software noch so möglich ist und wie leicht sie selbst Dinge einrichten können.

Alle Tutorials stehen kostenfrei zur Verfügung. Die genauen Themen sind unter folgendem Link zu finden.

TOPdesk ist ein internationales Softwareunternehmen im Bereich Servicemanagement. Im Hauptsitz Delft und den Standorten Kaiserslautern und Augsburg (DE), London und Manchester (UK), Antwerpen (BE), Budapest (HU), Kopenhagen (DK), Oslo (NO), São Paulo (BR), Orlando (US), Toronto (CA) und Oslo (NO) beschäftigt das Unternehmen über 700 Mitarbeiter. Mit über 4.000 Kunden in mehr als 45 Ländern ist TOPdesk führender Anbieter in Europa. Die Software orientiert sich am ITIL-Standard, ist SERVIEW CERTIFIEDTOOL, Trust in Cloud-zertifiziert und 100%-webbasiert, wodurch sie als SaaS- oder lokale Installation verfügbar ist. Durch eine große Auswahl an Erweiterungsmodulen lässt sich leicht ein Enterprise Servicemanagement abbilden – egal ob Anfragen an IT-, Facility- oder HR-Abteilungen – alle Bereiche des Servicemanagements werden so abgedeckt.