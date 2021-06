Von der „Generation Weltuntergang“

Die Volkshochschule des Vogelsbergkreises bietet in Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung Hessen eine digitale Buchvorstellung an. Am Mittwoch, 16. Juni, geht es von 18 bis 19.30 Uhr online um das Thema: ?Generation Weltuntergang: Warum wir schon mitten im Klimawandel stecken, wie schlimm es wird und was wir jetzt tun müssen.?

Ungewöhnlich heiße Sommer, Superstürme, Dauerregen, Überschwemmungen ? der Klimawandel ist da. Das Bestsellerduo Stefan Bonner und Anne Weiss, bekannt unter anderem durch ihr Buch ?Generation Doof?, nimmt sich in ?Generation Weltuntergang? die Erderwärmung und den Klimawandel vor, zeichnet nach, wie es so weit kommen konnte, wie sehr die klimatischen Veränderungen den Planeten betreffen und was jetzt zu tun ist.

In ?Generation Weltuntergang? erzählen sie auf aufrüttelnde und zugleich leicht verstehbare Weise die Geschichte des Klimawandels und zeigen auf, welche Konsequenzen er für unser aller Leben hat. Denn letztlich geht es um nichts weniger als die Frage: Ist die Menschheit noch zu retten oder sind wir die Letzten unserer Art?

Interessierte sind eingeladen, sich in die Diskussion einzubringen und gemeinsam zu erörtern, was zu tun ist. Was kann getan werden, um eine globale Klimakatastrophe womöglich noch abzuwenden?

Für weitere Fragen und Anmeldungen ist die vhs per Telefon, 06631/792-7820, per E-Mail unter info@vhs-vogelsberg.de oder im Internet unter www.vhs-vogelsberg.de zu erreichen.