Von der Kommissionierung in der Logistik bis zur Auslieferung zum Kunden

COSYS WMS, spezialisiert auf die Optimierung der Intralogistik bietet von der Einlagerung (oder Wareneingang), bis zur Entnahme in der Kommissionierung, Verpackung und Meldung der Versandeinheiten z.B. über die NVE Kommissionierung (NVE in der DIY Branche) bis zur Verladung auf den eigenen Fuhrpark und Auslieferung in den Einzelhandel oder direkt zum Zielkunden ein Softwaresystem zur Abbildung der Geschäftsprozesse um den Material und Teilefluss zu optimieren.

DPM Codes scannen

Direct Part Marking ist besonders im industriellen Bereich stark vertreten und benötigt leistungsstarke Scan-Technologie. Die genadelten Codes können über die COSYS Software z.B. per Smartphone (Smartphone Barcode Scanning) oder professionellem MDE-Gerät erfasst und verarbeitet werden. Per DPM-Codes lässt sich z.B. die Bauteilrückverfolgung durchführen.

Schauen Sie sich das Video zum Themenbereich Direct Part Marking mit Smartphones an.

Erfahren Sie mehr über Direct Part Marking (DPM) und Datamatrix.

Dashboards, Auswertung und Statistik

Werden Daten über mobile Datenerfassungssysteme können Geschäftsprozesse mit weniger Fehlern abgebildet werden. Kommt es zu Bestandsabweichungen, Lieferschwierigkeiten oder anderen Abweichungen vom Normfall werden diese per MDE erfasst und in den COSYS Backend Systemen aufbereitet. Neben dem Auftragsstatus zeigt das Dashboard die Fehler und Schwierigkeiten an, um eine Bereinigung durchzuführen.

Auch das Planen von Kommissionerphasen oder Kommissioniersplits durch Teilaufträge lässt sich einfach über den COSYS WebDesk durchführen, um effizientes Kommissionieren im Lager zu ermöglichen.

WMS Warehouse Management System

– Bestandsführung

– Small Warehouse

– Lagerverwaltungssoftware

Auslieferung zum Kunden

Das COSYS WMS und TMS greifen nahtlos ineinander. So lassen sich die bereitgestellten Kommissionieraufträge per Ablieferscanning Verladen und ausliefern.

COSYS Paket Management bietet folgende Versionen:

Paket Management Transport ? Auslieferung auf der letzten Meile zum Kunden

Paket Management Inhouse Logistik ? interne Paketverteilung im Unternehmen über die Poststelle (z.B. Concierge, Hotels, Bürogemeinschaften etc.)

Paket Management Shop ? für die Paketannahme und Ausgabe in Paket Shops

Dank Sendungsverfolgung Track and Trace wissen Sie genau wo sich die Pakete befinden und können Kunden automatisiert per Mail benachrichtigen.

Abholung vom Kunden erfassen und über die Lademittelverwaltung den Überblick behalten.

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.