Von Hamburg auf in die Welt: Gute Chancen für Schüleraustausch und Gap Year 2021 ?Online-Messe am 06.06.2020

Viele Schülerinnen, Schüler und Abiturienten haben Fernweh. Sie wollen andere Länder und Kulturen erleben und etwas für ihre Sprachkenntnisse tun. Das gilt auch in Corona-Zeiten. Die aktuellen ?Lockerungen? geben jetzt wieder Perspektiven für alle jungen Leute, die im Jahr 2021 ins Ausland wollen. Daher ist jetzt der optimale Zeitpunkt mit der Marktrecherche zu beginnen und das beste Angebot auszuwählen.Das Ziel der jungen Leute ist zumeist der Klassiker: ein ?High School?-Aufenthalt in den USA. Viele Jugendliche und ihre Familien sehen bei näherer Betrachtung: Es gibt darüber hinaus viele weitere Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte. Die Alternativen bieten ebenfalls spannende Erfahrungen, Chancen zur Kostenersparnis und zur Abstimmung auf den Schul- und Bildungsweg.In der achten und neunten Klasse wächst das Interesse am Auslandsjahr. ?Wohin soll es gehen?? steht am Anfang der Überlegungen für den Schüleraustausch. Die ganze Welt lockt: Schüler und Abiturienten können heute in rund 50 Ländern Erfahrungen sammeln und etwas für ihre Bildung tun. Oft beginnt die Suche mit der Frage, wann der Auslandsaufenthalt am besten in die Schullaufbahn passt. Die intensivste Erfahrung, der Schüleraustausch, ist nur während der Schulzeit möglich. Sprachreisen, Freiwilligendienste, Au Pair oder Work and Travel kann man nach der Schulzeit angehen. Neuerdings wird es für Abiturienten auch attraktiver, nach dem Schulabschluss ein Schnupperstudium an einer internationalen Hochschule zu verbringen. Die Schulzeit-Verlängerung macht das Auslandsjahr während der Schulzeit einfacher. Stipendien und staatliche Finanzierungshilfen können einen großen Teil des Auslandsaufenthaltes decken.Oft beginnt die Suche mit der Frage, wann der Auslandsaufenthalt am besten in die Schullaufbahn passt. Wichtig ist auch die Festlegung der Sprache, die man im Ausland (besser) lernen will. Aktuell ist nach den USA vor allem Kanada begehrt. Neben den englischsprachigen Ländern lohnt ein Blick auf Südamerika, Asien und Europa. Hier kann man eine ?ausgefallene? Sprache lernen und oft viel Geld sparen. Die nächste Frage betrifft die Auswahl des Anbieters.Wer 2021 ins Ausland will, sollte jetzt mit der Vorbereitung starten, damit die Zeit für eine fundierte Entscheidung reicht und man noch die breite Auswahl hat. Aber: Wo bekommt man verlässliche Informationen und einen guten Vergleich der Angebote? In jedem Falle sollte man persönlich mit mehreren seriösen Anbietern sprechen. Dafür gibt es bundesweit die AUF IN DIE WELT-Messen ? die deutschen Schüleraustausch-Messen – der gemeinnützigen Deutschen Stiftung Völkerverständigung.m 06.06.2020 lädt die Stiftung Völkerverständigung alle jungen Leute und Familien zur Messe AUF IN DIE WELT ONLINE ein. Die Messe umfasst Kurz-Vorträge, Erfahrungsberichte, Interviews, Praxis-Tipps, Stipendien-Informationen und Anbieter-Präsentationen. Schwerpunkt dieser Messe ist die Anbieter-Auswahl. Damit geht die Messe auf die Frage vieler junger Menschen und Familien ein, die für ihre Entscheidung über einen Auslandsaufenthalt gute und seriöse Beratung und Information suchen. Besucher der ONLINE-Messe erhalten kostenfrei je ein Exemplar des E-Books zur Anbieter-Auswahl (Download).Die Hamburger AUF IN DIE WELT-Messe ONLINE wird am 06.06.2020, 10 bis 16 Uhr geöffnet sein. Der Eintritt ist kostenfrei und ohne Registrierung möglich. www.aufindiewelt.de/messen/06062020-hamburg/