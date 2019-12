Von Motilal Oswal Private Equity verwalteter/beratener Fonds investiert 2,5 Mrd. INR in VVDN Technologies Private Limited

India Business Excellence Fund – III, ein

von MOPE Investment Advisors Private Limited (“MOPE”) verwalteter/beratener

Fonds, will sich mit 2,5 Mrd. INR an VVDN Technologies Private Limited

(http://www.vvdntech.com/index.html) (“VVDN”/das “Unternehmen”) beteiligen, ein

Spezialist für Produktengineering und Hersteller von Elektronikprodukten mit

Sitz in Gurugram.

Das 2007 von Bhupender Saharan, Puneet Agarwal, Vivek Bansal und Murali

Jayaraman gegründete Unternehmen ist ein integrierter Dienstleister für

Produktdesign und ODM (Original Design Manufacturing), der eine Idee bzw. ein

Konzept in das fertige Elektronikprodukt überführen kann. Das Unternehmen

betreut einen großen Kundenstamm, darunter führende Halbleiterhersteller und

mittlere bis große OEM in verschiedenen Industriezweigen wie 5G und

Rechenzentren, Netzwerke, Kamera- und Sichtsysteme in Fahrzeugen, IoT (Internet

der Dinge), Cloud und Anwendungen usw. Es vertreibt seine Produkte in den USA,

Europa, Korea, Japan und Indien und betreibt 9 Design/Delivery Center. Mit 4

Produktionsstandorten beschäftigt es mehr als 2.000 Ingenieure. VVDN ist einer

der am schnellsten wachsenden ODM in Indien und betreibt Innovationsarbeit, um

mit Technologien wie 5G, KI, ML, Big Data und Analytics ein neues Zeitalter

einzuläuten. Im Zeitraum von nur vier Jahren (GJ15-19) hat das Unternehmen

seinen Umsatz ungefähr verachtfacht.

Bhupender Saharan, Mitgründer und CEO, sagte: “Durch die Partnerschaft mit MOPE

ist VVDN in der Lage, seine Wachstumspläne zu beschleunigen und im richtigen

Maßstab zu expandieren. Ihre Erfahrung als Investor in Hersteller von

Elektronikprodukten und Organisationsentwicklung in ihren Portfoliounternehmen

ist für uns von unschätzbarem Wert. Außerdem versprechen wir uns Vorteile von

MOPEs Expertise bei Börsengängen. Die finanziellen Mittel werden in

Akquisitionen, neue Produktionskapazitäten, technische Entwicklungslabors und

Vorführräume fließen. Auf diese Weise können wir unseren Kundenservice und unser

Leistungsangebot verbessern und für alle Stakeholder des Unternehmens einen

Mehrwert schaffen. JM Financial Services hat VVDN bei der Transaktion in

Finanzangelegenheiten beraten.”

Vishal Tulsyan, Geschäftsführer und CEO von MOPE, kommentierte: “Wir haben sehr

gute Erfahrungen mit der Beteiligung an Herstellern von Elektronikprodukten in

Indien gemacht. VVDN hat uns durch seinen starken Fokus auf die Herstellung von

Elektronikprodukten, aber auch durch sein Leistungsspektrum bei Produktdesign

und -engineering von Konzept bis Produktion überzeugt. Dadurch entsteht für

seine Kunden ein hoher Mehrwert. Wir sind gespannt auf die Marktperspektiven für

VVDNs Lösungen und vertrauen auf die Kompetenz des Teams, um mit Augenmaß zu

expandieren. Aus dieser Partnerschaft mit VVDN Technologies soll ein weltweit

führender Dienstleister für Produktengineering und Hersteller differenzierter

Produkte für das neue Zeitalter hervorgehen.”

Informationen zu Motilal Oswal Private Equity

MOPE Investment Advisors Private Limited (MOPE) ist eine Tochtergesellschaft der

Motilal Oswal Financial Services Limited (MOFSL), ein diversifizierter

Finanzdienstleister in den Bereichen Wertpapiere, Vermögensverwaltung, Private

Equity und Investmentbanking. MOPE verwaltet derzeit drei Wachstumskapitalfonds:

India Business Excellence Fund (IBEF), India Business Excellence Fund II (IBEF

II) und India Business Excellence Fund III (IBEF III). Ziel ist die

Bereitstellung von Wachstumskapital an sektorübergreifende Unternehmen im

mittleren Marktsegment, in der Regel zwischen 1 und 3 Mrd. INR. IBEF wurde 2007

aufgelegt. Der Fonds mit einem Volumen von 5,5 Mrd. INR (115 Mio. USD) ist zu

einhundert Prozent in dreizehn sektorübergreifende Portfoliounternehmen

angelegt, darunter Lebensmittelverarbeitung, Großgebinde, Netztransformatoren,

Basistechnologien für die Strominfrastruktur, ITES, Finanzdienstleistungen, EMS,

FMCG, Fahrzeugkomponenten usw. Aus den dreizehn Investitionen sind bereits zwölf

Exits hervorgegangen. IBEF II wurde 2012 aufgelegt. Der Fonds mit einem Volumen

von 10 Mrd. INR (155 Mio. USD) ist zu einhundert Prozent in elf

sektorübergreifende Portfoliounternehmen angelegt, darunter

Finanzdienstleistungen, Biowissenschaften, Nischenfertigung und Konsumgüter. In

Anknüpfung an den Erfolg von IBEF und IBEF II hat MOPE vor kurzem 23 Mrd. INR

(325 Mio. USD) für IBEF III mobilisiert. Derzeit werden Investitionen durch IBEF

III getätigt.

Informationen zu VVDN Technologies

VVDN ist ein Unternehmen von Konzept bis Produktion. Das Kürzel steht dabei für

Voice, Video, Data und Network. Es ist einer der Weltmarktführer in den

Bereichen Produktengineering, Cloud und Fertigung und einzigartig positioniert,

um vielseitige, innovative und qualitativ hochwertige Produkte zu liefern.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Rohini Kute

Motilal Oswal Financial Services

Tel.: +91-22-39822340

Mobil: +91-98201-96838

Girija Vedi

VVDN Technologies Private Limited

Mobil: +91-85278-12334

E-Mail: girija.vedi@vvdntech.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/811458/VVDN_Technologies_Logo.jpgFoto:

https://mma.prnewswire.com/media/1059518/VVDN_Leadership_Team.jpg

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139943/4478269

OTS: VVDN Technologies

Original-Content von: VVDN Technologies, übermittelt durch news aktuell