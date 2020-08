Von null auf Award. Die Launchkampagne des Fendt 900 Vario.

Seit 2017 begleitet shot one brand communication die Marke Fendt, die als globaler Innovationstreiber und Premium-Hersteller für Landtechnik gilt. Hierbei zeichnet die Agentur für die kommunikative Strategie sowie die werbliche Begleitung von Produktinnovationen verantwortlich.

Mit der Produkteinführung des neuen Fendt 900 Vario entwickelte shot one brand communication eine umfassende Launchkampagne, die Fans sowie Händler gleichermaßen abholen sollte.

Ready for more ? der Fendt 900 Vario wird zum Erlkönig.

Um bereits vor dem offiziellen Launch die Gerüchteküche zum Brodeln zu bringen, konzipierte shot one brand communication eine Erlkönig-Kampagne. Hierbei wurde der Fendt 900 Vario mit einem Camouflage-Muster beklebt und auf geheime Testfahrten geschickt. Video-Snippets mit Hinweisen und technischen Details gelangten anschließend in die Social-Media-Kanäle von Fendt. Diese führten innerhalb der Fan-Community zu vielen wilden Spekulationen und maximaler Neugier.

Ready for more ? der Fendt 900 Vario hält, was er verspricht.

Am Hauptsitz von Fendt in Marktoberdorf installierte shot one brand communication einen speziellen Closed Room. Hier konnten ausgewählte Händler mit ihren Kunden die USPs des Fendt 900 Vario noch vor dem offiziellen Launch direkt erleben.

Das finale Unveiling des Fendt 900 Vario erfolgte schließlich über eine Printkampagne und ein zusätzliches Webspecial, in dem neben einem emotionalen Kampagnenfilm weitere technische Filme die Produkthighlights und Innovationen des neuen Schleppers erklärten.

Die Krönung für eine rundum gelungene Kampagne: der German Brand Award.

shot one brand communication zeigte mit dieser umfassenden, breit angelegten Launchkampagne, dass man mit gezielter sowie kreativer Kommunikation begeistern und auch überzeugen kann. ?Ready for more.? urteilte dann auch die Jury und verlieh der Kampagne den German Brand Award in der Kategorie ?Excellence in Brand Strategy and Creation Brand Communication ? Integrated Campaign?.