“Von Null auf Digitalisierung” in weniger als einer Woche mit SmartPack?, der digitalen Sicherheitsetikettenlösung von 3DAG

SmartPack? ? die digitalen, holografischen und manipulationssicheren Sicherheits-etiketten mit serialisierten QR-Codes von der 3DAG, bieten eine einfach zu implementierende, anpassbare und umfassende Lösung für den Einstieg in die Produktedigitalisierung an. Die ?smarten? QR-Codes sind der Schlüssel zur mobilen Produkte-Authentifizierung, Betrugserkennung, zu Track & Trace (Liefer- & Distributionskettenverfolgung), direkten Kundeneinbindung und Business Intelligenz. Die Umsetzung ist einfach und dauert nur wenige Tage.

Durch die globale COVID-19-Pandemie sind wir gezwungen, unsere Lebens- und Arbeitsweise sowie unsere Einkaufsgewohnheiten zu ändern. Da sich Unternehmen an diese neue Realität anpassen müssen, überdenken viele von ihnen ihre derzeitigen Partnerschaften, Liefer- und Vertriebsketten sowie Kundenbindungsstrategien. Viele Unternehmen sind auf der Suche nach innovativen, intelligenten, schnellen und kostengünstigen Lösungen, um Vertrauen in ihre Produkte und Dienstleistungen zu schaffen ? insbesondere angesichts der Flut an Betrügern und Fälschern, die die enorme Zunahme unkonventioneller Verkaufskanäle ausnutzen.

Cleverer Markenschutz in Verbindung mit neuen Digitalisierungstechnologien eröffnet neue Möglichkeiten und Chancen und erweist sich als äußerst effektiv, um den oben genannten Herausforderungen zu begegnen.

Gemeinsam mit Scantrust SA, Schweiz, bietet 3DAG mit SmartPack? eine vernetzte digitale Plattform an, die aktiven Markenschutz, Nachverfolgung der Lieferkette, Kundenbindung sowie physischen Marken- und Produktschutz ermöglicht.

Oliver Kay, Leiter des Bereichs Vertrieb & Geschäftsentwicklung bei 3DAG, erklärt: ?Wir möchten allen Marken ? egal, ob gross oder klein – dazu ermächtigen, Markenschutz und Produktedigitalisierung auf Stückebene in einfacher Weise umzusetzen und auszuprobieren. Durch unsere Partnerschaft mit Scantrust sind wir in der Lage, eine schnelle, umfassende Digitalisierungslösung anzubieten. SmartPack? Kunden profitieren von vielen Funktionen, wie der Aktivierung von Vertriebskanälen, der Überwachung von Parallel-Importen, automatisiertem Rückruf von Produkten und weiteren Funktionen zur intelligenten Kundenbindung (z. B. Garantie-Registrierung, Retouren, Benutzeranweisungen, Werbe-Aktionen, Cross-Selling usw.). Gleichzeitig erhalten Sie wertvolle Business Intelligenz Informationen mit aktuellen Scan- und demografischen Benutzerdaten ? und all das alles mit ein paar einfachen Schritten und in wenigen Tagen.?

Kunden können ihre bevorzugte SmartPack? Etikette aus verschiedenen vorgefertigten, holografischen Sicherheitsetiketten (Etimogram? von 3DAG) auswählen. Jedes Layout wurde durch 3DAG?s langjähriger Erfahrung in der Hochsicherheitsholografie und im Wissen um die Bedürfnisse der Kunden erstellt. Man kann das Etimogram?-Etikett der 3DAG sogar mit dem eigenen Markenlogo und/oder einem kurzen Text individuell personifizieren.

3DAG hat zudem einen einfachen, aber sicheren Bestell- und Onboarding-Prozess implementiert, um die spezifischen digitalen Inhalte für die SmartPack?-Etiketten auf dem System einzurichten. Jede Bestellung über die Website des Unternehmens wird persönlich von einem Kundendienstmitarbeiter verifiziert, sodass nur seriöse Unternehmen und autorisierte Personen die digitalen Sicherheitsetiketten SmartPack? bestellen können.

Die serialisierten, digitalen Sicherheitsetiketten SmartPack? von 3DAG können über den neuen Online-Shop des Unternehmens bestellt werden ? ab CHF 500.00 für 1.000 Etiketten.

Martina Müller, CEO von 3DAG, erklärt: ?Die Umsetzung der Digitalisierung muss weder kompliziert oder schwierig noch teuer sein. Zusammen mit unserem Partner ScanTrust haben wir die digitale Sicherheitsetikettenlösung SmartPack? entwickelt, um nicht nur Unternehmen in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen, sondern auch einen einfachen Einstieg in die Digitalisierung zu ermöglichen. Sie können jetzt mit der Digitalisierung auf Produktebene loslegen und in weniger als einer Woche von sämtlichen Vorteilen profitieren ? für einen Bruchteil dessen, was eine Lösung dieser Art normalerweise kostet.?

Nathan Anderson, CEO von ScanTrust, erklärt: ?Wir haben eine hochentwickelte Produktdigitalisierungsplattform und -infrastruktur mit leistungsstarken Funktionen und Analyse-Tools geschaffen, die bereits von zahlreichen Fortune-500 Unternehmen genutzt wird. Wir freuen uns sehr, dass wir durch unsere Partnerschaft mit 3DAG nun auch weiteren Unternehmen die Möglichkeit geben können, die Vorteile unseres Systems zu nutzen und mit der digitalen Sicherheitsetikettenlösung SmartPack? sowohl physischen als auch digitalen Markenschutz anbieten zu können.?

Die 3D AG ist ein unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Baar, Schweiz. Seit über 30 Jahren produziert das Unternehmen Banknoten-Sicherheitsmerkmale und ist auf den Bereich der Mikro- und Nanotechnologie spezialisiert. Eine ihrer Kernkompetenzen ist die maßgeschneiderte Sicherheitsholographie mit dem Ziel, Fälschungen zu bekämpfen und das geistige Eigentum ihrer weltweiten Kunden zu schützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.3dag.ch.

Scantrust ist ein Unternehmen für vernetzte digitale Warenplattformen mit Hauptsitz im Innovationspark der EPFL-Universität in Lausanne, Schweiz. Durch die sichere Bindung physischer Waren mit Online-Identitäten ermöglicht Scantrust aktiven Markenschutz, die Nachverfolgbarkeit der Liefer- und Distributionsketten sowie direkte Vorteile für das Kundenengagement. Scantrust-Lösungen tragen zur Wahrung der Markenintegrität bei, liefern wertvolle Kundenerkenntnisse und erschließen das Wachstumspotenziale der von Unternehmen verkauften Waren. Weitere Informationen finden Sie unter www.scantrust.com.

