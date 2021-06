Von vorneherein Ihre Webseite startklar machen

In unserem täglichen Leben spielt das Internet eine immer größer werdende Rolle – ein Entwicklung die in Zeiten von Corona nochmals einen ordentlichen Schub erfuhr. Für viele Personen ist das Smartphone wie ein zweites Gehirn. Wenn man nach einer Dienstleistung such, ist der erste Anlaufpunkt oftmals die Suche bei Google. Eine Webseite ist somit in der heutigen Zeit nicht nur ein Aushängeschild, sondern ein fester Bestandteil eines jeden Unternehmens. Bevor man sich nun jedoch überlegt, selbst eine Webseite zu erstellen oder eine Agentur zu beauftragen, ist es wichtig, einige feste Regeln zu beachten:

Domain und Name:

Natürlich sollte der Namen der Webseite stets in im Vordergrund stehen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass der Name einen Bezug zur eignen Branche oder zur angebotenen Dienstleistung besitzt – auch wenn es sich am Ende nur um ein Zusatz handelt. Denn der Name und die angebotene Dienstleistung stellen bei der späteren Suchmaschinenoptimierung die Basis für die Schlagwörter, nach denen potenzielle Kunden bei Google oder einer anderen Suchmaschine suchen. Wenn Sie also noch keinen Namen für Ihr Unternehmen haben, sollten Sie dies stets im Kopf haben.

So kurz wie möglich, so lang wie nötig:

Als Inhaber eines Unternehmens möchten Sie natürlich alles wichtige über Ihr Unternehmen sagen; schließlich ist es ganz natürlich, dass man darauf stolz ist. Schließlich hat man es von selbst aufgebaut. In erster Linie interessiert das den Kunden jedoch eher wenig. Dieser möchte in kürzester Zeit wissen, was Sie Ihm anbieten können und was die Vorteile sind, die er bei Ihnen hat. Schreiben Sie somit wirklich nur das nötigste zu Ihrer Dienstleistung. Denn man hat im Schnitt lediglich zwischen 10 und 20 Sekunden, um einen Besucher von sich zu überzeugen. Sollte der Besucher in diesem Zeitfenster nicht von Ihrem Unternehmen überzeugt sein, sucht er sich oftmals nach einem anderen Anbieter um. Deswegen gilt: Gestalten Sie Ihre Webseite so, dass der Nutzer in unter 20 Sekunden alle wichtige Informationen zu Ihrem Unternehmen findet.

Gut geleitet, ist halb verkauft:

Neben einer Webseite, die dem Besucher alle wichtigen Informationen gibt, nach denen er sucht, ist es wichtig, dass der potenzielle Kunde zu einer bestimmten Aktion geleitet wird. Entweder einem Verkauf oder einem kostenlosen Beratungsgespräch. Ein cleanes und einheitliches Design mit vielen Bildern und maximal zwei Schriftarten hilft hier gut weiter. Nicht nur findet sich der Besucher auf cleanen und gut strukturierten Webseiten schnell zurecht, auch gibt dies dem potenziellen Kunden ein gutes Gefühl, wenn er schnell und direkt alles findet, was ihn interessiert. Wichtig ist hierbei zu beachten, dass Farben, die herausstechen, lediglich für Elemente genutzt werden, die zu bestimmten Aktionen aufrufen – oftmals in Form von Buttons. Diese springen dem Besucher direkt ins Auge und leiten ihn schnell ohne Umwege dazu, mit Ihnen in Kontakt zu treten. Sobald dieser Sie kontaktiert, haben Sie schon halb verkauft. Agenturen wie Wolf Webentwicklung und Webdesign Bad Homburg helfen Ihnen hierbei, ein Design zu gestalten, dass den Besucher dazu leitet, direkt mit Ihnen in Kontakt zu treten.

Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz:

Man kann es nicht oft genug betonen. Wer sich vor teuren Abmahnungen schützen möchte, sollte darauf aufpassen, dass seine Seite mit der Datenschutz-Grundverordnung konform ist. Dazu gehört eine Verschlüsselung (SSL-Zertifikat), eine Datenschutzerklärung sowie ein Impressum. Sollten Sie irgendwelche Cookies nutzen oder Sachen wie Google Maps oder einen Facebook-Feed implementieren, benötigen Sie ebenfalls einen Cookie-Banner mit dem sogenannten Opt-In Verfahren. Allgemein ist festzuhalten, dass Sie beim Thema Datenschutz stets einen Experten engagieren sollten. Denn oftmals vergisst man Kleinigkeiten, die dennoch einen Verstoß gegen die DSGVO darstellen und mit einer Abmahnung verbunden sind.