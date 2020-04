Von wegen früher war alles besser – gesellschaftskritische Einsichten

Menschen verschiedener Generationen sagen hin und wieder – und manche recht oft -, dass früher doch alles besser war. Sie kritisieren die Abhängigkeit der Menschen von Technologie, das Zerfallen von traditionellen Familien und viele andere Dinge. Doch war es früher wirklich besser? Die Notizen des Autors Hermann Grabher (geboren 1940) scheinen zu zeigen, dass es anders aussieht.

Sein Buch “von wegen früher war alles besser” ist eine persönliche Rückbetrachtung, die aufzeigt, wie sich die Lebensumstände und damit auch die Menschen in der Zeit seit dem zweiten Weltkrieg bis heute verändert haben. Die Leser erkennen schnell durch authentische Schilderungen, was sich in der Zeit eines einzigen Menschenlebens alles geändert hat.

Heute ist nicht alles gut, das wissen alle. Aber die Menschen haben im 21. Jahrhundert wirklich die Chance auf ein besseres Leben in einer Dimension, wie sie noch nie eine Generation vorher hatte. Der Autor betont, dass Menschen heute allen Grund haben, um optimistisch in die Zukunft zu blicken. Doch er erklärt auch, dass es an jedem Menschen selbst liegt, einen Beitrag für ein gutes Leben zu leisten.

"von wegen früher war alles besser" von Hermann Grabher ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-02433-5 zu bestellen.

