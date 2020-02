VONQ erweitert Senior Leaderhip Team, um Wachstum weiter zu beschleunigen

VONQ, europäischer Branchenführer für datenbasierte Recruiting-Technologie, erweitert sein Senior Leadership-Team mit Neuzugängen aus der Technologiebranche, um das bisherige Wachstum weiter voranzutreiben. Das Unternehmen, welches bereits vom Randstad Innovation Fund unterstützt wurde, verfügt nun über noch mehr internationale Expertise und profitiert von der Erfahrung der neuen Teammitglieder in den Bereichen Open Source, AI und SaaS (Software-as-a-Service). VONQ unterstützt Unternehmen wie Lidl oder die BMW Niederlande Gruppe beim Recruiting und der Akquise von neuen Talenten.

Jane Silber wurde zur Vorstandsvorsitzenden ernannt. In der Vergangenheit war sie als CEO von Canonical tätig, dem Unternehmen hinter Ubuntu – einem marktführenden Linux-basierten Betriebssystem, bei dem sie auch weiterhin als Mitglied des Vorstands verbleibt. Weitere Stationen ihrer Vorstandslaufbahn beinhalten Tätigkeiten bei Diffblue, Pusher, Induction Healthcare PLC, Haverford College und Open Knowledge International. Sie hält einen MBA der Universität Oxford.

Zeno Panhuyzen ist der neue Chief Commercial Officer bei VONQ. Durch seine Tätigkeit bei LinkedIn und Wonderkind ist er ein erfahrener Sales-Teamleiter und wird die Expansion der VONQ Recruitment-Marketing-Plattform vorantreiben und für die Markteinführung neuer Features und SaaS-Technologie zuständig sein.

Rika Moxham bringt ihre langjährige Erfahrung in SaaS-Unternehmen zu VONQ und wird ab sofort als Manager für den Bereich Customer Success, die Implementierung der Plattform bei VONQ?s Kunden sowie deren Onboarding verantworten. Weiterhin wird sie den Fokus auf die Bedürfnisse der Kunden in der Produktentwicklung sicherstellen.

Bill Boorman wird zum strategischen Berater von VONQ. Er gehört zu den bekanntesten Meinungsführern im Bereich der HR-Technologie und ist dafür bekannt, “nie einen Anzug und immer einen Hut zu tragen”. Seine Expertise und Marktkenntnis wird in die Weiterentwicklung von VONQ?s Plattform einfließen.

Bill Fischer wird Sonderberater für Produkte und Technologien bei VONQ. Er bringt umfassende Erfahrung bei der Entwicklung und Einführung innovativer Produkte für den internationalen Markt mit, um VONQ?s globale Expansion voranzutreiben. Er ist Absolvent der Universität von Pennsylvania.

Wouter Goedhart, CEO und Mitgründer von VONQ, sagt: “Mit einem großartigen Team wird unser Traum – die weltweite Nummer 1 für Recruiting-Teams zu sein – Schritt für Schritt Wirklichkeit. Wir sind noch lange nicht am Ende angekommen. Um unsere Position weiter auszubauen, werden wir das VONQ-Team auch weiterhin um ausserordentliche Talente erweitern”.

VONQ ermöglicht Hiring Teams, die passenden Kandidaten zu finden.

VONQ arbeitet mit fast 1.000 Unternehmen erfolgreich zusammen, darunter einige Fortune 500 Unternehmen wie Lidl oder die BMW Niederlande Gruppe. Mit Niederlassungen in Rotterdam, Amsterdam, Düsseldorf und London hat VONQ eine einzigartige Recruitment Marketing Technologie entwickelt, um sowohl aktive als auch passive Kandidatenzielgruppen zu erreichen und qualitative Bewerbungen für Unternehmen zu generieren. VONQs Technologie bietet einen Zugang zu über 2.000 Medienkanälen weltweit und hilft Recruitern, auf der Basis von Performance-Daten die besten Kanäle für ihre Zielgruppen auszuwählen und liefert detaillierte Einblicke in den Bewerbungsprozess durch Recruitment Analytics. Die Technologie kann dabei direkt in der ATS-Umgebung oder als Stand-Alone-Lösung genutzt werden.