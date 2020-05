VONQ und skeeled eröffnen Recruitern Zugang zum Weltweit größten Medienportfolio durch Martketplace API

VONQ, das disruptive Technologieunternehmen für Recruitment Marketing, unterstützt Recruiter dabei, die richtigen Kandidaten für offene Stellen im Unternehmen zu finden. Nun erfolgt ein weiterer wichtiger Schritt: VONQ und skeeled, ein innovatives Bewerber-Tracking-System, schließen sich zusammen, damit Recruiting Teams die richtigen Talente ab sofort noch einfacher finden können. Das wird möglich, indem sich VONQ?s Marketplace API via API mit skeeled verbindet. Durch diesen Zusammenschluss ermöglicht skeeled seinen Kunden Zugang zu VONQ?s Recruitment Marketing Technologie. Skeeled-Nutzer können bei der Erstellung von Job-Kampagnen, direkt aus dem ATS, auf VONQ?s dynamisches Medienportfolio zugreifen, wobei alle Kanäle an einem Ort verfügbar und bereits vorvertraglich geregelt sind.

?Mit der API-Anbindung müssen sich ATS-Anbieter zum einen nicht mehr mit kostenintensiven Jobboard-Integrationen auseinandersetzen und können zum anderen innovative Prozesse bewerben. Unsere Plattform wird als vollständiges ?White-Label? integriert und verknüpft unsere API-Partner mit einem weltweit einzigartigen Medienportfolio ? dabei können sie von den zusätzlichen Einkommensquellen profitieren und die Kundenzufriedenheit maximieren? sagt VONQ?s Direktor für Partnerschaften Joren de Koning.

Dies ist der erste Schritt, um allen skeeled-Nutzern Zugang zu einem weltweit einzigartigen Medienportfolio zu gewährleisten ? in einer Plattform und ohne zusätzliche Vertragsbindung. Zum Portfolio zählen generalistische Jobboards, Nischenseiten, Aggregatoren, Online-Hubs & Communities, Social-Media-Kanäle sowie Apps. Alle Recruiting-Aufgaben können innerhalb einer Plattform erledigt werden, und das erleichtert den Berufsalltag aller Recruiter ? Stellen verwalten und die Medienauswahl treffen: Der Wechsel zwischen den verschiedensten Plattformen, das zeitintensive Vertragsmanagement und der Zukauf von Medienkanälen, entfällt.?

Anmerkungen für die Redaktion

Eine API beschreibt eine Software-Schnittstelle, die es zwei Anwendung erlaubt, miteinander zu kommunizieren. In anderen Worten: APIs ermöglichen den Informationsfluss zwischen Bewerbungen, bieten Bewerbungsmanagement-Systemen den einfachen Zugang und die Auswertung von Kundendaten und ermöglichen somit die Erstellung maßgeschneiderter Produkte auf die Bedürfnisse der Kunden, Märkte und rechtlichen Anforderungen. APIs werden zunehmend von HR Software genutzt, um Geschäftsdaten, Funktionalitäten und Dienstleistungen zu verbessern und traditionelle, interne Grenzen zu überwinden, um eine bessere Kundenerfahrung zu schaffen.

Über skeeled

skeeled unterstützt Unternehmen dabei, mit einer auf künstlicher Intelligenz basierender Software die besten Talente schneller zu finden, zu erreichen, auszuwählen und einzustellen. Die Aufgabe ist es, Unternehmen einen modernen und innovativen Ansatz für den Rekrutierungsprozess zu bieten, der sowohl Recruitern als auch Kandidaten eine einzigartige Erfahrung bietet. Mit der KI-gestützten Einstellungssoftware von skeeled werden die ersten Schritte des Recruiting-Prozesses automatisiert. Skeeled bietet Recruitern ein leistungsstarkes, intelligentes Rekrutierungs-Toolkit, mit dem diese den administrativen Aufwand verringern und sich auf die Auswahl der besten Talente konzentrieren können. Von Konzernen bis hin zu kleinen Unternehmen -? Recruitment Teams arbeiten gerne mit skeeled.

VONQ ermöglicht Hiring Teams, die passenden Kandidaten zu finden.

VONQ arbeitet mit fast 1.000 Unternehmen erfolgreich zusammen, darunter einige Fortune 500 Unternehmen wie Lidl oder die BMW Niederlande Gruppe. Mit Niederlassungen in Rotterdam, Amsterdam, Düsseldorf und London hat VONQ eine einzigartige Recruitment Marketing Technologie entwickelt, um sowohl aktive als auch passive Kandidatenzielgruppen zu erreichen und qualitative Bewerbungen für Unternehmen zu generieren. VONQs Technologie bietet einen Zugang zu über 2.000 Medienkanälen weltweit und hilft Recruitern, auf der Basis von Performance-Daten die besten Kanäle für ihre Zielgruppen auszuwählen und liefert detaillierte Einblicke in den Bewerbungsprozess durch Recruitment Analytics. Die Technologie kann dabei direkt in der ATS-Umgebung oder als Stand-Alone-Lösung genutzt werden.