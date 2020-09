Vorstandswechsel bei der S-UBG AG

Aachen, 4. September 2020 ? Mit Wirkung zum 31.12.2020 scheidet Harald Heidemann (65) nach 30 Jahren aus dem aktiven Dienst bei der S-UBG aus und wechselt in den Ruhestand. Er trat anderthalb Jahre nach Gründung am 1.1.1991 als zweiter Mitarbeiter in die S-UBG AG ein. Mit Wirkung zum 1.1.1998 wurde er vom Aufsichtsrat in den Vorstand berufen. Bei seinem Eintritt 1991 verfügte die S-UBG AG über ein Kapital von zehn Millionen Deutsche Mark (rund fünf Millionen Euro) und war an vier mittelständischen Unternehmen beteiligt.

Heidemann begleitete Wachstum der S-UBG

Seit 2011 führte Heidemann die Geschäfte der mittlerweile aus mehreren Unternehmen bestehenden S-UBG Gruppe gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Bernhard Kugel (54). Kugel ist bereits seit 1998 im Unternehmen tätig. Der Aufsichtsrat hat ihn gerade für weitere fünf Jahre zum Vorstand bestellt. Die S-UBG hat sich unter Führung des Vorstandsduos Heidemann/Kugel zu einem Spezialisten für individuelle Finanzierungsmöglichkeiten mit Eigenkapital für alle Unternehmensphasen entwickelt. Gemeinsam wurden über 180 Transaktionen (Investments und Verkäufe) mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 250 Millionen Euro durchgeführt. Darunter waren viele Erfolgs-Storys, die zum wirtschaftlichen Erfolg der S-UBG beigetragen haben.

Aktuell verwaltet die S-UBG Gruppe über 100 Millionen Euro Kapital und hält rund 40 Beteiligungen in den mittlerweile zwei Geschäftsbereichen Mittelstand und Frühphase. Insgesamt beschäftigen die Beteiligungsunternehmen der S-UBG Gruppe heute über 4.000 Mitarbeiter.

Schleicher bringt Erfahrung aus Technologie und Mittelstand mit

Zum Nachfolger von Harald Heidemann hat der Aufsichtsrat der S-UBG Herrn Dr. Ansgar Schleicher (47) mit Wirkung zum 1.1.2021 für fünf Jahre zum weiteren Vorstandsmitglied gewählt. Der promovierte Informatiker ist bisher Geschäftsführer bei der Aachener DSA Daten- und Systemtechnik GmbH, einem global agierenden mittelständischen Unternehmen im Software- und Elektronikbereich.

Seit 2011 führt er zudem die Geschäfte der Tochtergesellschaft DSA Invest, einer Beteiligungsgesellschaft, die unter anderem auch an den von der S-UBG verwalteten Frühphasenfonds Seed Fonds II und TechVision Fonds I beteiligt ist.

Schleicher vertritt die DSA Invest in diversen Gremien ihrer Beteiligungsunternehmen. Er bringt Expertise in den Bereichen IT, Software, Industrie, Mobilität und Digitalisierung mit und ist somit eine ideale Ergänzung zum Diplomkaufmann Bernhard Kugel.