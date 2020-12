Vorteile eines ortsunabhängigen Unternehmens

Ein ortsunabhängiges Geschäft zu haben, ist aus meiner Sicht in der heutigen Zeit das Beste, was Ihnen passieren kann.

Es gibt viele Gründe, schöne Reisen zu machen, spannende Urlaube zu erleben und interessante Länder zu erkunden. Das Problem ist aber, dass dies als reines Freizeitvergnügen meist nur von kurzer Dauer ist.

Vielleicht möchten Sie aber gerne für ein bis zwei Jahre auf Weltreise gehen, weil Sie das Prinzip ?Work-and-Travel? schon immer spannend fanden. Viele Menschen haben auch mit 40 oder 50 Jahren, wenn die eigenen Kinder vielleicht schon groß sind, noch mal den Wunsch, die Welt zu bereisen,um genau das zu tun, was sie sich in jüngeren Jahren nicht getraut haben oder sich nicht leisten konnten.

Solche Pläne sind auf der einen Seite mit hohen Kosten verbunden und auf der anderen Seite muss auch noch weiterhin Geld hereinkommen. Auch wenn Sie Rücklagen gebildet haben, reicht das wahrscheinlich nicht aus, um ausschließlich von den Ersparnissen zu leben. Dadurch ist man relativ schnell in seinen Möglichkeiten begrenzt.

An dieser Stelle kommt ein ortsunabhängiges Geschäft ins Spiel. Wenn Sie in der Lage sind, von jedem Ort der Welt aus Geld zu verdienen, dann können Sie genau dort arbeiten, wo andere Urlaub machen. Sie können tagsüber arbeiten und danach in den Pool oder ins Meer springen. Sie können das ganze Jahr über bei angenehmem Wetter Tennis oder Golf spielen. Lassen Sie sich leckeres mediterranes oder vielleicht thailändisches Essen schmecken.

Durch die Unabhängigkeit haben Sie selbstverständlich auch geringere Fixkosten. Anstelle eines festen Büros können Sie zum Beispiel flexible Coworking-Spaces nutzen. Hier haben Sie die Möglichkeit, komplette Meetingräume oder einen einzelnen Arbeitsplatz tageweise nach Bedarf zu nutzen. Bei vielen Anbietern können Sie einfach eine Karte erwerben und dadurch jederzeit die Räumlichkeiten nutzen. Wenn Sie länger vor Ort bleiben, sind natürlich auch langfristige Optionen realisierbar. Auf diese Art können Sie weltweit in schicken Büros und Office-Centern in Top-Locations arbeiten, Termine mit Kunden vereinbaren und Meetings abhalten und trotzdem Ihre laufenden Kosten senken.

Ein weiteres Argument für ein ortsunabhängiges Geschäft sind die Steuern. Wenn Sie in der Lage sind, im Ausland geschäftlich tätig zu sein, werden Sie auch weniger Steuern zahlen können. Denn viele Länder auf der Welt haben eine niedrigere Körperschaft-, Gewerbe- oder Einkommensteuer, als es zum Beispiel in Deutschland oder Österreich der Fall ist. So senken Sie nicht nur Ihre Kosten und erhöhen Ihre Lebensqualität, sondern Sie haben gleichzeitig auch noch die Möglichkeit, massiv Steuern zu sparen.

Dafür müssen Sie nicht unbedingt nach Hongkong, Singapur oder Panama. In Tschechien zum Beispiel gibt es für Einzelunternehmer bis 80.000 Euro Einkommen nur 15 % Steuerbelastung. Inklusive Sozialabgaben und europäischer Kranken- und Unfallversicherung! Das bedeutet, Sie zahlen 15 % statt 40-50 %, einfach nur, weil Sie eben über die tschechische Grenze fahren und dort leben und arbeiten; oder zumindest dort gemeldet und viel auf Reisen sind. Ungarn ist ebenfalls sehr steuergünstig. Weiter entfernte Optionen wären Zypern und Malta mit 12,5 % oder Bulgarien mit 10 % Flat Tax. Auch Estland ist mit 0 % Körperschaftsteuer auf nicht ausgeschüttete Gewinne interessant. Oder Irland mit nur 12,5 %, weshalb hier beispielsweise Amazon, Apple, Google, Facebook und Co. sitzen. Das UK hat durch den Brexit wahrscheinlich in Zukunft auch eine viel niedrigere Steuerbelastung als die meisten zentraleuropäischen Länder.

Die Schweiz bietet ebenfalls eine deutlich niedrigere private und gewerbliche Steuerbelastung und ist aus meiner Sicht, wenn man es sich leisten kann, hier zu wohnen, das schönste Land zum Leben.

Wenn Ihr Unternehmen es erlaubt, dass Sie von jedem Ort der Welt aus arbeiten können, haben Sie das komplette Spektrum zur Verfügung. Sie können sich frei entscheiden, ob Sie als Digital-Nomade oder als kurz- oder langfristiger Weltreisender flexibel sein möchten. Wenn Sie lieber ein festes Büro im Ausland haben wollen, wo die Arbeitskräfte und Sozialabgaben, sowie die gesamten laufenden Unternehmenskosten günstiger sind, ist das natürlich ebenso möglich.

Profitieren Sie von günstigeren Steuern, sowie von einem angenehmeren Klima, besserem Essen und einfach mehr Lebensqualität. All das können Sie mit einem ortsunabhängigen Unternehmensmodell nutzen.

Auf unserer Webseite?finden Sie noch weitere interessante Informationen zum Thema Steueroptimierung im Ausland.?

Sie brauchen aufgrund Ihrer hohen Steuerbelastung eine qualifizierte Zweitmeinung zu Ihrem Steuerberater oder Rechtsanwalt?

Dann freuen wir uns auf die Zusammenarbeit.

Wir haben in 9 Jahren unternehmerischer Praxis ein Experten-Netzwerk geschaffen, in dem wir die weltweit führenden Steuerberater, Anwälte, Firmengründungsexperten und erfahrensten Berater für Genossenschaften, Stiftungen und Wirtschaftsvereine zusammengebracht haben. Wir begleiten Sie gerne mit unserer ganzheitlichen Wirtschafts- und Unternehmensberatung auf dem Weg zu Ihrer maximalen wirtschaftlichen Freiheit.