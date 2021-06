Vortrag und Workshop von PROCON IT bei der TDWI München digital 2021

Das IT-Beratungshaus PROCON IT unterstützt als Goldsponsor die Fachveranstaltung TDWI München digital 2021, einen der größten Branchentreffs für BI- und Analytics-Experten in Europa. Dabei wird PROCON IT einen Vortrag und einen Workshop zu der Veranstaltung beitragen, die vom 21. bis zum 23. Juni digital stattfindet. In dem Vortrag ?Datenqualität: Ein Superheld auch im Kampf gegen Covid-19? präsentiert PROCON IT, wie Data Governance als Superheld in den Unternehmensdaten für Recht und Ordnung sorgt. Der Vortrag findet am Dienstag, den 22. Juni 2021 um 15:40 Uhr im Fachforum statt.

Das Thema Machine Learning steht im PROCON IT-Workshop ?ML: Bildverarbeitung mit YOLO/Python“ im Mittelpunkt. In dem Workshop erfahren die fortgeschrittenen Teilnehmer, wie eine lernende Bildverarbeitung mit dem Algorithmus YOLO (You Only Look Once) und der Skriptsprache Python entwickelt wurde. Der 2-stündige Workshop ist Teil des Konferenzprogramms und beginnt am Montag, den 21. Juni 2021 um 10:10 Uhr.

PROCON IT ist ein IT-Beratungshaus, das dafür sorgt, dass seine Kunden von neuen Technologien schnell profitieren und aus ihren etablierten IT-Systemen den maximalen Nutzen ziehen. Der IT-Qualitätsanbieter bringt dabei Beratungs- und Technologie-Erfahrung aus über 20 Jahren Zusammenarbeit mit Großkonzernen, dem gehobenen Mittelstand und dem öffentlichen Sektor ein. Die PROCON IT GmbH mit Hauptsitz in Garching bei München und einer Niederlassung in Augsburg hat über 200 Mitarbeitende und ist Teil der CONET Unternehmensgruppe.

PROCON IT erhält regelmäßig Bestnoten beim Jobbewertungsportal kununu sowie Auszeichnungen für seine Personalpolitik wie etwa das Gütesiegel ?Fair Company? oder ?Great Place to Work?.