Vorzeige Helden: Designer-Slides für den Auftritt im Home-Office

Was, wenn man nur ein paar Zoll hat, um seine Zielgruppe zu überzeugen? Komplexe Themen zu präsentieren, oder zu verkaufen. Dann muss man eine verdammt gute Präsentation haben. Mit #zeigenwasgeht präsentieren die Vorzeige Helden ihren neuen Internet-Auftritt https://www.vorzeige-helden.de/de/ und garantieren die besten Präsentationen. Denn gute Slides sagen mehr als 1000 Worte. “Das Problem einiger Kritiker liegt nicht im Programm begründet, sondern im “Halbwissen” der Anwender.” erklärt Gründerin Jeannine Halene.

In Corona-Zeiten ist die Bühne ein Bildschirm

Schon die besten Produkte, Angebote oder Ideen sind daran gescheitert, wie sie präsentiert wurden. Das Parkett, auf dem über Scheitern oder Erfolg entschieden wird, heißt “PowerPoint”, “Prezi” oder “Keynote”. Die Bühne in Zeiten von Corona ein Bildschirm im Homeoffice und eine Zielgruppe in Jogging-Pants, die darauf wartet von den Socken gehauen zu werden. Wie man das schafft zeigen die Vorzeige Helden in verschiedenen Cases auf der Webseite und auf Anfrage.

Hauseigene Schulungen machen aus Designern in 6 Monaten Vorzeige Helden

Das Angebot der Vorzeige Helden richtet sich an Unternehmen, aber auch an die großen Agenturen der Kommunikationsbranche, denn auch die besten Kreativ-Direktoren scheuen PowerPoint, wie der Teufel das Weihwasser. Unternehmens- und Pitch-Präsentationen gehören zu den Spezialitäten der Vorzeige Helden. Für die Erstellung der Design-Folien wurden Designer über Monate geschult und ausgebildet. Die Agentur steht nun in Gesprächen mit der IHK-Düsseldorf, um über einen Ausbildungsweg zu entscheiden, der den steigenden Bedarf an PPT-Designspezialisten decken könnte.

Es ist bekannt, dass Mitarbeiter und Führungskräfte einen eklatanten Teil ihrer Arbeitszeit an weitverbreiteten Präsentationstools grübeln und feilen – und dennoch meist baden gehen. 85 Prozent aller Vorträge und Präsentationen, sagen Untersuchungen, werden als langweilig empfunden. “2,2 Stunden. So viel Zeit investiert jeder 2. Mitarbeiter in der Woche in Präsentationen. Externe Lösungen sparen Kosten und schaffen professionelle Designfolien”, betont auch Vorzeige Helden Senior Sales Manager Robin Häger. “Einige Unternehmen haben das bereits erkannt und führen sogenannte “Präsentationsbudgets” ein, denn Sie haben verstanden, dass PowerPoint das Medium mit den meisten Touchpoints ist.” fügt Häger hinzu.

Die Agentur VORZEIGE HELDEN hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen, Werbeagenturen, Kreativagenturen, Dienstleistern und Rednern zu einem starken Auftritt zu verhelfen. Die Agentur verwandelt Folien in eine glänzende Präsentation – von der inhaltlichen Idee, über die Erstellung des Vortrages, bis hin zum Präsentationscoaching. Eine Beratungsleistung, die gerade jetzt, mehr denn je benötigt wird. Vortragende erfolgreicher macht – und Zuschauer dankbar.