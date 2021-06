VUN Vereins- und Unternehmernetzwerk aus der Region Hannover veranstaltet Netzwerktreffen zu SEO

Vereine und Unternehmen untereinander vernetzen, ihren Bekanntheitsgrad online sowie offline steigern und Austausch und Kooperationen fördern ? Dafür steht VUN, das Vereins- und Unternehmernetzwerk aus der Region Hannover. Gegründet wurde das Netzwerk von Thorsten Schulz, dem Inhaber einer Werbeagentur in Laatzen, im Jahr 2013. Was mit der innovativen Idee begann, Vereine und Unternehmen zusammenzubringen, ist heute eine Erfolgsgeschichte. Das B2B-Netzwerk hat derzeit rund 200 Mitglieder; die meisten stammen aus Hannover und der Region. Darunter sind regionale Größen wie Hannover 96, die Madsack Mediengruppe, der Erlebniszoo Hannover und die Privatbrauerei Herrenhausen.

Durch eine Mitgliedschaft im Vereins- und Unternehmernetzwerk können neue Kunden, Kooperations- und Werbepartner sowie Sponsoren gefunden werden. VUN bietet seinen Mitgliedern zahlreiche kostenfreie Möglichkeiten, sich, beziehungsweise seine Organisation, näher vorzustellen und Leistungen und Angebote zu präsentieren. Dazu gehören das Verlinken der eigenen Unterseite im VUN-Netzwerkportal, die Nutzung der XING- und Facebook-Guppen, Eintragungen von Aktionen und Veranstaltungen in einen gemeinsamen Termin-Kalender und natürlich der persönliche Austausch. Auch das Abhalten von Netzwerktreffen in den Räumlichkeiten eines VUN-Mitglieds ist ein gern genutztes Angebot.

Obwohl grundsätzlich Vereine und Unternehmen von überall in das Netzwerk eintreten können, gibt es einen klaren Fokus auf Hannover und Umgebung. Denn es handelt sich beim Beitritt nicht nur um eine Eintragung in ein Branchenbuch, sondern auch um den Eintritt in eine lebendige Gemeinschaft. Das Vereins- und Unternehmernetzwerk veranstaltet regelmäßig Netzwerktreffen, bei denen die Teilnehmer sich bei gemeinsamen Unternehmungen besser kennenlernen können, ihre Unternehmen und Vereine vorstellen oder von exklusiven Vorträgen und Workshops profitieren können. Die Mitglieder von VUN unterstützten sich gegenseitig, in dem sie ihr Fachwissen miteinander teilen und ihre Kompetenzen zur Verfügung stellen. Außerdem gibt es häufig exklusive Angebote von VUN-Mitgliedern für VUN-Mitglieder.

Die nächste Veranstaltung findet am 15. Juni 2021 statt und dreht sich um das Thema Suchmaschinenoptimierung. Thorben Domas vom VUN-Mitglied ABAKUS Internet Marketing GmbH wird über Zoom einen Impuls-Vortrag rund um SEO halten. Er wird unter anderem auf nützliche Tools und konkrete Maßnahmen eingehen, die von Webseitenbetreibern eingesetzt werden können, um eine bessere Platzierung in den Suchergebnissen zu erreichen.

Die Mitgliedschaft im Vereins- und Unternehmernetzwerk ist für ehrenamtlich geführte Vereine und Institutionen kostenlos, lediglich eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von 30 Euro fällt an. Der Mitgliedsbeitrag für Unternehmen ist abhängig von der Unternehmensgröße und beginnt bei 5 Euro monatlich. Mit der Mitgliedschaft werden soziale Projekte in der Region Hannover unterstützt. Unter dem Motto ?Es tut gut, Gutes zu tun!? spendet VUN regelmäßig an Vereine und Organisationen, die sich ehrenamtlich für wohltätige Zwecke einsetzen. In der Vergangenheit wurden beispielsweise die Obdachlosenhilfe Hannover e.V., die Per-Mertesacker-Stiftung und Kleine Herzen Hannover e.V. unterstützt.

Die ABAKUS Internet Marketing GmbH bietet seit 2002 Suchmaschinenoptimierung an und ist als Spezialagentur zu SEO über Deutschland hinaus bekannt. Am Standort Hannover arbeitet unter der Geschäftsleitung von Kamillo Kluth ein engagiertes Team im Bereich SEO Consulting, SEO OffPage Umsetzung, Conversion-Optimierung und Content-Erstellung am Kundenerfolg. In SEO Seminaren der SEO Roadshow und anderen Veranstaltungen wird Fachwissen zu SEO professionell vermittelt.