VuP GmbH, Vallée und Partner und INFOMOTION gehen Partnerschaft ein

Beide Unternehmen sind zertifizierte Partner des Process Mining Weltmarkführers Celonis und erweitern ihre Process Mining Kompetenzen grundlegend.

VuP GmbH, Vallée und Partner, Logistik- und IT-Beratung aus Münster und INFOMOTION, führendes Beratungsunternehmen für Business Intelligence, Big Data und Digital Solutions im deutschsprachigen Raum mit Hauptsitz in Frankfurt am Main gaben heute ihre Partnerschaft bekannt. Beide Unternehmen kündigten einen breiten Know-how Transfer an und werden zukünftig auch gemeinsam Process Mining Projekte durchführen. Gemeinsam werden die Partner ihr Beratungsportfolio ausweiten und durch die Expertise des jeweils anderen Partners ein noch breiter gefächertes Kundensegment mit erweiterten Services erschließen.

Während Prozesse bis vor einigen Jahren fast ausschließlich manuell aufgenommen wurden und nur zu einem bestimmten Zeitpunkt statisch dargestellt werden konnten, hat sich das durch die Einführung von Process Mining Technologie verändert. Prozesse können dank Process Mining aus allen Quellsystemen zusammengefasst und dynamisch in Echtzeit visualisiert werden. Dies schafft eine sehr hohe Prozesstransparenz und bietet enorme Optimierungsmöglichkeiten und Potenziale für alle Geschäftsbereiche und Kunden aus fast allen Branchen.

Im ersten Schritt fokussieren sich beide Partner auf gemeinsame Projekte im Process Mining Umfeld. Dabei ist das Rollenverständnis klar. INFOMOTION als einer der erfahrensten Partner im Celonis Ecosystem, übernimmt federführend den technischen Part: Die Anbindung der Quellsysteme an die Celonis Cloud sowie die Aufbereitung und Validierung der Daten. Jahrelanges Celonis Know-how sowie tiefste Kenntnisse im Big Data und Data Analytics Bereich bieten die optimale Grundlage für diese Rolle. Die VuP GmbH nutzt diese Datengrundlage, um Ineffizienzen in den Prozessen aufzuspüren, zu beheben, Veränderungsprozesse auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse anzustoßen und unterstützt die Kunden bei Erreichung der zu Beginnen gesetzten Optimierungsziele. Dass die Übergänge zwischen beiden Schritten fließend sein können und die Arbeit nur Hand in Hand erfolgreich sein kann, ist beiden Partnern bekannt. Sowohl VuP als auch INFOMOTION stehen für eine pragmatische, auf die Bedürfnisse des Kunden ausgerichtete Herangehensweise.

Marc Frankenberger, Business Development Manager VuP GmbH, Vallée und Partner

?Wenn Unternehmen keine Prozesstransparenz haben, besteht die Gefahr, dass Fehlentwicklungen zu spät gesehen und beseitigt werden können. Da heutzutage immer mehr Software-Lösungen innerhalb der Organisationen im Einsatz sind, wird es deutlich schwieriger einen maximal hohen Grad an Transparenz zu erreichen. Mit INFOMOTION haben wir nun einen Partner an der Seite, der tiefe technologische Expertise mitbringt und unsere Leistungen durch Know-how sowie langjährige Erfahrungen aus diversen komplexen Softwareprojekten mit einbringt. Die Process Mining Technologie von Celonis bietet für beide Partner ein optimales Tool, um eine Vielzahl an Geschäftsprozessen analysieren und visualisieren zu können. Innerhalb unserer Celonis Projekte wird INFOMOTION federführend die technischen Einführungen begleiten, während VuP die anschließende Prozessoptimierung übernehmen wird. Sicherlich werden darüber hinaus noch weitere gemeinsame Projekte realisiert werden; außerhalb von Celonis. Die Know-how Kombination beider Partner ist für unsere Kunden ideal.?

Kay Kasperkowitz, Teamleiter Process Excellence, INFOMOTION

?Mit der marktführenden Process-Mining-Technologie von Celonis geben wir Unternehmen eine Lösung an die Hand, welche gnadenlose Transparenz in Prozesse bringt und das berühmt berüchtigte Bauchgefühl in den Feierabend schickt.

Celonis geht noch weit über retrospektive Prozessverbesserungen hinaus. Die wahre Stärke liegt in der Fähigkeit, in Echtzeit zu agieren, Handlungsempfehlungen anzustoßen und mittels Automatisierungen eine echte Transformation zu bewirken.

Neben einer technischen und analytischen Expertise bedarf es im Kontext der Operational Excellence Initiativen vor allem einer tiefen fachlichen Erfahrung, um nachhaltige Verbesserungen im Unternehmen zu realisieren. Mit Vallée und Partner haben wir einen ausgezeichneten Partner gefunden, der mit herausragender fachlicher Expertise und gleichzeitiger Softwarekompetenz in komplexen Prozesslandschaften der Logistik zu Hause ist. Gemeinsam können wir nun noch besser unsere Kunden befähigen, sich auf die Arbeiten zu konzentrieren, die einen echten Mehrwert liefern.?

Über ?INFOMOTION

Die INFOMOTION GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ist das führende Beratungsunternehmen für Business Intelligence (BI), Big Data und Digital Solutions im deutschsprachigen Raum. Mit über 400 erfahrenen Mitarbeitern an neun Standorten in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich betreut INFOMOTION mehr als 500 zufriedene Kunden zahlreicher Branchen. Das Leistungsportfolio des 2004 gegründeten Unternehmens reicht von der strategischen Beratung über die Konzeption, Implementierung und den Betrieb nachhaltiger Lösungen bis hin zur Schulung Ihrer Mitarbeiter. Um jeden Kunden völlig herstellerunabhängig, aber dennoch mit tiefgehendem Know-how beraten zu können, unterhält INFOMOTION enge Partnerschaften zu nahezu allen wichtigen Technologie Anbietern. Hierzu zählen Celonis, Cloudera, IBM, Informatica, Microsoft, MicroStrategy, Oracle, Qlik, SAS, SAP, Tableau, Teradata sowie eine Reihe von Spezialanbietern.

VuP GmbH, Vallée und Partner ist seit 2007 als Logistik- und IT-Beratung am deutschen und deutschsprachigen Markt aktiv und hat seinen Sitz in Münster. Prozessberatung und Prozessoptimierung sind seit jeher ein Teil fast aller durchgeführten Beratungsprojekte.

Die VuP GmbH bietet umfassendes Logistikverständnis von der Beschaffungs- über die Produktions- und Distributionslogistik bis hin zur Entsorgungslogistik. Das Prozess-Know-how umfasst fast alle Geschäftsprozesse. Im Celonis Umfeld betrifft dies in erster Linie? die Warehouse-Management, Transport, Order to Cash und Purchase to Pay Prozesse. Zudem ist VuP ein starker und erfahrener Partner in Software-Auswahl Projekten und stellt konsequent den Menschen in den Mittelpunkt aller Beratungsprojekte (MOT Prinzip) und sichert so erhöhte Umsetzungschancen. VuP GmbH ist eine neutrale Beratung und berät seine Kunden aus diversen Branchen immer auf Augenhöhe. Mehr Dazu auf: www.vallee-partner.de oder im Vallée und Partner Blog.