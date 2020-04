VVDN Technologies setzt seine Produktionserweiterung mit neuem 40.479 qm großen Global Innovation Park in Indien fort

VVDN Technologies (http://www.vvdntech.com/index.html) , ein weltweit führendes Unternehmen für Produktengineering, Cloud und Fertigung, gibt die Eröffnung seines rund 40.479 qm (10 Acre) großen Global Innovation Park in Manesar, Gurugram, Indien bekannt. Diese Ankündigung ist Teil des Plans des Unternehmens, sein Angebot an Engineering-Dienstleistungen weiter zu stärken und seine Produktionskapazität durch den Ausbau der Infrastruktur zu erhöhen.

VVDNs neuer Global Innovation Park in Manesar erstreckt sich über rund 40.479 qm (10 Acres). Der weiträumige Campus mit einer geplanten Kapazität von rund 100.000 Mitarbeitern soll ab Mitte Mai 2020 betriebsbereit sein. Die neue Anlage auf dem Campus, die Teil des zuvor angekündigten Expansionsplans zur drastischen Erhöhung der Kapazität für die Herstellung von Technologielösungen der nächsten Generation ist, wurde als großangelegte Fabrik auf Weltklasseniveau mit gesteigertem Produktionsausstoß konzipiert.

Der Global Innovation Park umfasst derzeit folgende Einrichtungen:

– Das VVDN Produktionszentrum : Mit dem Ziel, die Qualität und Kapazität der globalen Fertigung elektronischer Produkte zu erhöhen, ist die neue VVDN-Anlage mit erstklassiger SMT, Produktmontagebereichen, einem Reinraum der ISO-Klasse 6 und 8 sowie einer Test- und Validierungsinfrastruktur ausgestattet – Das VVDN Experience Center : Ein Zentrum, das der Geschichte von VVDN und den vom Unternehmen entworfenen, entwickelten und hergestellten innovativen Lösungen gewidmet ist, um Kunden und Partner einzubinden – Das VVDN F&E- und Testlabor : Ein innovatives F&E- und Testlabor der nächsten Generation, das eine agile Produktentwicklung fördern und globale Kunden bei ihrer digitalen Transformation unterstützen soll

Heute produziert VVDN eine breite Palette innovativer und vielseitiger Lösungen, zu denen Tracker, Dashcams, Kameras, Wi-Fi Access Points und 5G-Geräte zählen. VVDN hat mit diesem neuen Campus seine Fertigungsposition in Indien gestärkt und kann als einer der führenden ODMs den Bedarf globaler Kunden an elektronischer Fertigung für innovative Lösungen bedienen.

Im Hinblick auf das Wachstum und die fortgesetzten Investitionen erklärte CEO Bhupender Saharan, ” Das Wachstum von VVDN steht für eine einzigartige Transformation in der Geschichte des Unternehmens. VVDN unterstreicht mit dieser signifikanten und umfassenden Expansion seiner Fertigungsleistungen in Indien die Verpflichtung des Unternehmens als Indiens führendes ODM-Unternehmen, das sowohl die Bedürfnisse des heimischen als auch des globalen Marktes erfüllt”.

Saharan sagte weiter, ” Diese Ausweitung der Fertigung kommt zu einer Zeit, in der die Welt nach Produktionsalternativen sucht, und VVDN setzt alles daran, seinen globalen Kunden eine erstklassige Produktionskapazität mit einem ausgezeichneten Qualitätsniveau bereitzustellen. Die Elektronikfertigung entwickelt sich rasch weiter, und VVDN ist bereit, die Bedürfnisse der neuen weltweiten Normalität mit fortschrittlicher und nachhaltiger Infrastruktur, Kapazität und Arbeitskraft zu erfüllen”.

Informationen zu VVDN

VVDN ist ein Unternehmen für Produktengineering (https://www.vvdntech.com/product-engineering) und Fertigung (https://www.vvdntech.com/manufacturing) , das sich auf die Entwicklung und Fertigung von End-to-End-Produkten in mehreren Technologievertikalen konzentriert (5G, Data Center, Vision, Networking & Wi-Fi, IOT, Defense, Cloud & Apps). Der indische Hauptsitz befindet sich in Gurgaon, Indien, und der nordamerikanische Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, USA. VVDN betreut globale Kunden in mehreren Regionen weltweit, einschließlich USA, Kanada, Europa, Indien, Vietnam, Korea und Japan. Das Geschäftsmodell von VVDN umfasst Dienstleistungen für Produktengineering und ODM-Dienste.

