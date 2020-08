Würth Leasing GmbH & Co. KG erweitert Geschäftsführung

Simon Wieland wurde zum 1. August 2020 zum zweiten Geschäftsführer der Würth Leasing bestellt. Axel Ziemann und er sind nun gemeinsam für die Unternehmensführung verantwortlich. Der 33-jährige gelernte Bankkaufmann ist seit 2013 für die Würth Leasing tätig und verantwortet zukünftig die Bereiche Vertrieb, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Führung der Geschäftsbereiche.

“Unser Ziel ist es, die Würth Leasing langfristig im Markt zu positionieren und unsere Vertriebsaktivitäten weiter auszubauen. Die deutsche Wirtschaft befindet sich derzeit in einer, in dieser Form noch nie dagewesenen, Krise. Doch Krisen sind auch Chancen! Diese Chancen wollen wir gezielt nutzen um unsere Kundinnen und Kunden als der Finanzierungspartner für den Mittelstand gerade in dieser herausfordernden Zeit aktiv zu unterstützen.”, so der neu ernannte Geschäftsführer.

Axel Ziemann freut sich auf die Zusammenarbeit und wünscht ihm alles Gute: “Simon Wieland hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er ein Vertriebsspezialist im Finanzbereich ist. Ich bin mir sicher, dass er seine neue Rolle in unserem Unternehmen voll ausfüllen wird und wir zusammen die Würth Leasing noch weiter voranbringen werden. Er hat als Vertriebsverantwortlicher für den süddeutschen Raum bereits großes Geschick bewiesen. Ich bin mir sicher, dass er dies auch als verantwortlicher Geschäftsführer für den Vertrieb fortführen wird und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit!”