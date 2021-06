Wachablösung: HDT-Tagung ?Notfall- und Krisenmanagement? mit neuem Leiter

Keine Frage: Das HDT kann Krise. In über 90 Jahren gab es davon eine ganze Reihe. Zuletzt ergriff Deutschlands ältestes technisches Weiterbildungsinstitut inmitten der Pandemie mit der Eröffnung seines digitalen Campus die Initiative. Hierdurch verbindet es die klassischen HDT-Tugenden in zukunftsweisender Art mit einem Höchstmaß an Flexibilität.

Nicht zu einer Krise führt die bevorstehende ?Wachablösung? bei der seit Langem erfolgreichen HDT-Tagung ?Notfall- und Krisenmanagement?. Obwohl das planmäßige Ausscheiden von Dipl.-Ing. Jens-Christian Voss Grund gibt für ein wenig Wehmut ??aber auch für Dankbarkeit. Gemeinsam mit ihm konnte das HDT von 1997 an ein sehr beachtliches Angebot an Seminaren und Tagungen zu den unterschiedlichsten Sicherheitsthemen aufbauen. Einige davon gelten heute sogar als Branchen-Pflichttermine.

Ein neues Kapitel: Dr. Ulrich Cimolino wird neuer Leiter der Tagung ?Notfall- und Krisenmanagement?

Am 21. und 22. September 2021 schlägt das HDT nun gemeinsam mit Dr. Ulrich Cimolino ein neues Kapitel auf. Cimolino, zugleich Leiter der Stabsstelle KatS/klimawandelbedingte Extremereignisse, Wissenschaft, Feuerwehr Düsseldorf, übernimmt die Leitung der Tagung ?Notfall- und Krisenmanagement?.

?Wir sind uns sicher, dass die Tagung ?Notfall- und Krisenmanagement? unter der Leitung von Herrn Dr. Cimolino an die bisherigen Erfolge anknüpfen und erneut die richtigen Fragen stellen und kompetent beantworten wird?, kommentiert HDT-Fachbereichsleiter Stefan Koop. ?Tatsächlich arbeiten wir bereits seit vielen Jahren bei verschiedenen Themen mit Herrn Dr. Cimolino zusammen, darunter die Kommunikations- und Informationstechnik für Leitstellen und den mobilen Einsatz?, ergänzt Michael Graef, der im HDT die Unternehmenskommunikation verantwortet.

Die kommende Ausgabe der Tagung ?Notfall- und Krisenmanagement?, die traditionell das Ziel verfolgt, Unternehmen in die Lage zu versetzen, auf äußere und auch innere Bedrohungen mit einem vorausschauenden Krisenplan zu reagieren, behandelt schwerpunktmäßig die folgenden Themen:

Risiko-Awareness

Digitalisierung des Krisen- und Notfallmanagements

Cyber-Risiken sowie Möglichkeiten der Prävention und Reaktion für den Mittelstand

Herausforderungen durch den Klimawandel

Brand- und Explosionsgefahren

Juristische Fallstricke im Notfallmanagement

Der Teilnehmerkreis umfasst unter anderem Unternehmer, Fach- und Führungskräfte, Notfallmanager Krisenstabsmitglieder, Brandschutzbeauftragte, Umweltschutzbeauftragte, Störfallbeauftragte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Sicherheitsbeauftragte, Gefahrstoffbeauftragte, Betriebs- und Personalräte, Aufsichtspersonen (TAB) der Berufsgenossenschaften, Mitarbeiter von Behörden, Versicherungen, Feuerwehren und Rettungsdiensten.

Wie immer profitieren Teilnehmende der Tagung ?Notfall- und Krisenmanagement? vom gemeinsamen Erfahrungsaustausch. Im Rahmen einer begleitenden Ausstellung informieren Hersteller und Dienstleister zudem über ihre neuesten Lösungen.

Die Online-Teilnahme ist möglich, detaillierte Informationen finden Interessierte auf der Website des HDT: https://www.hdt.de/…

Das HDT begleitet Menschen und Unternehmen individuell in die wissensbasierte Arbeitswelt von morgen. Mit professionellem Praxis-Know-how und beraterischer Expertise gibt Deutschlands ältestes technisches Weiterbildungsinstitut seit über 90 Jahren die richtigen Impulse, um im Wettbewerb den entscheidenden Schritt voraus zu sein. Als die gefragte Plattform für Innovation durch Wissenstransfer bietet das HDT ein beispielhaft breit gefächertes Weiterbildungsprogramm an, das sich von fachspezifischen Seminaren und Inhouse-Workshops über interdisziplinäre Tagungen bis hin zu zertifizierten Lehrgängen und Bildungsabschlüssen erstreckt. Dabei arbeitet das HDT traditionell eng mit ausgesuchten Unternehmen, Universitäten und Forschungseinrichtungen aus dem In- und Ausland zusammen.

Unter der Marke hdt+ bündelt das HDT seit einiger Zeit sein digitales Weiterbildungsangebot. Hochwertige Online-Seminare sowie Hybridformate, bei denen sich Teilnehmer online live zu einem Seminar oder einer Tagung dazuschalten können, liefern exklusiv sofort anwendbares Praxiswissen aus erster Hand – direkt bis an den Arbeitsplatz. Der digitale Campus hdt+ bietet gegenüber gegenüber klassischen Seminaren und sonstigen konventionellen Weiterbildungsmaßnahmen viele messbare Vorteile. Der Wegfall von Reise- und Übernachtungskosten ist nur einer davon.

Als bedeutendes Kongresszentrum bildet das Stammhaus des HDT, das Essener Haus der Technik, darüber hinaus seit Jahrzehnten den perfekten Rahmen für Firmenveranstaltungen, Betriebsversammlungen, Messen und Roadshows. Räume unterschiedlichster Größe mit bis zu 600 Sitzplätzen, eine 500 m? große Multifunktionsfläche sowie Ausstellungsflächen von 300 m? warten mit modernster Medien- und Beleuchtungstechnik auf. Organisation und Service inklusive Top-Catering lassen keine Wünsche offen und machen jedes Event zum unvergesslichen Ereignis.

