Wachstum beschleunigt durch Pandemie: FinTech-Apps weltweit immer beliebter

Neuer Report von Adjust und Apptopia zeigt deutlichen Anstieg der Sessions im ersten Halbjahr 2020: 88% Wachstum bei Investitions-Apps, 49% mehr bei Zahlungs-Apps und 26% mehr bei Banking-Apps.

Die globale App-Marketing-Plattform Adjust (https://www.adjust.com/) und der App-Analyse-Dienst Apptopia haben heute ihren gemeinsamen Mobile Finance Report (https://www.adjust.com/resources/ebooks/mobile-finance-report-2020) für 2020 veröffentlicht. Der Report setzt Maßstäbe für FinTech-Apps weltweit und zeigt, dass COVID-19 das ohnehin exponentielle Wachstum in dieser App-Kategorie im Jahr 2020 noch weiter beschleunigt (https://thefinancialbrand.com/96502/coronavirus-c ovid-19-changing-banking-payments-digital-behavior-trends/?edigest) hat. Der Report vergleicht Daten von Adjust und Apptopia aus dem ersten Halbjahr 2020 mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2019 aus einem Querschnitt von Ländern auf der ganzen Welt. Die Daten zeigen folgende Entwicklungen:

– Nutzeraktivitäten in Investment-Apps für Wertpapierhandel übers Smartphone stiegen rasant an – im Schnitt 88 % mehr Sessions pro Tag von Januar bis Juni 2020. Apps von Trading-Plattformen wie Acorns, Gatsby und Stash demokratisieren das Investieren, indem sie es einfacher und zugänglicher machen. Die Daten von Adjust zeigen, dass Investment-Apps weltweit die am zweitschnellsten wachsende App-Kategorie sind, noch vor Top-Performen wie Casual- und Hyper-Casual-Games. – Die Anzahl der Sessions in Zahlungs-Apps stieg in den untersuchten Ländern im Durchschnitt um 49 %. Die beeindruckendsten Zuwachsraten verzeichneten Apps dieser Kategorie in Japan (75 %), Deutschland (45 %), der Türkei (39 %), den USA (33 %) und dem Vereinigten Königreich (29 %). Die Nutzer greifen in Zeiten von Hygieneregeln und Sicherheitsabstand zunehmend zum Smartphone, um Transaktionen durchzuführen. – Insgesamt stieg die Zahl der Sessions in Banking- und Zahlungs-Apps in den untersuchten Ländern um durchschnittlich 26 %. In allen Ländern war ein Anstieg der Sessions zu verzeichnen, aber Japan ist hier Spitzenreiter mit einem Zuwachs von 142 %, gefolgt von Deutschland (40 %), der Türkei (31 %) und den USA (27 %). – Super-Apps gehören nach wie vor zu den Top-Trends in der Mobile-Branche. Seinen Ursprung hat der Trend in Asien, wo Apps wie WeChat und KakaoTalk den Markt dominieren. Aber auch andere Regionen holen auf: So verfolgt beispielsweise die europäische FinTech-App Revolut ebenfalls eine Super-App-Strategie.

“Wir sollten die Auswirkungen (https://www.icarvision.com/en/the-impact-of-covid -19-on-the-use-of-online-banking) der Corona-Pandemie auf das Bankwesen und das rasante Wachstum von digitalen Serviceangeboten wie Mobile-Apps nicht unterschätzen”, so Paul H. Müller, Co-Founder und CTO von Adjust. “Banken bereiten sich bereits seit mehreren Jahren auf die digitale Disruption vor. Aber das Corona Virus treibt diesen Wandel zusätzlich an und eröffnet nun Millionen von Menschen auch ohne Bankkonto oder ausreichenden Zugang zu Bankdienstleistungen völlig neue Möglichkeiten.”

Schwellenländer neue Zukunftsmärkte für Banking-Apps

Im Ländervergleich führt Japan die Rangliste für Downloads von Banking-Apps an, stellt damit aber einen Sonderfall dar. Andere Industrienationen haben laut Daten von Apptopia in den letzten zwölf Monaten sogar einen Rückgang der Installationen erlebt.

“Die allgemeinen Branchentrends deuten darauf hin, dass in den Industrienationen schwere Zeiten für führende Banking-Apps anbrechen. Gleichzeitig bieten die Märkte in Schwellenländern international aufgestellten FinTech-Apps die Möglichkeit, ihr Wachstum fortzusetzen”, prognostiziert Adam Blacker, VP of Insights bei Apptopia. “Länder wie die Türkei, die Ukraine und Brasilien sind Märkte, in denen Banking die stärksten Zuwächse verzeichnet.”

Nutzer verbringen mehr Zeit in den Apps

Nicht nur die Zahl der Sessions und Installationen für FinTech-Apps hat im Jahr 2020 deutlich zugenommen, sondern auch die Zeit, die Nutzer weltweit in diesen Apps verbringen. In der ersten Hälfte des Jahres 2019 verbrachten die Nutzer im Durchschnitt 7,7 Minuten pro Session in Banking- und Zahlungs-Apps, in 2020 stieg dieser Wert um 8,9% auf 8,35 Minuten.

Die Daten von Adjust bestätigen, dass die durchschnittlich in FinTech-Apps verbrachte Zeit am stärksten im 2. Quartal 2020 anstieg, als weltweit viele Länder Ausgangsbeschränkungen einführten. Argentinien verzeichnete für diesen Messwert im Ländervergleich mit einem Plus von 72% in 2020 das stärkste Wachstum, danach folgt die Ukraine mit 62%, gefolgt von Russland und Brasilien, die beide rund 50% mehr Zeit in FinTech-Apps verzeichneten. In Japan verbrachten Nutzer 21 % mehr Zeit in den Apps.

Chancen für Nutzerbindung dank niedriger Akquisekosten

Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben sich auch auf die Kosten zur Nutzerakquise für Banking- und Zahlungs-Apps ausgewirkt. Von Februar bis Mai 2020 sanken die effektiven Kosten pro Installation (eCPI) um 77%. Auch jetzt noch können Banking-Apps neue Nutzer für einen Bruchteil der Kosten akquirieren, die sie zum Jahresanfang hätten zahlen müssen.

Weitere Insights und Trends für die App-Kategorien Banking, Zahlungen und Investitionen finden Sie in der Vollversion des Reports, der hier (https://www.adjust.com/resources/ebooks/mobile-finance-report-2020) heruntergeladen werden kann.

Methodik

Der Global Mobile Finance Report stützt sich auf Daten von Adjust und Apptopia vom 1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020 und vergleicht sie mit Daten aus dem gleichen Zeitraum im Jahr 2019. Der Report analysiert mehr als 270 FinTech-Apps einschließlich Banking-, Zahlungs- und Investitions-Apps aus den USA, Russland, der Ukraine, der Türkei, Brasilien, Deutschland, Großbritannien, Japan und Argentinien. Zentrale Messwerte sind der Zuwachs von Installationen und Sessions, wie viel Zeit die Nutzer in Apps verbringen und wie sich die Nutzerbindung in diesen Kategorien entwickelt hat.

