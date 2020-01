Wachstumschampion vertreibt größtenteils Klimaneutral

Auch im vergangenen Jahr konnte die Gute Marken Online GmbH, Retailtochter der Fortuneglobe Gruppe mit einem überdurchschnittlich starken Umsatzwachstum (CAGR) begehrte Auszeichnungen wie den Technology Fast 50, FOCUS Wachstumschampions 2020 und Gründerszene Wachstums-Ranking 2019 einsammeln. Damit ist und bleibt die Gute Marken Online GmbH ganz offiziell das am schnellsten wachsende FashionTech-Unternehmen in Deutschland.

Doch in Zeiten der Klimaproteste kommt auch die Gute Marken Online nicht umhin, zu signalisieren, dass Wachstum nicht alles ist. Deshalb möchte die Gute Marken ihre Kommunikation in den kommenden Jahren mehr dem Thema Nachhaltigkeit widmen und nachfolgend die bisherigen Anstrengungen aufzeigen.

Im Bereich Technologie setzt die GUTE MARKEN auf Nachhaltigkeit. So vertraut sie bei den von ihr betriebenen Online-Shops auf eine sogenannte ?headless Lösung?, in anderen Worten, eine Technologie die besonders wenig Serverleistung, Festplattenspeicher sowie Prozessor- und Arbeitsspeicherleistung in Anspruch nimmt. Auch habe man sich früh für die Zusammenarbeit mit der SpaceNet AG entschieden, die durch ihre Programme für Ökostrom, Emissionsausgleich und Niedrigenergie-Rechenzentren bereits seit 2008 klimaneutral ist.

Man habe zusätzlich bereits an allen Unternehmensstandorten mehr als 90 Prozent der Stromversorgung auf erneuerbare Energien umgestellt, bis 2023 soll Einwegplastik in eigenen Verpackungen abgeschafft werden. Bereits jetzt bestünden die Gute Marken-Kartons zu 100 Prozent aus recycelten Materialien.

Weiter tue man sein Bestmögliches, um Retouren im Vorhinein zu verhindern. ?Wir greifen auf ein 15-köpfiges Marktplatz- & E-Commerce-Expertenteam zurück, welches alle Tipps & Tricks in Bezug auf Artikeldaten- und Beschreibungen kennt bzw. umsetzen kann. Dies verschafft uns und unseren Partnern neben einem besseren Produktlistings, auch einen deutlichen Rückgang von Retouren.? freut sich Thorsten Höllger, CEO der Fortuneglobe Group, insb. der Gute Marken Online GmbH.

Außerdem gehe man seit einiger Zeit vermehrt auf Hersteller nachhaltiger Artikel zu und fokussiere eine Zusammenarbeit. ?Die Nachfrage nach nachhaltigen Artikeln sei in den vergangenen Jahren gestiegen, wodurch die Hersteller auch ihre Kosten senken konnten. Dies öffne für die Hersteller ganz neue Vertriebswege ? auch im E-Commerce. Mit unserer nachhaltigen Ausrichtung für die kommenden Jahre treten wir für viele dieser Hersteller offene Türen ein? freut sich Höllger.

Neustes Mitglied der Verbundgruppe: BOOSURFWEAR, welches alle seine Produkte aus nachhaltigem Econyl® – 100% recyceltem Nylon aus Post-Consumer-Materialien herstellt.

Die Gute Marken Online GmbH hat vor 7 Jahren das bekannte Geschäftsmodell “Zwischenhändler” digitalisiert und steigert seitdem mit ihrem mehrfach ausgezeichneten Retail-Modell signifikant den Onlineumsatz ihrer mittelständischen Markenpartner. Mit dem von der Initiative Mittelstand als BEST OF IT ausgezeichneten Integrationsprozess sorgt die Gute Marken dabei für eine schnelle- und einfache Platzierung der Kollektionsware ihrer Markenpartner bei u.a. Amazon, eBay, About You, Otto, Klingel, Karstadt oder Zalando. Das Full-Service-Prinzip erlaubt Partnern, sich ganz auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und alle Online-Dienstleistungen – vom Datenmanagement über Kundenbetreuung bis hin zu Bezahlung und Versand – dem erfahrenen Team von Gute Marken Online zu überlassen.