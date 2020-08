Wahre Schönheit kommt von innen: Doppelt ausgezeichneter 27″-4K-Monitor Philips 279C9

Amsterdam, 13. August 2020 – MMD, führendes Technologieunternehmen und Markenlizenzpartner für Philips Monitore, kündigt sein neues LCD-Display Philips 279C9 an. Der 68,47 cm (27″) Monitor erfüllt höchste Ansprüche für produktive Menschen, die Spaß an ihrer Arbeit haben. Und wer hätte das nicht vor einem Bildschirm, der mit gleich zwei renommierten Awards, dem iF Design Award 2020 und dem Red Dot Design Award 2020, ausgezeichnet wurde.

Elegante Konturen, USB-C-Anschluss, hohe Bildqualität und ergonomische Funktionen machen den Philips 279C9 zur perfekten Lösung für den Einsatz zu Haus. Dank der 4K-Auflösung ist dieses Modell außerdem ideal für Profis, die höchste Genauigkeit verlangen.

Es ist das Design

Der Philips 279C9 mit Zero-Bezel-Design kommt ohne sichtbaren Rahmen aus. Das ist nicht nur gut für die Bilddarstellung, es erlaubt auch nahtlose Multi-Monitor-Set-ups. Darüber hinaus verfügt er über eine schwarze, strukturierte Oberfläche und ein integriertes Kabelmanagement, das diesen Monitor zu einer perfekten Lösung für modern eingerichtete Büros mit aufgeräumten Arbeitsplätzen ohne Kabelsalat macht.

Ports und Features für maximale Produktivität

Ohne Ports für den Anschluss von Peripherie-Geräten geht im Job heute gar nichts mehr. Der Philips 279C9 hat einige davon: einen USB-Anschluss vom Typ C für die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und das gleichzeitige Aufladen des Laptops (bis zu 65 W) sowie einen DisplayPort, zwei HDMI- und vier USB 3.2-Anschlüsse.

Das IPS-Panel erlaubt extra weite Betrachtungswinkel (178/178?) ohne Einbuße bei der Darstellungsqualität und liefert mit seiner UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) Auflösung, den 1,07 Milliarden Farben, tiefen und nuancierten Schwarztönen, der Spitzenhelligkeit von bis zu 400 Nits und der VESA-zertifizierten DisplayHDR 400-Unterstützung kristallklare Bilder – nicht nur ideal um Fotos anzuschauen und zu bearbeiten, Filme abzuspielen und für das Surfen im Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen, die jederzeit Farbgenauigkeit erfordern.

Hinzu kommt, dass der Philips 279C9 AMD FreeSync für ein flüssiges Gameplay ohne Stottern oder Reißen sowie SmartImage-Spielmodi zur Bildoptimierung unterstützt. So hält der Spaß an tollen Darstellungen auch im Feierabend an.

Immer schön fit bleiben

Was bei einem exzellenten Tool für die Arbeit mit präzisen Darstellungen und eine entspannte Freizeit mit actionreichen Games nicht fehlen darf, sind die ergonomischen Features. Hier weiß der Philips 279C9 ebenfalls zu überzeugen: die SmartErgoBase – dem einzigartigen, neig-, schwenk-, dreh- und höhenverstellbarem Standfuß für eine jederzeit optimale Körperhaltung vor dem Bildschirm – sowie der LowBlue-Modus und die Flicker-Free-Technologie zur Schonung der Augen runden den überzeugenden Auftritt dieses neuen Modells ab.

Der Philips 279C9 ist ab sofort für 529,00 EUR / 569,00 CHF (UVP) erhältlich.

Produktdetails: https://www.download.p4c.philips.com/files/2/279c9_00/279c9_00_pss_deude.pdf

Weitere Informationen zu den Philips Monitoren: www.philips.com/monitors