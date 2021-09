Wann es Sinn macht, das Russen Inkasso zu beauftragen

Das Russen Inkasso (https://www.russen-inkasso.com/) wei? aus Erfahrung, dass, wenn Schuldner nicht zahlen wollen, sich Betroffene die Frage stellen, welches Inkassounternehmen f?r die Beitreibung offener Forderungen am geeignetsten ist. Klassischerweise begibt man sich online auf die Suche und st??t fr?her oder sp?ter auf das Inkassounternehmen Russen Inkasso von ZAK. Zweifelsohne h?rt sich das imposant an. Ehrlicherweise stellt man sich aber doch die ein oder andere Frage zum Thema Russen Inkasso.

Daher mal nachgefragt bei www.russen-inkasso.com:

Wann macht es Sinn, das Russen Inkasso zu beauftragen?

Was unterscheidet das Russen Inkasso von einem herk?mmlichen Inkassob?ro?

Woher kommt der Begriff „Russen Inkasso“?

Arbeitet jedes Russen Inkasso nach den gleichen Prinzipien?

WANN DAS RUSSEN INKASSO BEAUTRAGEN?

Das Russen Inkasso ist ehrlich: Bei Angelegenheiten, in denen es um kleinere Forderungen im Hunderterbereich geht, ist das Russen Inkasso nicht der richtige Ansprechpartner. Der interne Aufwand ist schlichtweg zu gro?. F?r solche F?lle ist das Inkassounternehmen von nebenan v?llig ausreichend. F?r das Russen Inkasso interessant sind erst F?lle, bei denen es um offene Forderungen ab einem 5-stelligen Betrag geht. Aus Erfahrung heraus wei? das Russen Inkasso, dass Schuldner ab eben jenen Betr?gen oftmals versuchen, mit allerlei Tricks und L?gen den Forderungen aus dem Weg zu gehen. Nicht selten setzen sich die drei?ten Schuldner mit dem ergaunerten Geld sogar ins Ausland ab. Wer sich in so einer schwierigen Situation befindet, f?r den ist das Russen Inkasso genau der richtige Ansprechpartner. Dabei ist es unerheblich, ob eine Privatperson oder ein Unternehmen die Hilfe ben?tigt.

WAS UNTERSCHEIDET EIN RUSSEN INKASSO VON EINEM HERK?MMLICHEN INKASSOB?RO?

Das Russen Inkasso wird selbst dann t?tig, wenn alle anderen Ma?nahmen zuvor gescheitert sind. Konnten herk?mmliche Inkassob?ros und selbst Gerichte keine Erfolge erzielen, dann ist es Zeit f?r die Zusammenarbeit mit dem Russen Inkasso. Selbst wenn der Schuldner nicht mehr auffindbar ist oder das Verm?gen geschickt ins Ausland geschafft hat, damit auf dem heimischen Konto nichts mehr zu holen ist – das Russen Inkasso kann weiterhelfen. Hier profitieren Auftraggeber vom weltweiten Netzwerk und der langj?hrigen Erfahrung. Das Russen Inkasso besch?ftigt weltweit ?ber 380.000 Mitarbeiter, davon 50.000 in Europa. In Deutschland z?hlt das Russen Inkasso von ZAK um die 25.000 Mitarbeiter. Das Mutterunternehmen ZAK wurde 1991 in den USA gegr?ndet. Aus 30 Jahren T?tigkeit kennt das Unternehmen sich bestens aus mit den jeweils geltenden Gesetzen in unterschiedlichen L?ndern und wei? genau, wie sie f?r ihre Auftraggeber auf russische Art effektiv Geld eintreiben. Grenzen halten das Russen Inkasso nicht auf.

WOHER KOMMT DER BEGRIFF „RUSSEN INKASSO“?

Tats?chlich hat der Name weniger mit kriminellen Machenschaften zu tun, als viele glauben m?gen, erl?utert das Russen Inkasso. Auch wenn gerne im World Wide Web behauptet wird, dass der Begriff „Russen Inkasso“ f?r „illegale Machenschaften und Vorgehensweisen“ steht und es in Russland „kein Inkassosystem“ gibt. Beides ist so nicht ganz richtig, betont Russen Inkasso von ZAK und erkl?rt, dass …

1. es auch in Russland ein Inkassosystem gibt. Seit 1995 sogar mit schriftlichen Mahnverfahren bis hin zum Arbitrageverfahren und zur Zwangsvollstreckung. Allerdings sind die Erfolgsaussichten aus unterschiedlichen Gr?nden um einiges geringer als in Deutschland, weswegen Unternehmen in Russland nach wie vor bevorzugt ein unabh?ngiges Russen Inkasso mit der Beitreibung beauftragt.

2. die Vorgehensweisen und Methoden in erster Linie auf psychologischen Taktiken beruhen und sich somit vom grundlegenden Ansatz her in keiner Weise von denen der deutschen Inkassounternehmen unterscheidet. W?hrend das Russen Inkasso von ZAK auf den pers?nlichen Kontakt setzt, arbeiten „normale“ Inkassounternehmen mit Vorliebe mit dem „schriftlichen Mahnverfahren“ und dem sogenannte „Telefoninkasso“. Bei beiden Vorgehensweisen werden Schuldner mit „bew?hrten Floskeln“ schriftlich und/oder telefonisch unter psychischen Druck gesetzt. Psychologie spielt grunds?tzlich eine gro?e Rolle im Forderungsmanagement, betont das Russen Inkasso, egal ob russisches oder deutsches Inkasso.

ABER WOHER KOMMT DENN NUN DER BEGRIFF „RUSSEN INKASSO“?

Das Russen Inkasso ZAK erkl?rt hierzu, dass in Russland nun mal andere Gesetze gelten und russische Geldeintreiber „mehr Spielraum“ haben. Nur weil etwas in Deutschland gesetzlich nicht erlaubt ist, hei?t das nicht, dass das auch in Russland so ist. Daher ist es reine Auslegungssache, ob ein „Vorgehen illegal“ ist oder eben nicht. Interessant ist hierbei auch zu wissen, dass es in Russland gesetzlich festgelegt ist, dass Unternehmen offene Forderungen eintreiben m?ssen, betont das Russen Inkasso. K?mmern sich Unternehmen nicht aktiv und nachweislich um die Beitreibung dieser, drohen hohe Sanktionen. Genau aus diesem Grund wollen Unternehmen mit „ausgefallenen Aktionen“ in der ?ffentlichkeit auffallen und f?r Aufsehen sorgen. So kann dem Unternehmen schlie?lich nicht vorgeworfen werden, nicht alles versucht zu haben, um die offenen Forderungen einzutreiben. So zum Beispiel hat ein Energielieferant die Namen seiner Schuldner in einer Tageszeitung ?ffentlich ausgeschrieben, ein anderer den Strom f?r ein ganzes Wohnviertel abgeschaltet und wieder ein anderer damit gedroht, die Haustiere von Schuldnern von der Stra?e wegzupf?nden, erz?hlt das Russen Inkasso. Vermutlich hat sich der Begriff daher im Laufe der Zeit einfach als Synonym f?r in Deutschland fragw?rdige Praktiken etabliert, merkt das Russen Inkasso noch zum Schluss an.

IST EIN RUSSEN INKASSO (https://www.russen-inkasso.com/) SERI?S?

www.russen-inkasso.com (https://www.russen-inkasso.com/) (ein Angebot von ZAK Inkasso Group Corp.) betont, dass es wie ?berall auch im Bereich Russisch Inkasso unseri?se Anbieter gibt. Darunter unter anderem solche, die sich nicht ehrlich um die Beitreibung bem?hen. Sie lassen sich f?r das Nichtstun bezahlen. Andere sind gewaltt?tig geworden und wurden bereits vors Gericht geladen. russen-inkasso.com betont, dass man seri?s arbeitet und sich alles stets im rechtlichen Rahmen bewegt. Weiter wird angemerkt, dass sich jene Anbieter ?hnlich klingende Domainnamen, also Webseiten-Namen, wie die von www.russen-inkasso.com zulegen, um vom guten Ruf zu profitieren. F?r Unwissende sei es schlichtweg nicht m?glich festzustellen, welches Russen Inkasso tats?chlich seri?s arbeitet und welches nicht. Da sich unzufriedene Auftraggeber nicht trauen negative Bewertungen im Netz ?ffentlich zu teilen, wird dieses Problem wohl auch weiterhin so bestehen bleiben.

