Wann geht es wieder aufwärts

Angelaufene Impfkampagnen bringen Hoffnung, aber Virus-Mutationen trüben den Ausblick wieder etwas. Doch es steigen die Chancen auf eine Konjunkturerholung im zweiten Halbjahr. Noch sorgen Lockdown-Maßnahmen für Einbußen in der Wirtschaft. Ist aber ein Großteil der Menschen einmal geimpft, dann sollten viele Unternehmen von Aufholeffekten profitieren können.

Dafür sprechen bereits verschiedene Frühindikatoren. So haben sich zum Beispiel das Wirtschaftsvertrauen der EU-Kommission und diverse Einkaufsmanagerindizes gegenüber letztem Jahr verbessert. Gerade letztes Jahr haben viele sehr gespart, dies sollte dann in der zweiten Jahreshälfte zu einer Konjunkturerholung beitragen.

Gold war 2020 gefragt wie selten und dürfte es auch in 2021 bleiben. Denn viele Investoren haben den Wert des Goldes zu schätzen gelernt und dürften auch längerfristig investiert bleiben. Etwas Mutigere setzen nicht oder nicht nur auf physisches Gold, sondern auch auf die Werte der Goldgesellschaften. Und Geld zum Anlegen, auch wenn viele Einbußen durch die Lockdowns hinnehmen mussten und noch müssen, dürfte vorhanden sein.

Unter den vielen Goldunternehmen gefallen besonders Tarachi Gold – https://www.youtube.com/watch?v=7XRxJcHPo7I -. Die Gesellschaft ist gut finanziert, um die Projekte in Mexiko auf vielversprechendem Land in Sonoro im berühmten Sierra Madre Goldgürtel vorantreiben zu können. Tarachi Gold hat Zugang zu gut 3.700 Hektar, die nahe an Goldminen von Agnico Eagle und Alamos Gold liegen. Bis zu 6,34 Gramm Gold pro Tonne Gestein wurden schon gefunden.

Auch Aztec Minerals – https://www.youtube.com/watch?v=2pDNwRZprAg – verdient Beachtung. Das Tombstone-Projekt (Gold, Silber, Zink, Blei, Kupfer) liegt in Mexiko. Das Cervantes-Projekt (Gold, Silber, Kupfer), ebenfalls in Mexiko, exploriert Aztec Minerals zusammen mit Kootenay Silver. Dafür sind 1,13 Millionen CAD angesetzt.

