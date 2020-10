Wann ist Ihr Haus auch wirklich Ihr Haus?

Eigentlich fängt die Planung eines Hauskaufs rückwärts an?, so Ralf Schütt, unabhängiger Berater und Finanzierungsstratege aus Leidenschaft.?Natürlich ist es zunächst das Ziel, ein Haus zu kaufen. Aber was ist, wenn das nur ein Schritt unter vielen ist, und das wirkliche Ziel ist es, ein schuldenfreies Haus zu haben? Würden Sie dann anders planen, anders vorgehen bei der Finanzierung, früher anfangen mit der Planung??Diesen Ansatz verfolgt der Experte in seinen Seminaren, Webinaren, Büchern, und Beratungen.Zu seiner Leidenschaft zählt die Ausbildung seiner Klienten.?Haben Sie gar keine Ahnung von Finanzen, dann sind Sie dem Verkaufsgespräch des Bankers ausgeliefert. Das soll nichts gegen Banker sein – es ist ihr Job, Kredite zu verkaufen, Schließlich ist die Bank der Arbeitgeber des Bankangestellten. Aber, es ist als Kunde Ihr gutes Recht auch nein zu sagen. Und es sagt sich leichter nein, wenn man erstens genau weiß man will und zweitens wenn man ein gewisses Verstehen in diesem Bereich hat.?

Zu der Frage ?Wieviel Haus kann ich mir leisten? liefert der Experte jetzt jeden Donnerstag live um 21:00 ein Webinar. Jeder kann teilnehmen und seine Fragen im Chat stellen. Die Teilnahme ist kostenlos. jedes Webinar dauert nur 18 Minuten und hat nur ein Thema. ?Finanzen sind trocken und keiner, der nicht täglich damit zu tun hat, beschäftigt sich ausgesprochen gerne mit diesem Thema – da reichen 18 Minuten und man bleibt aufmerksam.?

Die Frage ?Wieviel Haus kann kann ich mir leisten? bezieht sich durchaus nicht nur auf den Kaufpreis oder die monatliche Rate. ?Ich möchte den Teilnehmern ein Verstehen über die gesamte Finanzierungsdauer vermitteln. Sehen Sie, je länger eine Finanzierung dauert, desto mehr Geld verdient die Bank damit. Eine Bank denkt über diesen langen Zeitraum. Sie sollten das als Kunde auch tun. Denn, je länger die Finanzierung dauert, desto teurer ist diese für Sie, und das Haus wird nicht entschuldet.?

Ralf Schütt hat Erfahrung, wie man Wissen zu den Leuten bringt. Seit mehr als 20 Jahren liefert er Seminare für Einsteiger und für Fortgeschrittene, und er hat über 945 Videos auf seinem Social Media Kanal.

