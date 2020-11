Warenwirtschaftssystem Orgasoft.NET ermöglicht Online-Kundenbestellungen

Nicht?nur?die Zahl der?Privatkäufe?im Internet steigt seit Jahren.?Auch der?Onlinehandel im?B2B-Bereich?wächst.?Unternehmenseinkäufer erwarten?die?Vorzüge von Online-Bestellungen?zunehmend?auch im Geschäftsleben.?An die?wachsende?Bedeutung?des B2B-E-Commerce?hat?die Signum AG ihr?Warenwirtschaftssystem?Orgasoft.NETangepasst: Das?Zusatzmodul?Orgasoft.NET Anywhere?erweitert?die Software?um?ein?Online-Bestellportal?für Geschäftskunden.

Kundenbestellungen?mit der?Online-Warenwirtschaft Orgasoft.NET Anywhere?

Signum hat die?Web-App?Orgasoft.NET Anywhere?entwickelt,?um?den Anwendern der Wawi-Software?Orgasoft.NET?einen zusätzlichen Online-Zugang zum?Warenwirtschaftssystem?anzubieten.?Mit der Web-App können die?Mitarbeiter?in der Zentrale und den Filialen eines?Unternehmens?wichtige Funktionen des Warenwirtschaftsprogramms?im Browser von Tablet oder Smartphone ausführen.

Immer häufiger?stellen?Anwender?von Orgasoft.NET?aber?auch?ihren Geschäftskunden?die Web-App?Orgasoft.NET Anywhere?zur Verfügung, um?deren?Bestellungen entgegenzunehmen. ?Vor allem?in der?Bäckerei-Branche?wird unsere Web-Anwendung zunehmend für Kundenbestellungen genutzt?, berichtet Felix Hochapfel, Vorstand der Signum Warenwirtschaftssysteme AG. ?Beliefert?zum Beispiel?eine?Bäckerei?Hotels in der Umgebung mit Frühstücksbrötchen, müssen diese?Geschäftskunden?die?Bestellungen nicht mehr per E-Mail oder Telefon durchgeben. Mit?Orgasoft.NET Anywhere?passen?sie online die tägliche Bestellmenge an die Anzahl der?Gäste?direkt in der Software der Bäckerei?an.?

Mit?der?Web-App?Orgasoft.NET Anywhere?lassen sich?Bestellungen?von Geschäftskunden auch?annehmen, wenn?der?Kunde die?Ware?zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft benötigt?oder die Ware gerade nicht vorrätig ist.

Einsatz der?Web-App als?Filialsystem?

Eine weitere Anwendungsmöglichkeit von?Orgasoft.NET Anywhere?sind?filialisierte Unternehmen, die Bestellungen ihrer?Filialen?zentral verwalten.?Bei?Filialbestellungen?wird?Ware, welche in der Filiale nicht vorrätig ist, über das Warenwirtschaftssystem?bei der Zentrale geordert,?welche die Bestellung veranlasst.?Durch?Orgasoft.NET Anywhere?sind Filialbestellungen jederzeit und an jedem Ort online über den Browser möglich. Warenbedarf lässt sich?so auch bei einem Gang durchs Lager melden, ohne dass?der Filialmitarbeiter das Warenwirtschaftssystem erst am PC aufrufen muss.

Unabhängig?vom Betriebssystem?nutzbar?

Im Gegensatz zu einer Desktopanwendung läuft das Online-Warenwirtschaftssystem auf allen Betriebssystemen.?Für die Nutzung der Software wird nur ein internetfähiges Gerät benötigt,?egal ob?der PC, das Tablet oder Smartphone mit?Android, Apple iOS oder?Windows?läuft.

Aufrufbar ist die?Orgasoft.NET Anywhere?über einen Link im Browser (z. B.?Chrome, Firefox, Edge oder Safari).?Die Web-App?ist für die Bedienung per Touchscreen und Tastatur optimiert. In den Einstellungen der Web-Anwendung?ist wählbar, ob?das?Warenwirtschaftssystem mit dem Keyboard oder den Fingern?gesteuert werden soll.

Über die Signum Warenwirtschaftssysteme AG?

Der Software Hersteller aus Darmstadt ist spezialisiert auf Warenwirtschaftslösungen für die Gastronomie, Bäckereien und den Einzelhandel. Zu den Highlight-Funktionen von?Orgasoft.NET gehören neben der lückenlosen Abbildung von warenwirtschaftlichen Prozessen die Vernetzung von Filialen und die Anbindung von über 50 Kassensystemen. Für den Einsatz im Multichannel-Vertrieb stellt das Warenwirtschaftssystem Schnittstellen zu Online-Shopsystemen wie Shopware, Magento und Plentymarkets zur Verfügung.

Über?die?Web-App?Orgasoft.NET Anywhere?lassen sich Erfassungen in das Warenwirtschaftssystem auch online im Browser vornehmen. Für den Einstieg in die Verwaltung?von stationärem Handel oder?kleinerer?Gastronomie-Betriebe kann die Freeware?Orgasoft.NET Free, eine kostenlose Version des Warenwirtschaftssystems, genutzt werden.

Weitere Informationen?finden Sie?auf?der Website?der Signum AG:

www.signum-warenwirtschaftssysteme.de?