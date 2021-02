?Warum Altersvorsorge-? verständlich erklärt

Seit der Unternehmensgründung vor 20 Jahren hat es sich das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) zur Aufgabe gemacht, Altersvorsorge für jedermann verständlich zu machen. ??Einfach mehr Vorsorge!? lautet schon seit Jahren unser Motto? sagt Prof. Michael Hauer, Geschäftsführer vom IVFP, und ?einfach soll es daher auch in der Kundenberatung sein?.

Waren es vor 20 Jahren noch Drehscheiben, Handouts, Faltblätter & Co., so können Vermittler/Innen heute auf neue Medien vertrauen und diese gezielt in ihrer Kundenberatung einsetzen. Nicht zuletzt auch die andauernde Corona-Pandemie hat zu einem Umdenken geführt, wodurch sich neue Beratungsmethoden und ?möglichkeiten herauskristallisiert und etabliert haben. Auch hier möchte das IVFP zur ?salonfähigen? und für jedermann verständlichen Altersvorsorge beitragen.

Ab sofort finden Berater/-innen im YouTube-Kanal des IVFP kurze Videosequenzen, die der Frage ?Warum Altersvorsorge?? nachgehen und jene (kundenfreundlich) beleuchten. Der Fokus liegt dabei auf den Kriterien Langlebigkeit und Lebensstandardlücke.

Geben sie diesen Link an ihre Kunden/Innen weiter, so können Berater/-innen auf diese Weise ihren Kunden Appetit auf Altersvorsorge machen. Lösungsvorschläge für die Altersvorsorge wurden in den Videos bewusst nicht integriert, da dies ja eine Dienstleistung der Berater/-innen darstellt.

Dieser Service des unabhängigen IVFP ist absolut neutral und kostenfrei!

Hier geht es zu den Videos des IVFP: https://www.youtube.com/user/InstitutVorsorgeFin/featured

Regelmäßiges Vorbeischauen oder auch Abonnieren des Kanals lohnt sich ? vielleicht ist schon bald das passende Thema für Ihre Kundenberatung dabei!

Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) ist eine unabhängige und inhabergeführte Gesellschaft mit den Geschäftsbereichen Akademie, Software, Rating und Research. Im Jahr 2001 gegründet und mit Hauptsitz in Altenstadt/WN steht es unter der fachlichen Leitung von Prof. Michael Hauer und Prof. Dr. Thomas Dommermuth. Es vergleicht und bewertet Produkte sowie Beratungsprozesse, bietet Finanzdienstleistern fachliche und strategische Beratung sowie eine Vielzahl an Softwarelösungen und Weiterbildungsmaßnahmen. Damit will das IVFP dazu beitragen, Vorsorge transparenter und verständlicher zu machen. Das IVFP-Team liefert bedarfsgerechte Lösungen für Marketing, Produktentwicklung, Vertrieb und Beratung. Zu seinen Kunden zählen zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Banken- und Versicherungsbranche.