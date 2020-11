Warum der b4 Bot so einfach zu bedienen ist

Beim Thema Digitalisierung und Automation spielen so manche Vorbehalte eine Rolle. Unter anderem seien neue Technologien sehr komplex und sie zu verstehen und zu bedienen benötige einen hohen Weiterbildungsaufwand für das Personal. Das mag für manche Technologien stimmen, für andere jedoch nicht. So ist die AmdoSoft RPA-Software namens b4 Bot nicht nur leicht zu verstehen, sondern vor allem auch leicht zu bedienen. Unser Screen Capturing Verfahren ermöglicht es unserem Bot nämlich, sich einfach das richtige Verhalten bei Ihnen abzuschauen. Erfahren Sie in unserem Beitrag, wie das geht.

RPA Bots sind weniger komplex als gedacht

RPA-Roboter wie unser b4 Bot stellen kein eigenes IT-System dar welches extra in die Unternehmens-IT implementiert werden muss. Vielmehr handelt es sich um ein Programm, welches auf einer normalen Computeroberfläche so agiert, als wäre es ein menschlicher Nutzer ? also mit Maus und Tastatur. Folglich führt der b4 Bot auch nur die Schritte aus, die in der jeweiligen Anwendung für Menschen vorgesehen sind. Der Bot ?klickt? sozusagen in einem E-Mail-Programm genauso auf ?Mail öffnen? wie Ihr Mitarbeiter ? nur schneller, ohne Pausen und ohne sich je zu verklicken.

Zeigen Sie dem Bot, was er zu tun hat

Wenn Sie einen neuen Mitarbeiter einarbeiten, dann zeigen Sie diesem in der Regel direkt am PC, was er in welchem Programm zu tun hat und wo er welche Schaltfläche zu bedienen hat. Bei unserem b4 Bot funktioniert das fast genauso. In unserer äußerst nutzerfreundlichen Bedienoberfläche führen Sie einfach die Schritte aus, die der Bot später auch ausführen soll. Das Programm nimmt Ihre Bewegungen und Klicks auf und speichert diese als Schritt-für-Schritt-Anleitung für den b4 Bot ab. Natürlich haben Sie im Nachhinein immer die Möglichkeit, die gezeigten Schritte anzupassen oder zu verändern. Unsere Bedienoberfläche ist auch ohne gesonderte IT-Kenntnisse einfach und schnell zu verstehen. Gesteuert werden die Bots übrigens dezentral über den sogenannten Controller. Damit erreichen Sie von einem Arbeitsplatz aus einen, zwei oder hunderte von Bots in Ihrem Unternehmen – natürlich sicher per SSL verschlüsselt.

Screen Capturing ermöglicht einfache Prozessvorgaben

Wie beim menschlichen Mitarbeiter, so gilt auch beim b4 Bot: Umso einfacher ein Prozess ist, umso schneller ist er erlernt und umso eher kann die effiziente Arbeit beginnen. Mit unserem Screen Capturing nehmen Sie alle Zwischenschritte auf, die der Bot am Ende ausführen soll. Grundsätzlich kann das Screen Capturing natürlich auch hochkomplexe, mehrstufige Prozesse abbilden. Doch in der Praxis haben sich für den b4 Bot vor allem einfache, kurze und sich oft wiederholende Aufgaben bewährt. Zeigen Sie dem Bot zum Beispiel, nach welchen Kriterien er eingehende E-Mails filtern soll und erleichtern Sie sich so die Buchhaltung und Rechnungslegung. Bei hunderten von Kundenbestellungen am Tag ist die Ersparnis enorm ? und das bei minimalem Aufwand, da der Bot ja nur ein einziges Mal per Screen Capturing lernen muss, was er zu tun hat.

Kurze, repetitive Aufgaben sparen in der Summe

Wir von AmdoSoft versuchen gar nicht erst, Ihre Prozesse zu optimieren. Das dauert viel zu lang und kostet viel zu viel Geld. Bleiben Sie beim Altbewährten und machen Sie es einfach nur schneller und effizienter. Unsere b4 Bots können repetitive Aufgaben rund fünf Mal schneller ausführen als selbst der geübteste menschliche Mitarbeiter. Das liegt vor allem daran, dass unsere Software sehr ausgereift ist. AmdoSoft arbeitet schon seit mehr als 20 Jahren in diesem Bereich. Profitieren Sie von unserer Erfahrung und erhalten Sie mit dem b4 Bot ein durchdachtes und jahrelang bewährtes Produkt zu einem absolut fairen Preis.

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann nehmen Sie gern mit uns Kontakt auf und sichern Sie sich mit den b4 Bots einen deutlichen Wettbewerbsvorteil durch mehr Effizienz und geringere Kosten.

