Warum die Kaiserin nackt ist

Links zu Quellen und eingebundene Videos auf

https://www.dz-g.ru/Warum-die-Kaiserin-nackt-ist (https://www.dz-g.ru/Warum-die-Kaiserin-nackt-ist)

„Hauptsache an die Wand!“ könnte man als kritischer Beobachter die Bundespolitik unter Angela Merkel beschreiben. Die AfD-Fraktion formuliert kurz und knackig das Versagen der Bundesregierung. Die Kaiserin ist nackt!

Aufruhr im Bundestag, als Alice Weidel mit Merkels Politik abrechnet! – AfD-Fraktion im Bundestag

https://www.youtube.com/watch?v=eP_gnjZUR6I

9. Dezember 2020 | AfD-Fraktion Bundestag

Weidel: „Es schmerzt mich, was in diesem Land alles schiefläuft, und wir sind angetreten, um diese Schieflage zu korrigieren. Nach 15 Merkel-Jahren ist Deutschland ein Land, das seine Grenzen nicht gegen illegale Einwanderung schützen kann, aber seine Bürger mit Ausgangssperren überzieht und Heerscharen von Polizisten zur Kontrolle der Maskenpflicht im Zugverkehr abkommandiert.

Wir wollen erreichen,

– dass Recht, Gesetz und Verfassung überall und unbedingt gelten und nicht nach Belieben zurechtgebogen oder ignoriert werden;

– dass Freiheit und Eigenverantwortung der Bürger im Mittelpunkt der Politik stehen und nicht gouvernantenhafte Bevormundung in immer weiteren Lebensbereichen;

Unser Ziel ist, dass Staat und Verwaltung sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren: die Gewährleistung des rechtlichen und ordnungspolitischen Rahmens und die Aufrechterhaltung der inneren und äußeren Sicherheit – und nicht die ständige und übergriffige Einmischung in das Privatleben und die wirtschaftlichen Entscheidungen der Bürger.“

Klare Kante gegen die Kanzlerin in der Generaldebatte zum Haushalt

https://www.youtube.com/watch?v=i8j1bbyXt1Y

9. Dezember 2020 | Sebastian Münzenmaier, MdB

Sebastian Münzenmaier im Deutschen Bundestag mit deutlichen Worten gegen die Arroganz und Allmachtsfantasien von Bundeskanzlerin Angela Merkel.

21. Oktober 2020 | Niki Vogt: Werden Medien und Politik langsam wach? Kritik an ?CORONA-SONDERRECHTSREGIME? wird immer lauter – Widerstand wächst – roter Punkt in Merkel-Foto

„Das Phänomen ist schon öfter sehr auffällig in Erscheinung getreten. Immer wieder geschah es, dass Berichte über Politiker oder sehr bekannte Persönlichkeiten mit Titelfotos versehen wurden, die auffällig große, leuchtende rote Punkte oder Farbflächen aufwiesen und kurz danach war derjenige in Ungnade gefallen oder plötzlich „vom Bildschirm verschwunden“.“

22. April 2020 | Daniel Sturm: „Sie ist perfekt“ – In der Corona-Krise herrscht in den USA plötzlich „Merkelmania“

„Merkel, die in der Öffentlichkeit selten, nüchtern und spröde bis langweilig auftritt, wird in den USA nun als wohltuendes Gegenbeispiel zu Trump gesehen. Der Präsident hat seine täglichen „Briefings“ zur Corona-Krise zu multi-thematischen Wahlkampfkundgebungen umgewandelt. Er präsentiert hier Halbwahrheiten, Attacken auf den politischen Gegner inklusive spöttischer Spitznamen und legt sich mit Reportern an, die er auffordert, ihm Dank zu zollen. Trump redet hier über die Mauer zu Mexiko, seine Zustimmungswerte und seine Resonanz bei Facebook. Derlei hört man von Merkel eher selten.“

MERKEL spricht mit Corona! Psychisch am ENDE?

https://www.youtube.com/watch?v=SJa6G4BSh6s

30. Oktober 2020 | Tim Kellner

Die Kanzlerin der Herzen scheint am Ende ihrer Kräfte zu sein.

Mittlerweile scheint sie schon mit dem Virus zu sprechen.

Was ist passiert?

Was hat das auf sich?

Müssen wir uns noch größere Sorgen um Angela Merkel machen?

Lehnt Euch zurück und genießt die Show!

Abonniert auch meinen Telegram-Kanal: https://t.me/timmkellner

Warum die Kaiserin seit 2006 nachweislich nackt ist

Wer versucht, die Uhrzeit von einem Thermometer abzulesen, wird scheitern. Wer dann zusätzliche quecksilberhaltige Thermometer kauft, die hier schon lange verboten sind, um die Uhrzeit noch genauer zu ermitteln, ist geisteskrank.

Doch die Sonne bringt es an den Tag! Der Sonnenhöchststand ist täglich zwischen 11:30 und 12:30 Uhr – außer man hat eine Zeitzone aus organisatorischen Gründen vergrößert.

Wer dann noch fabuliert, man müsse eine Winterzeit und eine Sommerzeit einführen, verschleiert lediglich sein Ablenkungsmanöver. Die Kaiserin ist nachweislich seit 2006 nackt, wie ich vor einigen Tagen entdeckte!

Es gibt keine neuen und vor allem keine schönen Kleider, sondern alle Varianten von virtuellen chinesischen Hosenanzügen der Marke Tzu Eng und immer wieder dieselben Halsketten mit Wiedererkennungswert. Bei Tageslicht sieht man nichts!

Die Sonne bringt es an den Tag! Die Hosenanzüge sind wie ein Phantom an einer Vogelscheuche! Man benötigt nämlich gesundheitsschädliches Licht von quecksilberhaltigen Energiesparlampen in geistiger Dunkelheit, um überhaupt etwas zu sehen!

Pandemie? Welche Pandemie? Tote gibt es genug. Man verbindet die täglich Sterbenden einfach gedanklich mit der gerade „angesagten“ Pandemie. Schreckensbilder von Computermodellen und Virenmodellen werden durch Computer-Weichware generiert, was regelmäßig zu Gehirnerweichung führt.

Wikipedia: Pandemie

„Zur quantitativen Beschreibung und Prognose pandemischer und ähnlicher Ausbreitungsprozesse nutzen Wissenschaftler Computersimulationen sowie Methoden der Theoretischen Biologie, beispielsweise das SIR-Modell.“

Links zu Quellen und eingebundene Videos auf

https://www.dz-g.ru/Warum-die-Kaiserin-nackt-ist (https://www.dz-g.ru/Warum-die-Kaiserin-nackt-ist)