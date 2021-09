Warum in den Öl- und Gassektor einsteigen (Teil eins) von Kay Rieck

Die Weltwirtschaft erwacht allmählich wieder zum Leben. Sicherlich schwächelt sie, was nach den Turbulenzen der letzten 18 Monate auch zu erwarten war. Aber es gibt derzeit einen starken Wettbewerb um die Besetzung von Stellen, so dass Arbeitssuchende eine große Auswahl haben, wenn sie flexibel sind. Obwohl der Öl- und Gassektor in den letzten Jahren ein schlechtes Image hatte, gibt es immer noch viele Gründe, ihn als einen guten Ort für eine Karriere zu betrachten. In diesem zweiteiligen Artikel geht Kay Rieck, ein erfahrener professioneller Öl- und Gasinvestor, auf einige der Gründe dafür ein.

Zu den vielen unerwarteten Folgen von Covid-19 gehört, dass sich die Arbeitsmärkte in den letzten Monaten in vielen Ländern außergewöhnlich stark erholt haben. Die Volkswirtschaften sind dabei, ihr Gleichgewicht wiederherzustellen und sicherzustellen, dass sie über die richtige Mischung von Fähigkeiten und Talenten in den richtigen Sektoren verfügen. Infolgedessen haben mehrere Sektoren Schwierigkeiten, die besten Teams anzuziehen, und wenden sich einer Reihe von Anreizen zu, die über die einfache Vergütung hinausgehen, um die besten und klügsten Köpfe zu gewinnen.

Die Herausforderung für die Öl- und Gasindustrie besteht darin, dass sie schon vor der Pandemie Schwierigkeiten hatte, die besten Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten. Eine toxische Mischung aus einem stark abgeschotteten Sektor, dem Ruf der Verschwendungssucht und einer vermeintlich zentralen Rolle bei den schwierigen klimatischen Bedingungen hat es seit einiger Zeit schwierig gemacht, Mitarbeiter für die Branche zu gewinnen.

In diesem zweiteiligen Artikel möchte ich einige Gründe erörtern, warum der Öl- und Gassektor das Potenzial für eine faszinierende Karriere bietet, um einige dieser Wahrnehmungen zu widerlegen. Im ersten Teil gehe ich auf einige der positiven Aspekte ein, die der Sektor zu bieten hat, während ich mich im zweiten Teil der Frage zuwende, warum er trotz der sich verändernden Kräfteverhältnisse im globalen Energiemix faszinierend sein kann.

Die Mauern erodieren.

Der Öl- und Gassektor hat den Ruf, sehr abgeschottet zu sein. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn die Beschaffung von Finanzmitteln, die Erkundung potenzieller Lagerstätten und die Gewinnung natürlicher Ressourcen aus dem Boden machen nur einen kleinen Teil des gesamten Vorgangs aus. Der internationale und nationale Transport, die Raffination, der Handel, die Vermarktung und die Versicherung spielen eine besondere Rolle, wenn es darum geht, Öl und Gas von den Lagerstätten zu den Endverbrauchern zu befördern.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich der Sektor in dem Jahrhundert, in dem er im Zentrum des globalen Wirtschaftsprozesses steht, zu einem hoch spezialisierten Sektor entwickelt hat.

Wie in den meisten Industriezweigen verändert die Technologie jedoch die professionelle Architektur der Öl- und Gasbranche, indem sie die Silomauern abbaut und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Aspekten des Sektors erleichtert.

Und das Positivste daran ist, dass sich die Dinge zwar schnell ändern, der Prozess aber noch lange nicht abgeschlossen ist. Das bedeutet, dass es viel Spielraum für eine ehrgeizige Person mit einer cleveren Idee gibt, um bedeutende, positive und möglicherweise Karriere-bestimmende Veränderungen herbeizuführen.

Es besteht die Möglichkeit, sich zu verändern und weiterzuentwickeln

Die Vielfalt und Verschiedenartigkeit der Aufgaben, Projekte und Standorte bedeutet, dass es auch eine große Chance gibt, sich beruflich weiterzuentwickeln, wenn man will.

Dies gilt umso mehr, als die Schranken zwischen den verschiedenen Bereichen der Branche immer weiter abgebaut werden, denn dies bedeutet, dass die verschiedenen Bereiche der Branche einander besser verstehen müssen. Infolgedessen werden sie daran interessiert sein, die in anderen Bereichen erworbenen Fähigkeiten und Erfahrungen zu kombinieren, um zu verstehen, was möglich ist und wie sie von Effizienzgewinnen lernen können. Wie Kay Rieck.

Selbst parallele Branchen wie die Versicherungswirtschaft oder die Maklerbranche sind immer daran interessiert, Mitarbeiter mit aktuellen praktischen Erfahrungen einzubeziehen. Diese Erfahrung bringt eine Perspektive mit sich, die die Underwriting-Modelle verbessern und sicherstellen kann, dass das Risiko eng und realistisch auf den Preis abgestimmt ist.

Es gibt kein vergleichbares Handelsumfeld

Natürlich hat sich der Öl- und Gashandel in den letzten zwei Jahrzehnten durch den Einzug der Technologie stark verändert, aber er ist nach wie vor ein unendlich faszinierender Ort, um eine Karriere zu beginnen, auch wenn man dort letztlich nicht landet.

Edelmetalle haben ihren Reiz, Devisen können faszinierend sein und natürlich bietet Kryptowährungen ein gewisses Maß an, wie man es nennen könnte, Kurschancen, aber der Öl- und Gashandelsprozess ist facettenreich, multinational und neigt dazu, die erratischen Schwankungen zu vermeiden, die bestimmte Märkte unterbrochen haben.

Das macht den Handel zu einem faszinierenden Gebiet, und auch hier gibt es klare, ausgetretene Pfade zwischen der Praxis des Öl- und Gashandels und dem Handel.

Die Technologie verbessert sich

In diesem Zusammenhang hat die Technologie auf den Öl- und Gassektor einen ebenso tiefgreifenden Einfluss wie auf fast alle anderen Bereiche der Weltwirtschaft. Sie verfeinert die Art und Weise, wie Geschäfte getätigt werden, und hilft uns zu verstehen, wie wir unser Geschäft besser betreiben können.

Big Data, ergänzt durch künstliche Intelligenz (KI), macht es einfacher, Chancen schneller und effizienter zu erkennen und zu nutzen.

Dies wiederum verändert die Wirtschaftlichkeit des Öl- und Gassektors. Da KI mehr Gewissheit darüber bietet, wo gebohrt werden sollte, sinken beispielsweise die Kosten für Exploration und Produktion.

Das wird nie billig sein, aber es kann bedeuten, dass die Kosten geringer sind, was die potenzielle Rentabilitätsschwelle eines Projekts verändert.

Aus Sicht der Beschäftigung bedeutet dies, dass es eine Reihe neuer Möglichkeiten an verschiedenen Orten geben wird.

Die Mischung aus Praxis und Wissenschaft bleibt unverändert

Eines der verlockendsten Merkmale vieler Bereiche des Öl- und Gassektors ist die ungewöhnliche Mischung aus akademischer Theorie und praktischer Realität. Nur wenige Branchen bieten eine solche Vielfalt an Arbeitsumgebungen oder eine so einzigartige Mischung aus alten und modernen Herausforderungen.

Dies macht es zu einer einmaligen Gelegenheit, im Laufe einer Karriere auf verschiedene Weise etwas zu bewirken. Sie könnten eine Theorie entwickeln, sie in einer extremen Umgebung testen und sie dann verfeinern, egal ob das Projekt in der Nähe oder in der Ferne liegt.

Im zweiten Teil dieses Artikels werde ich erörtern, warum der mögliche Übergang zu alternativen Energieformen auch einige faszinierende Herausforderungen für Menschen mit sich bringen könnte, die in den nächsten drei Jahrzehnten eine Karriere in der Öl- und Gasbranche anstreben. Sie können ihn hier lesen [LINK].